Schleuse in Kiel-Holtenau nach Unfall wieder in Betrieb

Ein Unfall in der Holtenauer Südschleuse in Kiel hat dafür gesorgt, dass am ersten Weihnachtstag keine Schiffe den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) passieren konnten. Ein Elektrofahrzeug zur Versorgung der Schiffe fiel laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) ins Wasser und blockierte die Schleuse. Drei Frachter waren demnach über Stunden in der Schleusenkammer gefangen. Ein Kran konnte das verkeilte Fahrzeug schließlich aus dem Wasser holen. Erst am späten Abend wurde der Schleusenbetrieb wieder aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2023 12:00 Uhr

Feuerwehr wegen brennender Lagerhalle in Niebüll im Einsatz

Im Bosbüller Weg in Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat nach Angaben der Leitstelle Nord seit dem Morgen eine Lagerhalle mit Landmaschinen gebrannt. Sechs Wehren und ein Tanklöschfahrzeug aus Dänemark waren vor Ort. Derzeit sind noch 120 Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es wurden keine Personen verletzt. Zeitweise kam es zu einer starken Rauchentwicklung mit giftigen Brandgasen. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2023 12:30 Uhr

Unfall in Lockstedt: Auto von Straße abgekommen und überschlagen

In Lockstedt (Kreis Steinburg) hat es am frühen Dienstagmorgen auf der L121 einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Leitstelle West kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus, ihre Beifahrerin wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2023 14:30 Uhr

Wetter: Regen und Wind am zweiten Weihnachtstag

Der Regen der vergangenen Tage dauert auch am zweiten Weihnachtsfeiertag weiter an. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden die Schauer am Dienstag von Wind begleitet, an der Küste kann es zu stürmischen Böen kommen. Die Höchstwerte erreichen neun Grad. In der Nacht zu Mittwoch lassen die Schauer und der Wind weitgehend nach. Die Temperaturen sinken auf bis zu zwei Grad. Am Mittwoch soll es laut DWD wolkig und größtenteils trocken werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2023 14:00 Uhr

