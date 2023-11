Stand: 17.11.2023 06:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreik am UKSH Kiel

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte des Universitätskrankenhauses Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein (GMSH) aufgerufen, heute ihre Arbeit niederzulegen. Hintergrund des Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Personalmangel und die hohen Krankheitsstände treffen laut ver.di das UKSH und das GMSH besonders. Dazu kommt fehlende Wertschätzung durch Land und Politik. Aber vor allem geht es ums Geld. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr. Azubis sollen unbefristet übernommen werden. Aufgrund des Warnstreiks empfiehlt ver.di allen, die heute Termine im UKSH haben, sich vorher zu informieren, ob diese stattfinden können. Die Notfallversorgung sei gewährleistet. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 07:00 Uhr

Kindern in SH wird immer weniger vorgelesen

Nur zwei von drei Kindern wird laut Vorlesemonitor 2023 regelmäßig vorgelesen. Diese Entwicklung ist laut den Expertinnen und Experten auch in Schleswig-Holstein zu spüren. Bei den Kindern konkurrieren demnach Handys und Tablets mit Büchern, sagt Petra Fojut vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in SH. Das Vorlesen aus dem Buch werde weniger. Zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag sind laut den Organisatorinnen und Organisatoren in Schleswig-Holstein über 100 Aktionen in Kitas, Schulen und Büchereien geplant. Etwa 9.500 Kinder sind dabei. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 06:00 Uhr

Schwarz-Grün will Haushaltsnotlage in SH feststellen

CDU und Grüne sehen in Schleswig-Holstein eine Haushaltsnotlage. Das wollen sich die Koalitionsfraktionen auch offiziell bestätigen lassen. Sie haben deshalb einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Der soll kommende Woche in einer Landtagssitzung Thema werden. Hintergrund ist das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht gestern gefällt hatte. Danach dürfen nicht genutzte Gelder aus Notkrediten, zum Beispiel für die Coronakrise, nicht einfach für andere Dinge ausgegeben werden. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte, dass das Land auch im laufenden Jahr Notkredite benötige, um die multiplen Krisen zu bewältigen. Dafür brauche es nach dem Urteil einen neuen Landtagsbeschluss. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 06:00 Uhr

Zugausfälle zwischen Neumünster und Hamburg wegen Bauarbeiten

Nach dem Ende des Warnstreiks der Lokführer sollen die Züge heute in Schleswig-Holstein wieder planmäßig fahren. Das teilte die Bahn auf ihrer Internetseite mit. Allerdings fallen wegen Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Flensburg - Hamburg laut Bahn die Züge der Linie RE 7 zwischen Neumünster und Hamburg aus. Fahrgäste müssen daher in Neumünster in die Linie RE 70 umsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 06:00 Uhr

Goldschmidt glaubt weiter an Wasserstoff-Projekte an der Westküste

Nach dem Aus für das Projekt für grünen Wasserstoff der Raffinerie Heide (Kreis Dithmarschen) zeigten sich die Stadtwerke Heide enttäuscht. Damit könne auch ein lokales Projekt zur Wärmeversorgung in Heide nicht umgesetzt werden kann, so ein Sprecher. Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) glaubt nach wie vor an innovative Wasserstoff-Projekte an der Westküste. Eine deutlich größere Elektrolyse-Anlage sei möglicherweise wirtschaftlicher als die kleinere. Aktuell gebe es dafür aber weder einen Standort noch einen Investor. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 06:00 Uhr

Deutliche Niederlage: THW Kiel unterliegt Aalborg mit 18:27

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Champions League hinnehmen müssen. Die Kieler unterlagen am Abend dem dänischen Vizemeister Aalborg 18:27. Überragender Spieler bei den Gästen: Ex-THW-Torhüter Niklas Landin. Kiels Kreisläufer Hendrik Pekeler kritisierte das eigene Team massiv. "In der Abwehr stehen wir gut, machen gut unseren Job. Vorne haben wir halt keine Männer - Kinder haben wir da. So einfach ist das zu erklären", sagte Pekleler nach dem Spiel. Trotz der zweiten Niederlage steht das Team von Trainer Filip Jicha nach dem siebten Spieltag in der Gruppe A mit zehn Punkten weiterhin ganz oben. Aber der Vorsprung zu den Verfolgern schrumpft. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Schauern an der Ostküste

Am Freitagvormittag und auch im weiteren Tagesverlauf ist es in Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt. Vor allem im Umfeld der Ostseeküste sind wiederholt Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad. Es weht ein schwacher, an den Küsten mäßiger bis frischer Wind aus nördlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 06:00 Uhr

