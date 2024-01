Stand: 05.01.2024 07:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Habeck in SH von wütenden Bauern empfangen - Scholz empört

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Donnerstagnachmittag in Schlüttsiel in Nordfriesland von wütenden Bauern daran gehindert worden, eine Fähre zu verlassen. Es kam zu einem Handgemenge zwischen Landwirten und Polizei. Die Beamten setzten kurzzeitig Pfefferspray ein. Eine Sprecherin von Robert Habeck teilte NDR Schleswig-Holstein mit, dass der Minister bereit gewesen sei, mit einigen Landwirten zu sprechen. Aus Sicherheitsgründen sei es aber nicht möglich gewesen, sich mit allen Demonstranten auszutauschen. Die Bauern haben daraufhin das Gesprächsangebot komplett ausgeschlagen. Habeck musste zunächst zurück nach Hooge fahren, in der Nacht konnte die Fähre Hilligenlei dann in Schlüttsiel anlegen und Habeck konnte von Bord. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete den Vorfall beim Kurznachrichtendienst X als "beschämend". Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein, so der Kanzler weiter. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 06:00 Uhr

Bauernverband in SH unzufrieden mit Ankündigungen der Bundesregierung

Der Bauernverband in Schleswig-Holstein zeigt sich mit der Ankündigung der Bundesregierung einen Teil der geplanten Sparbeschlüsse zurückzunehmen unzufrieden. So soll die Rückerstattung der Mineralölsteuer auf Diesel jetzt schrittweise abgeschafft werden und die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer bestehen bleiben. Klaus-Peter Lucht, Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, betont, dass es trotzdem zu einer hohen Belastung von landwirtschaftlichen Familien und zu Wettbewerbsnachteilen kommen würde. Die geplanten Proteste finden dennoch statt, so der Verbandschef. Die Landespolizei warnt deshalb vor Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 06:00 Uhr

Hochwasserlage in SH: Pegel sinken

Das Hochwasser nach dem Dauerregen der vergangenen Tage und eine erneute Ostseesturmflut sorgen für weitere Probleme im Land. Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) drohten gestern zwei Schöpfwerke überzulaufen. Dort halfen Hochleistungspumpen dabei, das Wasser abzutransportieren. In Lübeck waren mehrere Straßen in der Innenstadt und in Travemünde überflutet. Weitere Straßen im Land sind weiter überflutet wie die B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Aktuell sinken die Pegel wieder. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Temperaturen um den Gefrierpunkt

Heute setzt von der Elbe her aufkommender Schneefall ein. Zuvor ist es im Norden und Osten oft trocken - teilweise sind noch Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 bis +1 Grad. Es weht zunehmend mäßiger und böiger bis stark böiger, an den Küsten frischer bis starker östlicher Wind. Vor allem dort sind stürmische Böen, in exponierten Lagen sogar Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 06:00 Uhr

