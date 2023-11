Stand: 03.11.2023 07:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Finanzielle Hilfen nach der Flut: Landtag berät in Sondersitzung

Der Schleswig-Holsteinische Landtag beschäftigt sich heute in einer Sondersitzung mit den Auswirkungen der schweren Sturmflut. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will in einer Regierungserklärung erläutern, wie der geplante Wiederaufbaufonds von Land und Kommunen finanziert werden soll. NDR Schleswig-Holstein zeigt die Erklärung ab 10 Uhr im Video-Livestream. Wie am Mittwoch nach einem Spitzengespräch mit den Kommunen bekannt wurde, schätzt das Land die Schäden auf rund 200 Millionen Euro. Land und Kommunen wollen sich die Kosten teilen. Günther hofft, dass sich der Bund mit 100 Million Euro beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 09:00 Uhr

A7-Sperrung ab heute Abend

Die Autobahn 7 wird ab heute Abend 21 Uhr bis Montag früh zwischen Bordesholm und Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Norden voll gesperrt. Hintergrund ist der Neubau der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal und der sechsspurige Ausbau der A7. Damit während der Bauzeit die alte Brücke genutzt werden kann, muss deren Fahrbahn laut Autobahn GmbH jetzt saniert werden. Die Anschlussstellen Bordesholm und Warder sowie die Auffahrt am Autobahnkreuz Rendsburg in Richtung Norden werden bereits ab 20 Uhr heute Abend gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 09:00 Uhr

Autobahnsperrungen in Südholstein

Heute ab 9 Uhr ist die Abfahrt Bad Segeberg Nord auf der A21 gesperrt. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilte, wurden über die Strecke mehrere Windräder transportiert und dafür Leitplanken abmontiert. Diese müssen zurück gebaut werden. Am Nachmittag soll die Ausfahrt wird frei sein. Außerdem wird von heute Abend an über das Wochenende die Überfahrt der A23 zur A 7 gesperrt. Wer nach Süden, also Richtung Hamburg fahren will, wird über Eidelstedt und Stellingen umgeleitet. Auf der Verbindungsrampe soll Flüsterasphalt aufgetragen werden. Diese Arbeiten sollen am Montagmorgen um 5 Uhr beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

Zahl antisemitischer Straftaten in SH stark gestiegen

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Schleswig-Holstein ist seit dem Hamas-Angriff auf Israel Anfang Oktober deutlich gestiegen. Das Innenministerium in Schleswig-Holstein zählte seit Anfang Oktober mehr als 40 antisemitische Straftaten - im gesamten Vorjahr waren es gut 50. Meist geht es um Sachbeschädigung, Diebstahl oder auch leichte Körperverletzungen. Schwerere Delikte seien bisher nicht bekannt, so Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Die landesweite Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus spricht von einer Versechsfachung gegenüber dem durchschnittlichen Aufkommen. Dort werden auch Fälle gesammelt, die nicht angezeigt wurden oder keinen Straftatbestand erfüllen. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:00 Uhr

Zugausfälle zwischen Hamburg und Kiel und Hamburg und Sylt

Die deutsche Bahn erneuert ab heute umfassend die Gleise und das Gleisbett zwischen Hemmingstedt und Meldorf (Kreis Dithmarschen). Bis zum 29. November fallen deshalb einzelne Züge im Regional- und Fernverkehr zwischen Hamburg und Sylt aus. Die Bauarbeiten sind Teil der Marschbahnsanierung. Auch zwischen Kiel, Neumünster und Hamburg fallen in den kommenden Tagen mehrere Züge aus. Betroffen sind die Linien RE7 und RE70. Es fahren Busse bis Elmshorn und Wrist oder Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:00 Uhr

SPD-Parteitag in Lübeck

Die Schleswig-Holsteinische SPD kommt heute am späten Nachmittag in Lübeck zu einem Landesparteitag zusammen. Im Mittelpunkt steht die Wahl der Kandidaten für die SPD-Bundesliste zur Europawahl. Für Platz 1 kandidiert erneut die Europaabgeordnete Delara Burkhardt. Insgesamt treten für die Nord-SPD acht Kandidaten für die Europawahl an. Als Gastrednerin wird Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze erwartet. Zum Auftakt des Treffens wollen die Delegierten der im Sommer verstorbenen früheren Ministerpräsidentin Heide Simonis gedenken. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 07:00 Uhr

Gesunkenes Frachtschiff vor Helgoland soll bis Jahresende geborgen werden

Das kürzlich vor Helgoland gesunkene Frachtschiff "Verity" soll laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung noch bis Jahresende geborgen werden. Der dafür verantwortliche Reeder hat den Angaben zufolge erste Maßnahmen vorbereitet. Taucher sollen das Schiff auf Leckagen untersuchen und die Masten kürzen, bevor es vom Grund der Nordsee angehoben wird. Sobald das Wetter mitspiele, soll es losgehen. Der Frachter war Ende Oktober nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Frachtschiff gesunken. Fünf Seeleute verloren dabei ihr Leben. Laut Staatsanwaltschaft Hamburg kamen sie von den Philippinen, aus Indonesien und aus Russland. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 07:00 Uhr

Krankenhausreform: Podiumsdiskussion mit Lauterbach in Geesthacht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Donnerstag Krankenhäuser in Reinbek (Kreis Stormarn) und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) besucht. Auf einer Podiumsdiskussion wurde über die umstrittene Krankenhausreform debattiert. Viele der 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - darunter Ärzte, Hebammen oder Psychiater - äußerten Sorgen. Einige fürchten, dass durch die Krankenhausreform kleine Kliniken auf dem Land in Not geraten, wenn sie nicht spezialisiert genug sind. Lauterbach betonte in Geesthacht, dass die Reform auch kleine Krankenhäuser stütze. Denn Kliniken sollen in Zukunft eine Vorhaltepauschale und damit eine Art Existenzgarantie bekommen, so er Minister. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wolken und Schauer bei bis zu 11 Grad

Heute bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, von der Nordsee her ziehen im Tagesverlauf Regenschauer auf. Vor allem in Ostholstein und Lauenburg bleibt es länger trocken. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 11 Grad. Dazu ist es windig, teilweise mit Böen - besonders an der Nordsee. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

