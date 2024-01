Stand: 08.01.2024 06:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mordprozess in Kiel startet

Vor dem Langericht Kiel beginnt am Vormittag der Prozess wegen des gewaltsamen Todes einer 44-Jährigen in der Landeshauptstadt. Beschuldigt ist ein 22-Jähriger. Laut Anklage soll er der Frau im gemeinsam bewohnten Haus in Kiel-Gaarden zwei Mal mit einem Schrotgewehr in den Nacken geschossen haben. Der Tatverdächtige soll psychisch erkrankt sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 07:00 Uhr

Verkehrseinschränkungen aufgrund von Bauernprotesten

Die für dieganze Woche angekündigten Bauern-Demonstrationen können zu Verkehrsbeeinträchtigung führen. Für heute sind Sternfahrten, Kolonnenfahrten und Blockaden von Autobahn-Auffahrten geplant. Einige Behörden haben bereits reagiert und die Blockaden einzelner Auffahrten untersagt, darunter Anschlussstelle Neumünster Mitte. Zuvor hatte das Innenministerium den zuständigen Behörden empfohlen zu zeitlich begrenzten Blockaden zwischen 6 und 9 Uhr zuzulassen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 06:00 Uhr

Umweltminister Goldschmidt besucht geplante Deponie bei Kosel

Zwischen Kosel und Gammelby (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eine Bauschuttdeponie geplant. Heute will sich Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) persönlich ein Bild vor Ort machen. Seit Jahren wehren sich Bürger und Gemeinden bei Eckernförde gegen die Pläne. Sie fürchten, dass durch die Deponie das Trinkwasser verunreinigt werden könnte und mehr Straßenverkehr auf der B76 zu mehr Lärm und Staub führen könnte. Ursprünglich sollte die Fläche eigentlich in die angrenzenden Naturschutzgebiete einbezogen werden. Ein Ingenieurbüro soll nun zunächst den Bedarf für eine Deponie in Eckernförde klären. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 06:00 Uhr

Ab Mittwoch Bahnstreiks möglich

Am Sonntag hat die Lokführergewerkschaft GdL angekündigt, dass sie ihre Mitglieder von Mittwoch bis Freitag zum Streik aufruft. Zuvor gab es den sogenannten Weihnachtsfrieden: eine Absprache über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel nicht zu streiken. Nach Angaben der GdL habe der Bahn-Konzern die Streikpause nicht genutzt, um ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagabend an, beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung zum Stopp des Streiks zu beantragen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 06:00 Uhr

Geplatztes Fernwärmerohr in Elmshorn

Nach Polizeiangaben ist in der Schauenburger Straße in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ein Fernwärmerohr geplatzt. Dadurch kann es in einigen Haushalten kein Heißwasser geben. Wie viele Haushalte genau betroffen sind, ist noch unklar. Das Rohr wird derzeit von den Stadtwerken repariert. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 05:30 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Am Tag gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Einzelne Schneeschauer von der Ostsee sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und +1 Grad in Grömitz (Kreis Ostholstein). An der Ostsee kann es zu teils stürmischen Böen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 07:00 Uhr

