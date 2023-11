Stand: 25.11.2023 12:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nord-FDP wählt Helmer Krane zum Spitzenkandidaten für die Europawahl

Bei derLandesvertreterversammlung der FDP für die Europawahl in Neumünster ist Helmer Krane mit 177 Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt worden. Krane betonte in seiner Bewerbungsrede, dass Europa für die Menschen wieder ein Wohlstandsmotor sein müsse. 2019 war Krane bereits Spitzenkandidat, schaffte aber nicht den Einzug ins Europaparlament. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2023 12:00 Uhr

"Orange Day" - Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Am heutigen "Orange Day" finden im Land viele Aktionen gegen Gewalt an Frauen statt. In Husum gibt es unter anderem Film- und Theaterabende rund um das Thema und in Ratzeburg sind Demonstrationen und Workshops geplant. Laut Landeskriminalamt ist die Partnerschaftsgewalt im vergangenen Jahr um knapp acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - die meisten Opfer sind Frauen. Hilfe für Betroffene gibt es unter der Hotline (0800) 116 016 oder bei landesweit mehr als 20 Beratungsstellen, die online zu finden sind. Viele bieten eine anonyme und verschlüsselte Online-Beratung, die nicht von Dritten mitgelesen werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2023 10:00 Uhr

Schneller Temperaturanstieg in der Ostsee

Die Ostsee wird immer schneller immer wärmer. Das zeigen Daten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. In diesem Jahr war die Temperatur bislang in jedem einzelnen Monat höher als die Durchschnittswerte der vergangenen 30 Jahre. Thorsten Reusch vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel betont, dass im Ostseebereich das Pariser Klimaziel bereits gerissen wurde. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2023 10:00 Uhr

Fachkräftemangel in Schleswig-Holstein

Bis zum Jahr 2035 fehlen in Schleswig-Holstein laut Experten rund 180.000 Fachkräfte. Derzeit nehmen im Jahr nur etwa 2.200 Menschen aus Drittstaaten einen Job durch ein besonderes Fachkräfteverfahren an, sagte Wirtschaftsminister Madsen der Deutschen Presse-Agentur. Schleswig-Holstein bräuchte aber mindestens 10.000 solcher Bewerber jedes Jahr, so Madsen weiter. Der Minister hofft, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, welches von der Ampel-Koalition beschlossen wurde, die Situation zukünftig verbessern wird. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2023 10:00 Uhr

Weihnachtsmärkte im Land: Countdown läuft

Seit Tagen und Wochen werden in vielen Städten die Weihnachtsmärkte aufgebaut. Die großen Märkte in Flensburg, Heide, Kiel, Neumünster und Lübeck starten kommenden Montag. Die Preise sollen nach Angaben der Betreiber stabil bleiben. Jedoch soll auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt der Punsch teilweise um 50 Cent teurer werden, weil in der Hansestadt auch die Standmiete gestiegen sei. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2023 09:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein - Schauer mit Graupel und Schnee möglich

Heute gibt es neben durchziehenden Wolken auch Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend ist es mit Ausnahme einzelner Schneeregen- oder Schneeschauer zwischen Ostholstein und der Elbe verbreitet trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) und 7 Grad auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2023 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2023 | 12:00 Uhr