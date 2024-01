Stand: 13.01.2024 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bauern protestieren auf Flugplatz Hungriger Wolf

Die Bauernproteste im Land gehen weiter. Nach der gestrigen Großkundgebung in Kiel folgt heute Vormittag die nächste Demonstration - diesmal im Kreis Steinburg. Die Trecker sind auf dem Weg zum Gelände des Flugplatzes Hungriger Wolf bei Hohenlockstedt - um 11 Uhr beginnt die Kundgebung. Veranstalter ist der Verein "Land schafft Verbindung". Auch in Lübeck sollten sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Laut Polizei planen die Landwirte eine Trecker-Rundfahrt durch die Hansestadt. Um 10 Uhr sind in Ratzeburg 200 Traktoren Richtung Lübeck gestartet. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2024 10:00 Uhr

Studierende in SH warten auf BAFöG

Etwa 1.000 Studierende in Schleswig-Holstein warten seit Monaten auf ihre BAFöG-Auszahlungen. Grund dafür sind nach Angaben des zuständigen Amtes für Ausbildungsförderung in Kiel das komplizierte Antragsverfahren und ein seit August vergangenen Jahres vorherrschender Personalmangel. Sollte die Behörde kurzfristig neue Mitarbeiter finden, sei dennoch nicht mit einer schnellen Lösung zu rechnen, sagt Normann Laars vom Amt für Ausbildungsförderung: Intern sage man, so Laars, neue Mitarbeiter bräuchten teilweise bis zu drei Jahre, "um ohne Stützräder zu fahren". Das Amt versucht nun, die Anträge aus dem vergangenen Jahr bis Ende März abzuarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2024 09:00 Uhr

Lokführerstreik ist zu Ende

Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn ist offiziell beendet. Nach Angaben der Deutschen Bahn läuft der Fern- und Regionalverkehr inzwischen wieder normal, auch im Norden. Der Notfahrplan sei außer Kraft gesetzt worden. In den Zügen ist aber mit großem Andrang zu rechnen, eine Platzreservierung wird empfohlen. Eine Konzernsprecherin appellierte an die Gewerkschaft, wieder zu verhandeln. GDL-Chef Claus Weselsky drohte der Bahn mit einem weiteren Streik. Zunächst wolle man dem Konzern aber ein Stück weit Zeit lassen. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2024 09:00 Uhr

Geflügelpest breitet sich in SH aus

Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in Greifswald mahnt die Geflügelhalter in Schleswig-Holstein zur Vorsicht. Das Vogelgrippe-Virus H5N1 breite sich derzeit im Land weiter aus. Erst Mitte der Woche war in einem Betrieb in Ostholstein ein weiterer Fall nachgewiesen worden. Auch die Kreise Dithmarschen, Nordfriesland und Steinburg waren betroffen. Die Bedingungen für das Virus seien derzeit ideal, so die Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts, Christina Kühn. Geflügelhalter werden aufgefordert, ihre Tiere in die Ställe zu holen, um Kontakte zu Wildvögeln zu vermeiden. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2024 08:00 Uhr

Brand in Einfamilienhaus in Stubben

In Stubben im Kreis Stormarn ist am Freitagabend in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der zuständigen Rettungsleitstelle wurde eine Person schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Regen

Heute ist es oft stark bewölkt, dazu hin und wieder etwas Regen oder Sprühregen. Später gibt es vor allem nach Norden hin etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Lauenburg bis 6 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Es weht mäßiger bis frischer, an der See frischer bis starker westlicher bis nordwestlicher Wind mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2024 08:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2024 | 10:00 Uhr