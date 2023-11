Stand: 29.11.2023 08:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schnee in SH sorgt für Unfälle, Zug- und Busausfälle

Schnee und Eis sorgten heute Morgen für zahlreiche Glätteunfälle. Auf der A7 hat es mehrere Lkw-Unfälle gegeben: In Richtung Norden wird der Verkehr zwischen Büdelsdorf und Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, außerdem ist die A7 Richtung Norden zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn gesperrt. Richtung Süden war die A7 zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) bis etwa 8.30 dicht. Auch viele Züge sind verspätet, weil sich laut Bahn die Weichen nicht bewegen lassen. Betroffen sind vor allem der Raum Kiel und die Marschbahnstrecke. Auch im Busverkehr gibt es in vielen Orten Einschränkungen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:00 Uhr

Erstaufnahme-Einrichtung Boostedt kann weiter betrieben werden

Die Entscheidung um die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Boostedt (Kreis Segeberg) ist am Dienstagabend gefallen. Die 19 Gemeindevertreter einigten sich darauf, dass der Vertrag mit dem Land über 2024 hinaus weitergeführt werden kann, wenn das Land die Aufnahmekapazitäten besser regelt. Das sagte Boostedts Bürgermeister Hartmut König NDR Schleswig-Holstein. In der ehemaligen Kaserne sind aktuell knapp 1.900 Menschen untergebracht. Das Land hatte nach einer Einwohnerversammlung Streetworker für mehr Sicherheit eingesetzt. Um den Müll am Bahnhof kümmern sich Geflüchtete aus der Erstaufnahmeeinrichtung. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:00 Uhr

NOK-Fähren: Ab Januar weniger Ausfälle

Seit Monaten fallen an zwölf der insgesamt 14 Fährstellen am Nord-Ostsee-Kanal immer wieder Fähren wegen Personalmangels aus. Das muss besser werden fordert die Interessengemeinschaft Fährnutzer aus Fischerhütte (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Sie hatte am Dienstag zu Gesprächen mit 13 Bürgermeistern der betroffenen Orte sowie mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) eingeladen, um Lösungen zu finden. Das WSA geht davon aus, dass die Lage ab Januar kommenden Jahres nach und nach besser wird. Die beauftragte Reederei habe zusätzliche Kräfte eingestellt. Die müssen noch praktische Prüfungen sowie technische Ausbildungsteile bestehen. Die Interessengemeinschaft fordert auch eine bessere Taktung: Pendler hätten in der Vergangenheit bis zu einer halben Stunde auf den Fähren warten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 07:00 Uhr

FSG und Nordic Hamburg schließen Vertrag über LNG-Schiffe

Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und Reederei Nordic Hamburg haben einen Vertrag für den Bau von zwei LNG-Bunkerschiffen unterzeichnen. Die Geschäftsführung der Werft um Investor Lars Windhorst bezeichnete dies als Meilenstein und bedeutenden Schritt für das Unternehmen. Die Schiffe sollen laut Werft in den Jahren 2024 bis 2026 gebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 06:30 Uhr

Mehr Gleise in Elmshorn: Madsen und Bahn unterzeichnen Vereinbarung

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und die Deutsche Bahn wollen heute eine Planungsvereinbarung über ein drittes und viertes Gleis auf der Bahnstrecke zwischen Pinneberg, Tornesch und Elmshorn (Kreis Pinneberg) unterschreiben. Die aktuell zwei Gleise sind mit Güterzügen, Fernverkehr und Regionalbahnen überlastet. Um den Verkehr zu entzerren und eine bessere Taktung auf die Schiene zu bekommen, sollen das dritte und vierte Gleis helfen, sagen Land und Bahn. Auch die Bürgerinitiative "Starke Schiene" aus Tornesch setzt sich seit neun Jahren für den Ausbau ein. Einen genauen Zeitplan gibt es allerdings noch nicht. Mit der heute unterzeichneten Vereinbarung beginnt ein Prozess von Beratungen, Planerstellung, Bürgerbeteiligung und Einwendungsverfahren. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt verliert

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die erste Niederlage in der Vorrunde der European League kassiert. Beim Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen unterlag die SG am Dienstagabend mit 24:25. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: Schnee und Schneeregen

Heute bleibt es überwiegend bewölkt mit Schnee und Schneeregen. Ab dem Mittag bleibt es in der Nordwesthälfte häufiger trocken, von Nordfriesland her lockert es auf. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und +1 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 06:00 Uhr

