Möglicherweise Sturmflut an der Nordseeküste

An der Westküste und der Elbe wird das Tief "Zoltan" heute für für orkanartige Böen und die Gefahr einer Sturmflut sorgen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab dem Mittag mit Windstärke 11. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) geht davon aus, dass mancherorts die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht wird. Die Fähre zwischen Sylt (Kreis Nordfriesland)und Röm in Dänemark soll deshalb heute nur bis 15.30 Uhr ablegen. Der Betreiber der Elbfähre Glückstadt (Kreis Steinburg)-Wischhafen rechnet vorerst mit keinen Einschränkungen. Die Wyker-Dampfschiffsreederei kündigte kleinere Änderungen bei den Abfahrten an. Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten warnen davor, während des Sturmes oder auch kurz danach die Wälder zu betreten. Herabstürzende Äste oder umstürzende Bäume könnten nach Angaben eines Sprechers für Lebensgefahr sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 07:00 Uhr

Entspannung im Bahnverkehr zwischen Kiel und Flensburg

Die Gleisbauarbeiten bei Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) sind laut Deutscher Bahn termingerecht fertig geworden. Seit heute kann die Nordbahn wieder mit kleinen Einschränkungen nach Plan fahren. Zwischen Kiel und Flensburg bleibt es zunächst beim Umstieg an der Schleibrücke. Um die zu überqueren, müssen Fahrgäste bis zum Jahr 2025 etwa 350 Meter zwischen Süd- und Nordufer zu Fuß gehen. Dann erst soll der Brückenneubau fertiggestellt sein. Von Kiel fahren alle 30 Minuten die RB 73 zur Schleibrücke und die RE 72 nach Eckernförde. Zu den Hauptverkehrszeiten setzt die Nordbahn zusätzlich Busse ein. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 06:00 Uhr

Geflügelpest in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

In einem gewerblichen Betrieb in Reußenköge im Kreis Nordfriesland und einer Kleinhaltung in Steinbergkirche im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie das Landwirtschaftsministerium am Mittwochabend mitteilte, bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut eine Infektion mit dem Virustyp H5N1. Um die jeweiligen Betriebe ist eine Sperrzone von 10 Kilometern eingerichtet worden. Das Landwirtschaftsministerium ruft Halterinnen und Halter dazu auf, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 06:00 Uhr

Experten warnen vor illegalen Glückspielautomaten

Illegales Glücksspiel wird offenbar mehr und mehr zum Problem - auch hier bei uns in Schleswig-Holstein. Das bestätigen Vertreter der Justiz, Verbände und auch Suchtberater. In allen etwas größeren Städten Schleswig-Holsteins gebe es illegale Spielautomaten, so der Verband der Deutschen Automatenindustrie. Wird einer entdeckt und abgebaut, würden sofort neue dazukommen. Das Problem ist laut Verband, dass legale Automaten Gewinnsperren haben und den Spielern Zwangspausen vorgeben. Dieser Schutz ist laut Verband auch gut und wichtig, allerdings hoch problematisch, weil so viele zu den illegalen Automaten abwandern. Suchtberater Burkhard Schweiker von der Kieler Stadtmission sagte, viele Spieler könnten auch gar nicht erkennen, ob sie vor einem erlaubten oder verbotenen Automaten sitzen. In Schleswig-Holstein haben neuesten Zahlen zufolge 45.000 Menschen eine Glücksspielstörung und bei weiteren 113.000 Menschen spricht man von problematischem Glücksspielverhalten. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 05:30 Uhr

THW Kiel gewinnt letztes Spiel des Jahres

Handball-Bundesligist THW Kiel hat am Abend mit 34:20 gegen Hannover-Burgdorf gewonnen. In der Tabelle bleiben die Kieler über den Jahreswechsel auf Rang vier. Vor dem Spiel hatte der THW die Vertragsverlängerungen von Linksaußen Dahmke und Torwart Bellahcene bekannt gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sturm und Regen

Das Sturmtief "Zoltan" sorgt im Tagesverlauf an der See Ostsee für teils schwere, an der Nordsee für orkanartige Böen. An Nordsee und Elbe ist mit erhöhten Wasserständen zu rechnen. Es gilt eine Sturmflutgefahr. Am Vormittag regnet es aus dichten Wolken, ab dem Mittag ist es wechselnd bewölkt mit Schauern, teils gewittrig. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Westerhever (Kreis Nordfriesland) und bis 10 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Zum Abend hin lockert es von der dänischen Grenze her auf. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 07:00 Uhr

