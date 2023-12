Stand: 23.12.2023 10:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sturmtief: Lage im Bahn- und Fährverkehr entspannt sich

Nachdem das Sturmtief "Zoltan" inzwischen weitergezogen ist, sind bei der Bahn alle Strecken wieder frei von Bäumen und Ästen. Die Züge im Regionalverkehr fahren demnach weitestgehend planmäßig. Im Fernverkehr müssen sich Reisende laut Bahn vereinzelt noch auf Einschränkungen einstellen. Die Bahn rechnet zudem mit vollen Zügen, weil viele Menschen ihre Reise wegen des Sturms verschoben haben. Auch beim Fährbetrieb entspannt sich die Lage. Zwischen Amrum, Föhr und Dagebüll sind die Reedereien wieder unterwegs. Ab heute fahren dann auch wieder Schiffe nach den Halligen. Das gilt auch für die Fährverbindung zwischen Helgoland und Cuxhaven. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 09:00 Uhr

Blutspende: Sondertermine rund um die Feiertage

Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Schleswig-Holstein rund um die Feiertage zum Blutspenden auf. Dafür gibt es Sondertermine, heute zum Beispiel beim DRK in Plön, Lütjensee (Kreis Stormarn), Kiel, Rendsburg und Heide (Kreis Dithmarschen). In der kommenden Woche kann am UKSH in Kiel und Lübeck von Dienstag bis Sonnabend Blut gespendet werden. Im Moment besteht laut DRK über alle Blutgruppen Versorgungssicherheit für etwa eineinhalb Tage. Die Situation könne aber schnell kippen - zum Beispiel, wenn viele Menschen erkältet sind und nicht zum Spenden kommen. Außerdem seien viele Menschen, die sonst regelmäßig spenden, über die Feiertage nicht da. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 09:00 Uhr

Friedrich-Ebert-Krankenhaus übernimmt Teile des Klinikums Bad Bramstedt

Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster übernimmt Teile des insolventen Klinikums Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Wie die Krankenhäuser am Freitag mitteilten, soll das FEK künftig für die Akutversorgung zuständig sein. Der Bereich umfasst etwa 150 Betten und 380 Mitarbeitende. Die Reha-Abteilung geht an die IGPmed GmbH aus Bonn. Alle Arbeitsplätze in beiden Bereichen sollen bestehen bleiben, teilten die beteiligten Parteien in einem gemeinsamen Statement mit. Dennoch sind laut der Gewerkschaft ver.di bei den Mitarbeitenden noch viele Fragen offen. Ob und wie sich die Bezahlung verändern wird, ist noch nicht bekannt. Weitere Gespräche soll es im Januar geben. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 08:00 Uhr

Mehrere Glätteunfälle auf der A1

Graupel hat am Freitagabend und in der Nacht zum Sonnabend laut Polizei für insgesamt zehn Glätteunfälle auf der A1 gesorgt. Die meisten beteiligten Personen kamen ohne schwere Verletzungen davon. Auch auf der A24 zwischen Schwarzenbek und Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Pkw durch Glätte verunglückt. Auf der Fehmarnsundbrücke ist am frühen Morgen ein Auto in eine Leitplanke gerutscht. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 08:00 Uhr

Bauernproteste in Lübeck

In Lübeck haben am Freitagabend hunderte Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Treckern gegen die geplanten Kürzungen der Subventionen beim Agrardiesel demonstriert. Laut Polizei kam es durch den Trecker-Konvoi in der ganzen Stadt zu Verkehrsproblemen. Der Bauernverband will ab Anfang Januar den Druck auf die Bundesregierung mit neuen Protestaktionen erhöhen. Dann wollen sich auch Speditionen an Aktionen beteiligen. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 08:00 Uhr

Flensburg-Handewitt siegt gegen Balingen-Weilstetten

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben eine Blamage in ihrem letzten Spiel des Jahres verhindert. Der Tabellendritte gewann am Freitag bei Bundesliga-Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten nach großen Problemen mit 34:32 (18:16). Flensburg hat nach 18 Partien nun 28:8 Zähler auf dem Konto. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 08:00 Uhr

Wetter: Schnee- und Regenschauer bei 5 Grad

Nach Regen- oder Schneeschauern bleibt es vor allem im Osten des Landes überwiegend trocken. Zwischen Nordsee und Elbe ist es bewölkter, zeitweise regnet es. Die Temperaturen steigen auf maximal 4 bis 5 Grad. An den Küsten ist es am Vormittag noch stürmisch, die Böen lassen aber nach. Tagsüber weht westlicher Wind mit starken, in Schauernähe stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 08:00 Uhr

