Stand: 08.12.2023 07:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fahrplanwechsel in SH

Ab Sonntag gilt im europaweiten Bahnnetz ein neuer Fahrplan - auch im Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein NAH.SH gibt es Veränderungen. Die Nordbahn übernimmt einige Strecken von DB Regio, etwa die Verbindungen zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Kiel und Eckernförde bzw. Flensburg sowie Kiel und Rendsburg. In Lübeck-Moisling wird es einen neuen Bahnhalt geben. Zwischen Neumünster und Bad Oldesloe fahren morgens und abends mehr Züge. Außerdem werden laut NAH.SH noch mehr Akkuzüge eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:00 Uhr

SPD-Landeschefin hofft auf Wiederwahl als Bundes-Vize

Auf dem heute beginnenden Bundesparteitag der SPD wünscht sich die Landesvorsitzende für Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, das Signal, dass die SPD niemanden zurücklässt und die Sozialdemokraten weiter daran arbeiten, das Land sozial und klimaneutral zu machen. Sie hofft zudem, als Bundes-Vize wiedergewählt zu werden. Auch die Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken stellen sich zur Wiederwahl. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:00 Uhr

Bahnstreik: Regionalverkehr in SH stark betroffen

Wegen eines Warnstreiks kommt es bei der Deutschen Bahn den ganzen Tag lang zu massiven Problemen. Die Lokführergewerkschaft GDL ist seit Donnerstagabend im Ausstand. Die Deutsche Bahn hat einen Notfallplan eingerichtet, geht aber von etlichen Zugausfällen im Nah- und Fernverkehr aus. In Schleswig-Holstein sind alle Regionalverbindungen betroffen, ebenso die S-Bahnen in Südholstein und Hamburg. Auch bei der AKN fahren keine Züge. Die Nordbahn wird dagegen nicht bestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 07:00 Uhr

Sturmflut-Hilfen: Günther appelliert an Bund

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat an den Bund appelliert, sich an gemachte Zusagen zu Sturmflut-Hilfen zu halten.Anfang November wurde vereinbart, die Einzelheiten in einer Arbeitsgruppe zu beraten. Inzwischen sind rund vier Wochen vergangen, und laut Günther war aus Berlin bislang nichts zu hören. Im Interview mit NDR Schleswig-Holstein sagte der CDU-Politiker, er erwarte noch in diesem Jahr Klarheit. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 07:00 Uhr

Ärzte und Apotheker klagen über Medikamentenengpass

Apotheker und Ärzte in Schleswig-Holstein schlagen Alarm: Die Arzneimittellage hat sich demnach weiter zugespitzt. Engpässe gibt es laut Hausärzteverband bei Fieber- und Schmerzsäften sowie Antibiotika, aber auch bei Blutdrucksenkern, Psychopharmaka und speziellen Herzmedikamenten. Hamsterkäufe einiger Apotheken bei Großhändlern machten die Lage noch komplizierter, heißt es vom Hausärzteverband. Dazu kommen rückläufige Lieferungen aus Indien und China, weil Pharmafirmen in anderen Ländern mehr Geld verdienen können. Laut Apothekerverband müssten langfristig Preise erhöht werden, um die Herstellung von Medikamenten auch in Deutschland wieder zu ermöglichen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 06:00 Uhr

Feuer in Grundschule in Kummerfeld

In einer Grundschule in Kummerfeld im Kreis Pinneberg ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei brannte gegen 22.30 Uhr ein Stück der Außenfassade des Gebäudes der Bilsbek-Schule. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Mehrere Räume der Schule und eines angrenzenden Kindergartens sind allerdings durch Löschwasser beschädigt worden und können nach Angaben der Polizei vorerst nicht genutzt werden. Die genaue Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 06:00 Uhr

Stapelfeld: Sechs Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Sechs Menschen sind am Donnerstag bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Stapelfeld (Kreis Stormarn) verletzt worden. Sie erlitten laut Polizei eine leichte Rauchvergiftung, eine Person kam ins Krankenhaus. Das Feuer war am späten Donnerstagnachmittag in einer Küche ausgebrochen. Zwölf Menschen waren zu dem Zeitpunkt in der Unterkunft. Das Haus ist nach Polizeiangaben nach dem Brand und den Löscharbeiten teilweise unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei schloss jedoch ein Fremdverschulden aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 05:30 Uhr

Wetter: Schnee, Regen und Glätte bei bis 2 Grad

Heute Vormittag bleibt es meist noch trocken, später zieht von Nordsee und Elbe her zeitweise Schneefall auf, der teilweise in Regen oder Schneeregen übergeht - das sorgt für Glättegefahr. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 2 Grad. Vor allem an der See ist es windig mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.12.2023 | 08:00 Uhr