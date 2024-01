Stand: 09.01.2024 06:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weniger E-Autos in SH zugelassen

Mehr als zwei Wochen nach dem kurzfristigen Aus für die E-Auto-Förderung des Bundes werden in Schleswig-Holstein weniger E-Fahrzeuge neu zugelassen. Das meldet die Landes-Koordinierungsstelle E-Mobilität. Die Zahlen seien rückläufig und werden es voraussichtlich auch noch mehrere Monate lang bleiben. Das schätzen auch Experten des ADAC so ein. Sie gehen davon aus, dass die Autohersteller bald die Preise senken und günstigere Fahrzeuge anbieten. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 07:00 Uhr

Landesregierung unterstützt Bauern-Proteste

Tausende Bauern sind gestern gegen die geplanten Kürzungen bei Agrar-Subventionen auf die Straße gegangen. Bei der Politik im Land stoßen sie mit ihrer Protestwoche auf viel Zustimmung. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, er hoffe, dass die Ampel ihren Irrweg erkenne und sich endlich mit der Landwirtschaft an einen Tisch setze. Auch Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) unterstützt die Forderungen der friedlich demonstrierenden Landwirte. Er erwarte, dass die Bundesregierung schnellstmöglich Lösungen aufzeige, die die fehlenden Mittel kompensiere. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lasse Petersdotter, bezeichnete den Protest als "sehr konstruktiv und sehr friedlich". | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 06:00 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Pinneberg

In Wedel (Kreis Pinneberg) ist gestern am späten Abend im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Rund 56 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten den Brand innerhalb von zwei Stunden löschen, berichtet die Feuerwehr. Der 51-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung musste ins Krankenhaus. Alle anderen Hausbewohner konnten nach etwa einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurück. Noch ist unklar, warum es gebrannt hat und wie hoch der Schaden ist. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 06:00 Uhr

Positive Reaktionen auf Northvolt-Förderung durch EU

Die Entscheidung der EU-Kommission, Fördermittel für den Bau der Batteriefabrik Northvolt im Kreis Dithmarschen in Höhe von 902 Millionen Euro durch Bund und Land zu genehmigen, hat für positive Reaktionen gesorgt: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nennt es einen Meilenstein für die europäische und die deutsche Batteriezell-Produktion. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, die EU-Entscheidung zeige, dass der Standort attraktiv sei. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) verwies auf die noch anstehenden Beschlüsse der beiden Standortgemeinden: Erst wenn Mitte und Ende Januar in Lohe-Rickelshof und in Norderwöhrden die Bebauungspläne beschlossen worden sind, sei die letzte Hürde genommen und Northvolt könne das 4,5 Milliarden Euro Projekt umsetzten. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Heiter bis wolkig bei bis zu -8 Grad

Heute ist es heiter bis wolkig mit einigen Sonnenstunden. Vor allem zu Beginn des Tages ist es teilweise trüb oder hochnebelartig bewölkt, aber weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen bei -4 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) und bei bis zu +2 Grad in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Schwacher Wind, meist aus östlichen bis nördlichen Richtungen. Die Temperaturen am Abend erreichen bis zu -8 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 06:00 Uhr

