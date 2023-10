Stand: 28.10.2023 11:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weiterhin Aufräumarbeiten nach Ostsee-Sturmflut

Eine Woche nach der Ostsee-Sturmflut wird an vielen Orten weiter aufgeräumt. Während die provisorische Reparatur des gebrochenen Deichs in Arnis (Kreis Schleswig-Felnsburg) an der Schlei gestern wie geplant abgeschlossen wurde, laufen unter anderem in Damp, in Strande (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) und auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) weiter die Aufräumarbeiten. Mit Blick auf die Urlaubssaison im kommenden Jahr sind die Gefühle gemischt. In Strande könnte der Hafen schon im März wieder intakt sein. Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber sagte, dass der Urlaub auf der Insel anders als gewohnt aussehen werde. In Damp werden vor allem Dauercamper umplanen müssen: Auf den beiden Campingplätzen sind von den mehr als 300 Wohnwagen und Wohnmobilen nur acht unbeschädigt geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2023 11:00 Uhr

Schwerer Unfall in Travemünde - vermutlich wegen Wildwechsel

In Lübeck-Travemünde hat sich gestern Abend ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hatte sich anschließend überschlagen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von Wildwechsel als Grund für den Unfall aus. Laut Landesjagdverband Schleswig-Holstein steigt jetzt im Herbst das Risiko für Wildunfälle deutlich. Wildschweine suchten Nahrung, für das Damwild laufe die Paarungszeit, erklärt René Hartwig vom Verband. Er rät, gerade auf Landstraßen und in Waldgebieten besonders vorsichtig zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2023 11:00 Uhr

Lkw-Unfall: A7-Abschnitt mehrere Stunden gesperrt

Die A7 war heute Morgen nach einem schweren Unfall zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) in Richtung Süden für mehrere Stunden komplett gesperrt. Laut Polizei ist dort gegen kurz nach 5 Uhr ein Lastwagen auf die Autobahn aufgefahren. Als er sich in den Verkehr einfädelte, stieß er mit einem anderen Lkw zusammen. Anschließend fuhr noch ein Sprinter in die beiden Lastwagen hinein. Rettungskräfte befreiten einen der Lkw-Fahrer - er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen 10 Uhr konnte die Autobahn bis auf den rechten Fahrstreifen wieder freigeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2023 08:00 Uhr

Herrenloses Gepäckstück: IKEA Kiel evakuiert

In Kiel ist gestern Abend das Möbelhaus IKEA geräumt worden, nachdem dort ein herrenloser Koffer in der Tiefgarage gefunden worden war. Das bestätigte die Polizei. Den Angaben zufolge mussten 200 bis 250 Menschen das Gebäude verlassen, sie wurden mit Bussen zu einem nahegelegenen Parkplatz gebracht. Der Kampfmittelräumdienst untersuchte das Gepäckstück - und konnte keine Gefahr ausmachen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2023 10:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Regenschauern

Heute Nachmittag wird es meist wolkenverhangen und zeitweise regnerisch sein. Es sind kaum Auflockerungen oder Aufhellungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 12 Grad in Elpersbüttel (Kreis Dithmarschen). Es weht schwacher - an den Küsten teils mäßiger östlicher bis südöstlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2023 10:00 Uhr

