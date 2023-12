Stand: 16.12.2023 11:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bunter Treckerkonvoi sammelt Spenden für krebskranke Kinder

Ein Konvoi mit 35 Treckern, jeder geschmückt mit bunten Lichterketten fährt heute ab 16 Uhr von Eichede im Kreis Stormarn zum Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Dort soll er vor allem krebskranken Kindern eine Freude machen. Auf dem Weg werden bei Schaulustigen Spenden eingesammelt. Im UKSH angekommen, gibt es Geschenke für die Kinder und eine Geldspende für die Station. Die Aktion "Wir bringen euch zum Strahlen" hat Landwirt Mike Heth während der Corona-Pandemie gestartet und führt sie jetzt jährlich durch. Vergangene Woche war der Konvoi schon im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg und konnte eine Rekordsumme von rund 50.000€ übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2023 11:00 Uhr

Schleswiger Dom ohne Minutenzeiger

Der Minutenzeiger des Schleswiger Doms (Kreis Schleswig-Flensburg) ist in die Tiefe gestürzt. Das hat der Sprecher der Nordkirche, Dieter Schulz, NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Ein Spaziergänger hatte den mannshohen Zeiger vor einigen Tagen auf einem Rasenstück entdeckt. "Wir sind sehr dankbar, dass niemand zu Schaden gekommen ist", sagte Schulz. Warum der Zeiger zu Boden fiel ist unklar. Der Turm samt Uhr war gerade erst vor etwa zwei Jahren saniert worden. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2023 10:00 Uhr

A23 bei Elmshorn nach Unfall gesperrt

Auf der A23 bei Horst/Elmshorn im Kreis Pinneberg ist am frühen Morgen ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann vermutlich betrunken. Er kam nach ersten Erkenntnissen mit seinem Wagen von der Straße ab, prallte gegen die Mittelleitplanke und dann gegen einen Lkw. Die A23 wurde für die Aufräumarbeiten zwischen Horst/Elmshorn und Hohenfelde voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2023 09:00 Uhr

Keine Wiederaufbau-Hilfen nach Sturmflut aus Bundesmitteln

Schleswig-Holstein soll nach der Ostseesturmflut keine Wiederaufbau-Hilfe vom Bund bekommen. Das geht aus einem Bericht des Bundes-Landwirtschaftsministeriums hervor. Es seien keine Schäden von nationalem Ausmaß entstanden, heißt es in dem Schreiben des Bundesministeriums, das NDR Schleswig-Holstein vorliegt. Ministerpräsident Günther betonte, der Bund habe zugesagt, sich angemessen an den Kosten zu beteiligen. Das erwarte er auch weiterhin. Eine Sprecherin der Staatskanzlei sagte NDR Schleswig-Holstein auf Nachfrage, man sei verwundert über den Bericht - und gehe davon aus, dass die Haltung des Ministeriums nicht die des Kanzlers sei. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2023 08:00 Uhr

Mehr als 1,5 Millionen Euro bei "Hand in Hand für Norddeutschland"

In diesem Jahr gehen die gesammelten Spenden an die Landesverbände der Lebenshilfe e. V. im Norden. Sie unterstützen Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ihre Familien. Am NDR Spendentelefon in Kiel saßen am Freitag unter anderem Frauenfussball-Nationaltrainer Horst Hrubesch, Schauspielerin Sabine Kaak, die Band Santiano oder auch die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Michaela Pries. Sie alle und viele mehr haben die zahlreichen Telefonate angenommen, die in der Spendenzentrale im NDR-Landesfunkhaus in Kiel eingelaufen sind. Der große Spendentag für "Hand in Hand für Norddeutschland" ist zwar vorbei, das Spendenkonto bleibt bis Ende Januar 2024 geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2023 08:00 Uhr

Heiligenhafen: Brand in Lagerhalle

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Am frühen Abend hatte eine Lagerhalle Feuer gefangen. Laut Rettungsleitstelle sind mehr als 120 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen. Ein junger Mann sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2023 08:00 Uhr

THW Kiel erfolgreich gegen ThSV Eisenach

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich am Freitagabend beim Aufsteiger ThSV Eisenach vor lautstarker Kulisse mit 40:32 (22:19) durchgesetzt. Erst in der Schlussviertelstunde der Partie machte die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha den Erfolg beim Tabellenvorletzten klar. Mit jetzt 24:10 Punkten rückten die Schleswig-Holsteiner am 17. Spieltag zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz vor. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2023 08:00 Uhr

Wetter: Stark bewölkt mit vereinzelten Auflockerungen

Am Sonnabendmittag ist es in Schleswig-Holstein vielfach stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt mischen sich ein paar Auflockerungen mit etwas Sonne darunter. Es bleibt größtenteils trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist bedeckt mit vereinzelt etwas Sprühregen. Die Temperaturen kühlen kaum ab und liegen durchschnittlich bei 7 bis 9 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2023 08:00 Uhr

