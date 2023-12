Stand: 31.12.2023 12:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tödlicher Streit vor Lokal in Heider Innenstadt

Bei einer Auseinandersetzung in Heide (Kreis Dithmarschen) ist am späten Sonnabend ein 21-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Westküstenklinikum starb. Er war laut Polizei mit einem Mann aus Hamburg vor einem Lokal in der Straße Schuhmacherort in der Innenstadt in Streit geraten. Beide Männer hätten sich gegenseitig schwere Verletzungen zugefügt, so eine Polizeisprecherin. Der 30-Jährige aus Hamburg wurde vorläufig festgenommen. Weitere Details zu der Tat gab die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2023 12:00 Uhr

Havetoft: Kinder lösen mit Böllern Hausbrand aus

In Havetoft (Kreis Schleswig-Flensburg) sind gestern Abend zwei Kinder durch eine Explosion von Feuerwerkskörpern verletzt worden. Ein Geschwisterpaar habe im Dachgeschoss des Hauses mit Böllern hantiert und ein Feuer ausgelöst, so die Polizei. Der 15 Jahre alte Junge kam per Rettungshubschrauber ins UKSH nach Lübeck - dort gibt es eine Spezialabteilung für Brandverletzungen. Die zehnjährige Schwester wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr brauchte zwei Stunden, um den Brand nach der Explosion zu löschen. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2023 12:00 Uhr

Mehrfamilienhaus in Mönkeberg nach Feuer unbewohnbar

Ein Feuer in Mönkeberg (Kreis Plön) hat am späten Sonnabend und in der Nacht etwa 100 Feuerwehrleute in Atem gehalten. Es brannte laut Polizei in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, die Ursache ist unklar. Die 41 Jahre alte Wohnungsbesitzerin kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Haus, in dem 16 Menschen leben, musste geräumt werden. Es ist zunächst unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2023 12:00 Uhr

A20-Ausbau: 2024 könnten erste Bagger rollen

Die Landesregierung und die zuständige Planungsfirma DEGES sind optimistisch, dass für den A20-Ausbau in Schleswig-Holstein 2024 die ersten Bagger anrollen. Zwischen der A23 bei Hohenfelde und Glückstadt (beide Kreis Steinburg) könnten laut DEGES schon ab Herbst die Arbeiten beginnen. Für den Abschnitt rund um Bad Segeberg (Kreis Segeberg) werden aktuell Einwände gegen die Planfeststellungsunterlagen bearbeitet. Der Umweltverband BUND hatte den Ausbau vor zehn Jahren mit einer Klage vorläufig gestoppt. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2023 10:00 Uhr

HVV-Tickets im Bus ab morgen nur noch bargeldlos erhältlich

Im Hamburger Stadtgebiet gilt ab morgen: HVV-Tickets können beim Busfahrer nur noch bargeldlos gekauft werden - per App oder Prepaid-Karte. Der Hamburger Verkehrsverbund hofft nach eigenen Angaben, dass das Bezahlen dadurch schneller geht und die Busse damit pünktlicher werden. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein halten in den Randgebieten der Metropolregion Hamburg weiter am Barverkauf in den Bussen fest. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2023 08:00 Uhr

Silvester-Wetter: Regen zieht nachts auf Ostsee ab

Am Nachmittag wird es überwiegend stark bewölkt, teils mit kräftigem Regen, aus Südwesten nachlassend. Maximal 6 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 9 Grad in Schenefeld (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd, hin und wieder Böen. In der Nacht bei dichten Wolken zunächst auf die Ostsee abziehender Regen, dahinter teils länger trocken und größere Auflockerungen möglich. Im Verlauf von der Westküste her wird es wieder wolkiger und es gibt noch einige Schauer. Tiefstwerte zwischen 6 Grad in Pinneberg bis 4 Grad in Puttgarden auf Fehmarn. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2023 12:05 Uhr

