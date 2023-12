Stand: 19.12.2023 08:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neumünster: Ratsversammlung entscheidet über Klinikum Bad Bramstedt

Seit etwa zwei Jahren hat das Klinikum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) finanzielle Schwierigkeiten. Dabei ist offen, wie es für die rund 1.000 Mitarbeiter weitergeht. In Neumünster entscheidet heute die Ratsversammlung, ob das kommunal geführte Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in das Bieterverfahren um das Klinikum Bad Bramstedt einsteigt. Das Land hat dem bereits zugestimmt - und der Insolvenzverwalter will noch vor Weihnachten einen neuen Arbeitgeber präsentieren. Das FEK bewirbt sich ausschließlich für den sogenannten Akut-Bereich der Klinik mit rund 150 Betten und 450 Mitarbeitern. Den deutlich größeren Rehabereich in Bad Bramstedt müsste ein anderer Investor übernehmen. Das FEK hat daran kein Interesse. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:00 Uhr

Hilfen nach Ostsee-Sturmflut: Scholz erteilt Günther Absage

Für die Schäden durch die Jahrhundert-Sturmflut an der Ostsee vor zwei Monaten ist aus Berlin noch kein Geld gekommen. Auf Anfrage von shz.de ließ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Sprecher jetzt erklären, dass es keine besonderen Hilfen des Bundes geben wird. Vorher hatte das Bundeslandwirtschaftsministerium dies in einem Bericht damit begründet, dass die Ostsee-Sturmflut nicht mit den Überschwemmungen im Ahrtal zu vergleichen sei. Laut Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sei die Herausforderung im Ahrtal ohne Zweifel eine größere gewesen, doch auch da hätten alle Bundesländer die Aufgabe gemeinsam gemeistert, so Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Günther hatte Kanzler Scholz in die Pflicht genommen: "Zugesagt ist zugesagt und darauf bauen wir." Nach Angaben eines Regierungssprechers könnten andere Bundesmittel möglicherweise indirekt als Hilfen eingesetzt werden, unter anderem aus dem "Topf" für die Finanzierung des Küstenschutzes. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:00 Uhr

Rendsburg-Eckernförde: Keine Sperrmüll-Kosten für Campingplatz-Betreiber

Nach dem Jahrhunderthochwasser Ende Oktober haben die Camping-Platz-Betreiber im Kreis Rendsburg-Eckernförde endgültig Gewissheit, nicht auf den Kosten für sperrigen Abfall sitzen zu bleiben. Der Kreistag hat nach Angaben des CDU-Fraktionsvorsitzenden Tim Albrecht den Haushalt für das nächste Jahre verabschiedet und dabei wie angekündigt 250.000 Euro für die Entsorgung des Sperrmülls eingeplant. Die Kreis-Abfallwirtschaft hatte ihn zunächst als gewerblich eingestuft, die Betreiber hätten die Kosten selbst tragen müssen. Nun können sie ihre Belege über die Entsorgung beim Kreis einreichen und bekommen sie erstattet. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 06:30 Uhr

Ermittlungen wegen Heuballen auf der A23

Auf der A23 bei Itzehoe hat die Polizei in der Nacht mehrere Heuballen entfernen müssen. Nach Angaben eines Sprechers lagen mindestens acht Ballen in mehreren Auf- und Abfahrten. Den letzten etwa 400 Kilogramm schweren Heuballen entdeckten Beamte gegen 4 Uhr in der Ausfahrt Hohenfelde - mitten auf der Fahrbahn. Ein Kavaliersdelikt sei das nicht, so die Polizei. Man habe die Ermittlungen aufgenommen, ob die Aktion mit den Bauern-Demos am Montag in Verbindung stehen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 07:00 Uhr

Hilfe für Pädophile am UKSH in Kiel

In Schleswig-Holstein hat das Landeskriminalamt im vergangenen Jahr 488 Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen erfasst. Laut einer Schätzung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) hat etwa die Hälfte der Täter eine pädophile Neigung. Auch in Kiel soll das bundesweite Präventionsprojekt "Kein Täter werden" seit 2009 pädophilen Männern helfen, keine Übergriffe zu begehen. Etwa 20 Patienten sind laut UKSH laufend in Behandlung. Pädophile Neigungen entstünden häufig in der Pubertät, ohne dass die Betroffenen eine Schuld daran hätten, so Therapeutin Nora-Frederike Hoffmann. Dennoch tragen sie die Verantwortung für ihr Handeln. In der Therapie lernen sie, ihr Verhalten und damit auch ihre Neigung zu kontrollieren. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 06:00 Uhr

"Weihnachtsgnade": SH lässt 31 Häftlinge früher frei

Schleswig-Holstein lässt im Rahmen der sogenannten Weihnachtsamnestie 31 Häftlinge einige Tage Tage frei. Bedingung für eine vorzeitige Entlassung ist nach Angaben des Justizministeriums, dass die Strafzeit regulär im Zeitraum bis 6. Januar 2024 endet. Außerdem darf nicht bereits eine weitere Haftstrafe zum Vollzug anstehen. Es entspräche einer guten Tradition anlässlich des Weihnachtsfestes, so ein Sprecher. Laut Justizministerium waren zum Stichtag 13. Dezember von 1.438 Haftplätzen 1.223 belegt. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 05:30 Uhr

Wetter: Überwiegend trocken - starker Wind

Heute ist es überwiegend stark bewölkt und es wird für längere Zeit Regen erwartet. Später am Tag lässt der Niederschlag von Nordfriesland her nach und es folgen trockene Abschnitte. Am Abend sind von Dänemark her Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 9 Grad in Kiel. Der Wind weht schwach bis mäßiger aus westlichen Richtungen. Abends liegt die Temperatur bei 5 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) und 8 Grad in Elmenhorst (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 06:00 Uhr

