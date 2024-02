Stand: 11.02.2024 11:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Kraftstoffe an den Tankstellen in SH

Demnächst werden an den Tankstellen in Schleswig-Holstein neben Diesel, Super, Super Plus und E10 weitere Sorten an Kraftstoffen angeboten. Neu sind XTL und B10. Möglich machen das geänderte Kraftstoffnormen vom Bund. Die Kraftstoffe werden aus Industrieabfällen gewonnen und sind deshalb besser für die Umwelt, so der ADAC Schleswig-Holstein. Allerdings sollte das nicht jeder Autohalter nutzen, warnt ADAC-Sprecher Rainer Pregla, denn nicht jedes Auto kann mit den neuen Kraftstoffen betankt werden. Im schlimmsten Fall kann es zum Motorschaden kommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2024 11:00 Uhr

AWO-Familienzentren fordern mehr finanzielle Hilfen

Viele junge Eltern suchen aktuell Hilfe in den Familienzentren der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Schleswig-Holstein. Der Zulauf ist so groß, dass zunehmend Personal, Platz und finanzielle Mittel fehlen, um ihm gerecht zu werden. Das berichtet eine AWO-Sprecherin auf NDR Nachfrage. Energiekrise und Inflation hätten dafür gesorgt, dass gerade ärmere Eltern einen enormen Druck spürten. Weil Kita-Plätze fehlen, vereinsamen zudem offenbar immer mehr alleinerziehende Mütter - soziale Kontakte bleiben auf der Strecke. Die Gemeinschaft suchen sie nach Angaben der AWO dann in den ohnehin schon vollen Familienzentren. Die AWO fordert daher mehr finanzielle Unterstützung von der Politik. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2024 08:00 Uhr

Amrum: Bürgerentscheid über Haus des Gastes

Auf der Norseeinsel Amrum im Kreis Nordfriesland kommt es heute zu einem Bürgerentscheid. Die Gemeindevertretung möchte knapp zehn Millionen Euro investieren, um das Haus des Gastes im Kurpark in Nebel abzureißen und ein modernes Haus zu bauen. Die Gegner des Projekts wollen nur die nachträglichen Anbauten der Villa abreißen und das Gebäude energetisch sanieren lassen. Der Bürgerentscheid über die Zukunft der Villa ist dann bindend, wenn mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen. Rund 850 Einwohnerinnen und Einwohner der Amrumer Gemeinde Nebel sind stimmberechtigt. Im Vorfeld hatte die Bürgerinitiative auf der Insel bereits gut 3.500 Unterschriften für den Erhalt des Gebäudes gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2024 11:00 Uhr

Erneut Demos gegen Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein

Auch heute wollen wieder viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner Flagge zeigen gegen Rechtsextremismus. Am Sonntagnachmittag sind laut Polizei Demonstrationen in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg), Flensburg und Plön angemeldet. Die Protestwelle läuft deutschlandweit nun schon seit rund einem Monat. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2024 10:00 Uhr

Geflohener Vergewaltiger im Kreis Dithmarschen gefasst

Die Polizei hat einen geflohenen Straftäter aus Berlin in Schleswig-Holstein gefasst. Das teilte ein Sprecher der Senatsjustizverwaltung mit. Der 54-Jährige wurde im Kreis Dithmarschen gestellt. Die Polizei hatte seit Dienstagabend nach dem verurteilten Vergewaltiger gesucht. Er hatte einen begleiteten Ausgang in Berlin zur Flucht genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2024 08:00 Uhr

Kieler Uni-Präsidentin Fulda stellt Amt zur Verfügung

Die Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel, Simone Fulda, tritt zurück. Das hat das schleswig-holsteinische Bildungsministerium am Sonnabend bekannt gegeben. Fulda zieht damit die Konsequenzen aus Vorwürfen, dass es Datenmanipulationen in früheren wissenschaftlichen Arbeiten gegeben habe, für die sie inhaltlich verantwortlich war. "Ich habe großen Respekt für diese Entscheidung", sagte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU). Die CAU-Präsidentin weist die Vorwürfe der Datenmanipulation zurück: Sie seien nicht nur ein Schaden für sie selbst, sondern für den gesamten Hochschulstandort, so Fulda. Ein Übergangsgremium soll die Universität vorübergehend leiten. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2024 08:00 Uhr

Wetter: Regen und Sturmflutwarnung an der Ostseeküste

Am Nachmittag wird es stark bewölkt bis bedeckt, teils trüb. Es gibt kaum Auflockerungen, dabei aber örtlich etwas Sprühregen oder Regen. Im Laufe des Abends kommt von der Nord- und Ostsee sowie von Süden her ausbreitender Regen. Höchstwerte 5 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland) bis 7 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher bis mäßiger, im Norden und an der Küste mäßiger bis frischer Wind aus östlichen Richtungen mit starken, vereinzelt stürmischen Böen. Diese lassen zum frühen Abend hin nach. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat eine Sturmflutwarnung für die Kieler und die Lübecker Bucht herausgegeben. Es werden Wasserstände von etwa um 100 cm über dem mittleren Wasserstand erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2024 11:00 Uhr

