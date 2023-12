Stand: 12.12.2023 07:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Pendler brauchen weiter Geduld: Züge zwischen Kiel und Lübeck fallen aus

Softwareprobleme sorgen auf der von erixx Holstein betriebenen Strecke zwischen Kiel und Lübeck dafür, dass weiterhin Akkuzüge ausfallen. Am Montag fuhren 13 von 26 Verbindungen nicht. Heute verkehren die Züge vorerst nur im Stundentakt. Laut Hersteller Stadler wird damit gerechnet, dass die Probleme bei den Akkuzügen erst im Frühjahr 2024 durch ein Softwareupdate behoben sein werden. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hofft, dass Stadler schnell Lösungen präsentieren werde. Von der Deutschen Bahn erwarte er zudem, die 22 zugesagten Züge als Reserve bereitzustellen - jedoch seien auch davon im Moment viele nicht einsetzbar. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 06:00 Uhr

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt vor Fake-Anrufen

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt vor falschen Anrufen in ihrem Namen. Trickbetrüger wollen an die Zählernummern herankommen, um ohne das Wissen ihrer Opfer, alte Verträge zu kündigen und neue abzuschließen. Die Betroffenen merken das meist erst, wenn sie vom alten oder neuen Lieferanten informiert werden. Dann müssten Verbraucher schnell handeln, so der Sprecher der Verbraucherzentrale: Dem Vertrag solle sofort per Einschreiben widersprochen und der bisherige Versorger informiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 06:00 Uhr

Geisterfahrer: Unfall nach Wendemanöver auf der Autobahn

Auf der A1 hat ein Kurierfahrzeug in der Nacht zu Dienstag zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld (beide Kreis Stormarn) einen Unfall verursacht. Laut Polizei wendete der 37-jährige Fahrer mitten auf der Autobahn, nachdem er eine Ausfahrt verpasst hatte, und stieß dabei seitlich mit einem Pkw zusammen. Nach Angaben der Leitstelle wurden dadurch drei Personen schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 06:00 Uhr

Nach sechstem Spiel ohne Sieg: VfB Lübeck entlässt Trainer

Der VfB Lübeck hat Trainer Lukas Pfeiffer entlassen. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montagabend mit und reagierte damit auf die sportliche Talfahrt mit nur zwei Siegen aus 18 Spielen. Erst am Sonnabend hatte der Verein mit 0:4 gegen den FC Ingolstadt verloren - das sechste Spiel in Folge ohne Sieg. In der Tabelle fehlen Lübeck nun vier Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Die Nachfolge von Pfeiffer steht noch nicht fest. Bastian Reinhardt übernimmt die Mannschaft zunächst als Interimstrainer. Das nächste Auswärtsspiel findet am Freitagabend bei Rot-Weiß Essen statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 06:00 Uhr

SPD-Fraktion im Landtag will neue Fraktionsspitze wählen

Nach dem überraschenden Rücktritt ihres Vorsitzenden Thomas Losse-Müller in der vergangenen Woche kommt die SPD-Fraktion am Mittag zusammen, um eine neue Spitze zu wählen. Bislang hat sich niemand der elf anderen Fraktionsmitglieder offiziell beworben. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass SPD-Landeschefin Serpil Midyatli den Posten erneut besetzen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 05:30 Uhr

Wechselhaft und mild - am Abend windig an den Küsten

Heute Vormittag und Nachmittag bleibt es stark bewölkt, gebietsweise kann es auch regnen. Nur sporadisch lockert es auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und 6 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). An den Küsten gibt es schwachen bis mäßigen Nordost- bis Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 07:00 Uhr

