Itzehoe: Innenstadt wird Kontrollort

Die Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) erklärt die Innenstadt bis Ende Februar zum sogenannten Kontrollort. Damit dürfen Beamte Menschen ohne konkrete Verdachtsmomente kontrollieren und die Personalien feststellen. In den vergangenen Wochen hatte es laut Polizei zahlreiche Einsätze aufgrund von Schlägereien, Ruhestörungen und Diebstählen gegeben. Auch die U-Bahnhöfe in Norderstedt (Kreis Segeberg) bleiben laut den Beamten bis Mitte März Kontrollorte. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:00 Uhr

Kieler Seehafen zieht positive Bilanz für 2023

Der Seehafen in Kiel zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2023. Insgesamt mehr als eine Million Passagiere kamen in die Landeshauptstadt. Damit ist der Seehafen einer der größten Kreuzfahrthäfen in Nordeuropa. Gerade in den Wintermonaten nimmt das Kreuzfahrtgeschäft laut Port of Kiel zu. Für das kommende Jahr rechnet der Port of Kiel mit weiter steigenden Passagierzahlen. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 07:00 Uhr

Erixx Holstein: Verbesserung auf der Strecke Kiel - Lübeck

Zwischen Kiel und Lübeck sollen die Regionalzüge der Linien RE 83 und RB 84 ab dem 8. Januar wieder im vorgesehenen Halbstunden-Takt fahren. In den Wochen vor Weihnachten hatte es massive Probleme mit den neuen Akku-Zügen der Firma Stadler gegeben, weshalb jede zweite Verbindung gestrichen wurde. Laut Erixx seien nun genügend betriebsbereite Fahrzeuge da. Auf der Strecke Kiel Hauptbahnhof nach Kiel Oppendorf fahren weiterhin nur Busse. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 06:00 Uhr

Weihnachtsgeschäft: Trend geht zum Gutschein

Laut Handelsverband Nord werden mehr Gutscheine und Bargeld verschenkt als vor zehn Jahren. Die fehlenden Umsätze bringen die verschenkten Geldgeschenke laut den Händlern nicht mehr in ihre Kassen. Wegen der Inflation haben die Händler aber ein schlechteres Ergebnis als im vergangenen Jahr. "Wir haben zwar ungefähr die gleichen Umsätze wie im vergangenen Jahr, preisbereinigt werden wir aber wohl fünf Prozent weniger im Ergebnis feststellen. Das liegt an der Inflation", sagt Handelsverbands-Sprecherin Mareike Petersen. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wechselnd bewölkt - Gewitter möglich

Am Morgen zieht der Regen nach Osten ab. Tagsüber gibt es wechselnde Bewölkung mit gelegentlichen Schauern. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Am Nachmittag ist es länger trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und 9 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 06:00 Uhr

