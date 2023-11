Stand: 09.11.2023 07:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verkehrsprobleme wegen Lkw-Unfällen auf A1 und B432

Ein umgekippter Lkw sorgt aktuell für eine Vollsperrung auf der Bundesstraße 432 zwischen Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Scharbeutz (Kreis Ostholstein). Laut Polizei kam der Fahrer in Höhe Wensin nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Ursache ist noch unklar. Der Fahrer blieb unverletzt. Einen weiteren Lkw-Unfall gab es auf der A1 zwischen Stapelfeld und Ahrensburg (beide Kreis Stormarn). Richtung Lübeck wird der Verkehr über den Standstreifen geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 07:30 Uhr

Aufräumarbeiten nach Sturmflut: Campingplätze fordern Geld vom Land

Nach der Sturmflut an der Ostsee fordert der Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus finanzielle Unterstützung vom Land, um bis zur neuen Saison die Schäden beseitigen zu können. Betroffen seien davon vor allem die Plätze in den Buchten der Ostseeküste und auf der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein). Landesweit wurden laut Verband 100 Campingplätze beschädigt. Am Donnerstagnachmittag soll auf einem Treffen in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zwischen Bürgermeistern, Kommunalpolitik und Campingplatz-Betreibern in der Schlei-Region beraten werden, wer für die Kosten der Müllentsorgung aufkommen wird. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 06:00 Uhr

Gedenkveranstaltungen zu Reichspogromnacht in SH

Mit Gedenkveranstaltungen wird heute auch in Schleswig-Holstein an die antijüdischen Pogrome der Nationalsozialisten vor 85 Jahren erinnert. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) will unter anderem die Lübecker Carlebach-Synagoge und das Denkmal für die zerstörte Synagoge in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) besuchen. Auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit Schülern der Christian-Timm-Gemeinschaftsschule Stolpersteine putzen. In Flensburg findet am Abend eine Gedenkveranstaltung in der Nikolaikirche statt. Im Landtag wird der Film "Masel Tov Cocktail" gezeigt - der Regisseur und Angehörige jüdischer Gemeinden sind da für Gespräche. In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurden im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört. Mehr als 1.300 Juden starben. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 06:00 Uhr

Vor 34 Jahren: Gedenken an Mauerfall

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erinnern heute an den Mauerfall vor genau 34 Jahren. Dafür treffen sich in Schlagsdorf in Mecklenburg-Vorpommern Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Kollegin aus Schwerin, Manuela Schwesig (SPD). Sie wollen dort das Museum Grenzhus besuchen und mit Zeitzeugen sprechen. An der Regionalen Schule präsentieren Schülerinnen und Schüler aus beiden Bundesländern außerdem Projektarbeiten. Sie hatten ihre Familien nach Erinnerungen an den 9. November 1989 befragt - den Tag des Mauerfalls. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 06:00 Uhr

Entlassene Staatssekretärin: SPD beantragt Akteneinsicht

Im Fall der entlassenen Staatssekretärin Marjam Samadzade will die SPD die Akten der Landesregierung prüfen: Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wird die Partei einen entsprechenden Antrag in der kommenden Woche in den Innen- und Rechtsausschuss einbringen. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hatte ihre Staatssekretärin entlassen, nachdem bekannt geworden war, dass sie einen israelkritischen Post bei Instagram aktiv verbreitet hatte. Die SPD geht dem Verdacht nach, dass die Landesregierung das Parlament falsch über diesen Vorgang informiert hatte. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 06:00 Uhr

Wegen Reinigungsarbeiten: Rendsburger Kanaltunnel wird gesperrt

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein reinigt den Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dafür ist am Donnerstag die Weströhre zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird dann einspurig durch die Oströhre gelenkt. Zwei Mal wird der Tunnel für die Auf- und Abbauarbeiten auch komplett gesperrt werden. Das heißt: Sowohl um 8.30 Uhr als auch gegen 15 Uhr ist der Tunnel für etwa eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar. Umleitungen sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Wetter: Größtenteils bedeckt mit Regenschauern

Am Donnerstag bleibt es bedeckt, nur stellenweise lockert der Himmel kurz auf. Zeitweise regnet es, teils auch schauerartig. An der Nordsee sind einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 12 Grad. An der Küste kommt es zu starkem Südwestwind mit Sturmböen. In der Nacht zum Freitag wird im Binnenland der Regen bei langsam abnehmendem Südwestwind nachlassen. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 8 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 06:00 Uhr

