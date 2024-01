Stand: 04.01.2024 06:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hochwasser an der Ostsee - Pegel steigen

In Schleswig-Holstein wird bereits am vierten Tag des Jahres die zweite Ostsee-Sturmflut erwartet.In einigen Teilen des Landes ist es schon zu Überflutungen gekommen. Im Kreis Pinneberg zum Beispiel sind Pinnau und Krückau über die Ufer getreten. In Rellingen steht die Mühlenau aktuell bei 2,25 Meter, nur wenige Zentimeter unter dem Höchststand von 2013. In Wrist (Kreis Steinburg) musste die Feuerwehr einen Deich mit Sandsäcken sichern. Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist die Feuerwehr seit gestern im Dauereinsatz, weil der Regen häufig nicht abfließen kann. An der Ostsee rechnet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Vormittag mit steigenden Pegeln. In Travemünde und Lübeck werden 1,40 Meter über dem normalen Level erwartet. Anwohner haben ihre Häuser mit Spundwänden geschützt. Und an der Elbe in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat der Pegel die Marke von 7,90 Meter geknackt. Die Stadt betont aber, dass dies kein kritischer Wert sei. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 06:00 Uhr

Brunsbüttel: Bundesanwaltschaft ermittelt nach mutmaßlicher Sabotage

Im Fall der mutmaßlichen Sabotage der LNG-Pipeline von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Hetlingen (Kreis Pinneberg) ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Das hat eine Sprecherin der Behörde NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Die Pipeline soll Ende November an mehreren Stellen sabotiert worden sein - mit mehreren, nur wenigen Millimetern großen Löchern. Laut der Sprecherin der Bundesanwaltschaft werde nun wegen des Anfangsverdachts einer verfassungsfeindlichen Sabotage ermittelt. Die Pipeline ist etwa 55 Kilometer lang. Sie ist nicht, wie ursprünglich geplant, seit Jahresende in Betrieb. Ob wegen der mutmaßlichen Sabotage oder aus anderen Gründen: Dazu hat sich der niederländische Betreiber auf Nachfrage nicht geäußert. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 06:00 Uhr

Gute Buchungslage am Lübecker Flughafen

Die Betreiber des Flughafens in Lübeck starten zuversichtlich ins neue Jahr. Der Airport rechnet damit, dass mindestens genauso viele Passagiere wie im vergangenen Jahr von und nach Lübeck reisen werden. 2023 waren es insgesamt etwa 100.000 Fluggäste. Und schon jetzt werden Flüge für den Sommer gebucht, betont Flughafen Chef Jürgen Friedel. Die Urlaubsflieger starten ab Ende April Richtung Mittelmeer. Nicht abheben wird allerdings die LübeckAir - Städte-Reisen nach Salzburg oder München werden nicht mehr angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sturm und Regen in SH

Heute gibt es viele Wolken und anfangs im Süden teilweise noch Regen - aus Norden mehr in Schnee übergehend. Später wird es von der Westküste her trockener. Maximal 0 bis 3 Grad, im Tagesverlauf kälter. Zeitweise mäßiger und böiger bis stark böiger, auf Nord bis Nordost drehender Wind. An der See zunächst frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, an der Ostsee sind bis zum Vormittag Sturmböen möglich, ab Mittag nachlassend. An der Ostsee ist mit erhöhtem Wasserstand mit Gefahr eines Sturmhochwassers mit 1,0 bis 1,3 Meter über dem normalen Wasserstand zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

