Kritik an Cannabis-Legalisierung aus SH: Kommt Jugendschutz zu kurz?

Kommende Woche stimmt der Bundesrat über das Cannabisgesetz ab: Ab April sollen Erwachsene in Deutschland demnach bis zu 25 Gramm der Droge besitzen dürfen. Im Hinblick auf Prävention sei das Gesetz "völlig unzureichend", sagt der Geschäftsführer der Landesstelle für Suchtfragen in Schleswig-Holstein, Björn Malchow. Wenn das Gesetz so in Kraft trete, werden auch mehr Jugendliche Cannabis probieren, vermutet er. Eine Studie des Gesundheitsministeriums zeigt: Schon jetzt ist Cannabis die Droge, die Jugendliche und junge Erwachsene illegal am meisten konsumieren. Die Landesstelle fordert mehr Aufklärung über die Risiken - und zwar durch Fachkräfte. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 07:00 Uhr

Handball: Nordclubs holen in beiden Ligen Punkte

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel beim Bergischen HC mit 29:25 gewonnen. Die SG Flensburg-Handewitt siegte zuhause gegen den HC Erlangen mit 32:25. Nach leichten Startschwierigkeiten setzte sich das Team um Nationalmannschaftskapitän Johannes Goller souverän durch. In der 2. Handball-Bundesliga holte der VfL Lübeck-Schwartau wichtige Punkte beim 35:31 Sieg in Minden. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 06:30 Uhr

A23-Bauarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen

Auf der A23 kommt es in dieser Woche zu Behinderungen. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Bis Freitag wird die Überleitung der A7 zur A23 Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) und der Tunnel an der Auffahrt Eidelstedt zur A23 in Richtung A7/Flensburg, jeweils in der Nacht von 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Langfristig soll die Autobahn zwischen Hamburg und Tornesch (Kreis Pinneberg) auf sechs Spuren erweitert werden. Nach Angaben der Planungsgesellschaft DEGES wird aktuell aber erst noch untersucht, ob sich der Boden der 16 Kilometer langen Strecke für den Ausbau eignet. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 07:00 Uhr

Pinneberg: Heizdecke löst Matratzenbrand aus

Eine brennende Matratze hat in der Nacht zu Montag für einen Feuerwehreinsatz in Pinneberg gesorgt. Ausgelöst wurde der Brand durch eine Heizdecke. Nach Angaben der Helfer warfen die Bewohner in der Mühlenstraße die Matratze auf den Balkon, dort löschte sie die Feuerwehr. Zwei Menschen atmeten zuviel Rauch ein und kamen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 07:00 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Lägerdorf

Bei einem Feuer in Lägerdorf im Kreis Steinburg ist eine Frau leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr brannte es am Sonntagabend in einem Zimmer, die Flammen breiteten sich von dort ins erste Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Die Frau atmete zu viel Rauch ein und kam ins Krankenhaus. Rund 60 Helfer waren etwa drei Stunden lang in der Straße Am Moore im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 06:00 Uhr

Tausende demonstrieren in SH gegen Rechtsextremismus

Erneut sind am Wochenende Tausende Menschen bei uns in Schleswig-Holstein gegen Rechstextremismus auf die Straße gegangen. In Plön demonstrierten nach Polizeiangaben rund 2.500 Menschen - 1.000 mehr als erwartet. Ein Abschnitt der B76 musste für den Protestzug mehr als eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Auch in Flensburg versammelten sich nach Angaben der Stadt etwa 2.500 Menschen zur Kundgebung auf dem Südermarkt - von dort zogen sie durch die Innenstadt. In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) meldete die Polizei mehr als 600 Demonstrierende, die auf dem Bleeck zusammenkamen. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 06:00 Uhr

Zweite Bundesliga: Holstein Kiel gewinnt gegen Schalke 04

Holstein Kiel ist wieder auf Kurs in der Fußball-Bundesliga. Die Kieler besiegten den FC Schalke 04 am Sonntag zuhause mit 1:0 und verbesserten sich damit in der Tabelle auf Platz zwei. Durch den Sieg ließen die "Störche" in der Tabelle zudem den HSV hinter sich. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig mit Aussicht auf Regen und vereinzelt Gewitter

Am Morgen gibt es bei vielen Wolken ostwärts abziehenden Regen, dahinter kommt von der Westküste her ein Übergang zu wechselnder bis starker Bewölkung. Neben teilweise langen trockenen Abschnitten kommt hin und wieder noch ein Regenschauer, am Nachmittag ganz vereinzelt mit Gewitter. Zwischendurch sind Auflockerungen und etwas Sonne möglich. Höchstwerte 6 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 8 Grad in Bargteheide (Kreis Stormarn). Es weht ein schwacher bis mäßiger, vor allem in Schauernähe böig auffrischender Wind aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 06:00 Uhr

