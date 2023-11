Stand: 01.11.2023 07:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Eigentümer soll gesunkenes Schiff vor Helgoland bergen

Der Eigentümer des vor Helgoland gesunkenen Frachters soll das Wrack bergen. Dazu hat ihn die zuständige Behörde nach eigenen Angaben aufgefordert. Wie genau das ablaufen soll, stimmen nun Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Eigentümer und Versicherer ab. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:00 Uhr

Große Suchaktion der Polizei im Kreis Steinburg

Im Kreis Steinburg sucht die Polizei seit gestern Abend nach einem 63 Jahre alten Mann aus Itzehoe. Er soll laut Sprecherin eine beginnende Demenz haben und ist zuletzt gestern am Fußballplatz in Wilster gesehen worden. Aktuell werden Suchhunde eingesetzt, dafür ist in Aebtissinwisch eine Landstraße gesperrt. In der Nacht war außerdem ein Hubschrauber für die Suche eingesetzt worden. Der Vermisste ist 1,90 groß, schlank, trägt einen Bart, eine vermutlich zerschlissene Jeans, eine dunkle Jacke und ist vermutlich mit einem blauen Fahrrad unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:00 Uhr

Nordische Filmtage starten in Lübeck

Heute beginnen die 65. Nordischen Filmtage Lübeck. Bis Sonntag gibt es mehr als 180 Filme aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein zu sehen - online und auch in fünf Lübecker Spielstätten. Vom Dokumentarfilm bis zum Spielfilm, von der Komödie bis zum Psychothriller und Fantasy-Werk ist alles dabei, sagt der künstlerische Leiter, Thomas Hailer. Er freut sich außerdem auf Stargast Liv Ullmann. Eine Attraktion der Nordischen Filmtage in Lübeck ist das 360 Grad Kino im Infinitydome auf dem Klingenberg. In diesem Jahr gibt es bei den Filmtagen außerdem verstärkt Filme auch für blinde und sehbehinderte sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:00 Uhr

Beratungen über Wiederaufbau nach Flut

Nach dem Hochwasser bei uns in Schleswig-Holstein vor zwei Wochen geht es heute um Hilfen beim Wiederaufbau. Vor neun Tagen hatte die Landesregierung finanzielle Hilfen für die Betroffenen zugesagt. Heute will die schwarz-grüne Koalition mit Kommunalvertretern über den geplanten gemeinsamen Wiederaufbaufonds beraten. Sönke Schulz vom Landkreistag sagte im Vorfeld des Treffens, er erwarte, dass die Landesregierung Eckpunkte zum Volumen des angekündigten Wiederaufbaufonds nennt und konkretisiert, welche Maßnahmen förderfähig sind. Laut Staatskanzlei geht es vor allem darum, sich auszutauschen und einen gemeinsamen Überblick über die Auswirkungen der Sturmflut zu gewinnen. Mit konkreten Zahlen ist demnach heute allerdings noch nicht zu rechnen. Die zu erwartenden Hilfen sollen in einer Regierungserklärung am Freitag konkretisiert werden, so eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 06:00 Uhr

Halloween in SH ruhig, Krawalle in Hamburg

Während es in Schleswig-Holstein am Halloween Abend laut Polizei ruhig blieb, musste die Polizei im Hamburger Stadtteil Harburg gestern Abend Wasserwerfer einsetzen. Laut einem Sprecher versuchten die Beamten eine Menschenmenge zurückzudrängen. Unter anderem wurden Böller auf Polizisten geworfen. Bis zu 350 Menschen hatten sich demnach in Harburg versammelt. Mehrere wurden festgenommen.| NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 05:30 Uhr

Wetter: Stark bewölkt mit leichtem Regen

Am Mittwochvormittag ist es in Schleswig-Holstein größtenteils wolkig oder stark bewölkt. Ab dem Mittag zieht von Elbe und Nordsee sich ausbreitender leichter Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad auf Sylt bis 13 Grad in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 06:00 Uhr

