Erneut Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in SH

In vielen Städten bei uns in Schleswig-Holsteins demonstrieren Menschen am Wochenende gegen Rechtsextemismus. Am Samstagvormittag startete unter anderem eine Demonstration in Heide (Kreis Dithmarschen). Dort waren 500 Demonstrierende angemeldet, die Polizei spricht jedoch von 1.400 Menschen vor Ort. In Schwentinetal (Kreis Plön) zählt die Polizei am Vormittag 800 Protestierende. Die wohl größte Kundgebung ist für Sonnabend in Kiel geplant. Auf dem Rathausplatz erwartet die Polizei deutlich mehr Demonstranten als am vergangenen Freitag. Von 5.000 bis 12.000 Menschen sei alles möglich, hieß es. In Lübeck erwartet die Polizei 8.000 Teilnehmende. Demonstrationen gibt es am Sonnabend unter anderem auch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Husum (Kreis Nordfriesland) sowie am Sonntag in Neumünster, Eckernförde und Itzehoe (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2024 09:00 Uhr

Drei Verletzte bei Unfall auf B206 bei Itzehoe

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 206 bei Itzehoe (Kreis Steinburg) sind in der Nacht drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei stießen um kurz vor Mitternacht zwei Autos frontal zusammen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang konnten die Beamten noch keine Angaben machen. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2024 09:00 Uhr

Itzehoe: Eine Person nach Feuer in Einfamilienhaus verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Itzehoe (Kreis Steinburg) wurde eine Person verletzt. Sie wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Das Haus im "Lübscher Kamp" kann erst einmal nicht mehr bewohnt werden. Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2024 08:00 Uhr

Huthi-Rebellen im Roten Meer - AIDA sagt einzelne Kreuzfahrten ab

Der Kreuzfahrtanbieter AIDA Cruises hat für drei seiner Schiffe Reisen für das Frühjahr abgesagt. Grund dafür sind laut Reederei die Angriffe der jemenitischen Huthi im Roten Meer. Bei den Absagen handelt es sich um jene Reisen, bei denen Schiffe von einem in ein anderes Reisegebiet überführt werden müssen. Betroffen sind die Schiffe Aidabella, Aidablu und Aidaprima. Betroffene Gäste bekommen laut Reederei ihr Geld zurück. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 20:00 Uhr

UKSH Kiel und Lübeck: Warnstreik für Dienstag angekündigt

Der Marburger Bund hat Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zu einem eintägigen Warnstreik am kommenden Dienstag aufgerufen. An den UKSH-Standorten in Kiel und Lübeck betreffe das rund 2.000 Medizinerinnen und Mediziner, teilte die Ärztegewerkschaft mit. Bundesweit gelte der Aufruf für 23 landeseigene Unikliniken. Hintergrund sind die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Die Patientenversorgung sei sichergestellt, hieß es. Alle Notfälle werden behandelt, ebenso alle bereits stationär aufgenommenen Patienten. Von den Streikmaßnahmen ausgeschlossen sind demnach auch alle nicht aufschiebbaren Operationen und Therapien. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 12:00 Uhr

Gedenkstunde für Opfer des Nationalsozialismus in Kiel

Am Sonnabend ist es 79 Jahre her, dass die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreite. Am Freitag hat der Landtag in Kiel der Opfer und dem Widerstand gegen das NS-Regime gedacht. Landtagspräsidentin Kristina Herbst sagte, das Erinnern der Ereignisse wäre kraftlos, wenn es nicht vor allem moralische Richtschnur für die Gegenwart wär. "Eine Gegenwart, die ein erschreckendes Erstarken antidemokratischer Haltung, antisemitischen Hasses und offener Gewalt zur Kenntnis nehmen muss: Wiederholen sich hier die Ereignisse, befinden wir uns auf dem Weg in eine neue Zeit des Hasses, des Rassismusses, des Antisemitismusses?" Die Antwort auf diese Frage sei für sie als Demokratin ganz eindeutig: "Es liegt an uns." | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 10:00 Uhr

Das Wetter: Regen, Sonne, Sturmböen

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Gebietsweise ist es länger wolkig, aber verbreitet trocken. Vor allem an der Westküste ist mit teils längerem Sonnenschein zu rechnen. Die Höchstwerte liegen heute bei 6 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis rund 8 Grad in Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg). Dazu weht der Wind schwach bis mäßig aus Westen/Südwesten, an der See frisch mit starken Böen. Anfangs sind an der Elbe, später an der Ostsee erhöhte Wasserstände möglich. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2024 11:00 Uhr

