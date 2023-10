Stand: 27.10.2023 19:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Herrenloses Gepäckstück: IKEA Kiel evakuiert

In Kiel ist am Freitagabend das Möbelhaus IKEA geräumt worden, nachdem dort ein herrenloser Koffer in der Tiefgarage gefunden wurde. Das bestätigte die Polizei. Den Angaben zufolge mussten 200 bis 250 Menschen das Gebäude verlassen, sie wurden mit Bussen zu einem nahegelegenen Parkplatz gebracht. Der Kampfmittelräumdienst untersuchte das Gepäckstück - und konnte keine Gefahr ausmachen. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 20:00 Uhr

Immobilienmarkt: Nachfrage sinkt auch in SH

Die Nachfrage nach Immobilien ist im vergangenen Jahr am Hamburger Stadtrand und in Schleswig-Holstein gesunken. Zu diesem Ergebnis kommen der Grundstückssachverständige des Landes sowie der Immobilienverband Schleswig-Holstein. Besonders bei älteren Häusern und Eigentumswohnungen ist die Zahl der abgeschlossenen Kaufverträge im Jahr 2022 stark zurückgegangen: um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im laufenden Jahr 2023 waren es hochgerechnet noch einmal 20 Prozent weniger. Bei den gebrauchten Häusern liegen die Preise dabei auch um 15 Prozent unter dem Vorjahreskurs. Neuwohnungen und Häuser in guter Lage seien hingegen kaum oder nicht betroffen, so der Immobilienverband. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 18:00 Uhr

Weiterhin Aufräumarbeiten nach Ostsee-Sturmflut

Eine Woche nach der Ostsee-Sturmflut wird an vielen Orten aufgeräumt und Schäden werden begutachtet, unter anderem in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und auf Fehmarn (Kreis Ostholstein). In Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) regt sich Bürgermeister Holger Klink indessen über störende Schaulustige auf: "Wenn jeder Sensationstourist, der im Moment im Ort ist, mit anpacken würde, dann wären wir nächste Woche fertig." Mit Blick auf die Urlaubssaison im kommenden Jahr sind die Gefühle gemischt. In Strande könnte der Hafen schon im März wieder intakt sein. Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber sagte, dass der Urlaub anders als gewohnt werden wird. In Damp werden vor allem Dauercamper umplanen müssen, auf den beiden Campingplätzen sind von den mehr als 300 Wohnwagen und Wohnmobilen nur acht unbeschädigt geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 17:00 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall in Norderstedt

Auf der L284 in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Freitagmorgen ein Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der 52-Jährige aus Henstedt-Ulzburg starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei war ein Auto vor ihm in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Der Lkw geriet daraufhin auf die Fahrbahn des Mannes und schob sein Auto in den Graben. Der mit Kies beladene Sattelzug kippte auf das Auto. Vier weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Schleswig-Holstein-Straße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt, inzwischen ist sie wieder frei. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

Polizei nimmt verurteilten Vergewaltiger in Itzehoe fest

Fahndungserfolg der Polizei: Ein 28-Jähriger aus Itzehoe im Kreis Steinburg war seit einem Jahr untergetaucht, um sich seiner Haftstrafe zu entziehen. Das Landgericht Itzehoe hatte ihn wegen Vergewaltigung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Doch er trat seine Haft nicht an. Nach umfangreicher Fahndung hat ihn die Polizei Donnerstagabend in der Wohnung eines Bekannten in Burg festgenommen. Jetzt sitzt der Mann in der JVA Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

Neuer Beruf: "Physician Assistants" sollen Ärzte unterstützen

Am Freitag haben am Westküstenklinikum die ersten 22 Physician Assistants - zu deutsch Arzt-Assistenten - ihre Abschluss-Zeugnisse erhalten. Sie sollen im Alltag Medizinerinnen und Mediziner unterstützen, damit die sich mehr um ihre Kernaufgaben kümmern können. Sie führen beispielsweise Vorgespräche mit Patienten, machen Ultraschall-Untersuchungen und schreiben Arztbriefe. Das Westküstenklinikum führt das Studium zusammen mit einer privaten Hochschule in Gera durch. Heide (Kreis Dithmarschen) ist der einzige Ausbildungsort für Physician Assistants in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 15:00 Uhr

Großbrand in einer Maschinenhalle in Westerhorn

Etwa 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben bis in die Nacht hinein einen Großbrand in einer Maschinenhalle in Westerhorn im Kreis Pinneberg gelöscht. Laut Leitstelle war das Feuer am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. Zwei Wohnmobile, ein Boot und ein Anhänger sind zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei mittlerweile auf etwa eine halbe Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 14:00 Uhr

Falscher Polizist kontrolliert Zugreisende

Ein 48-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend in der Regionalbahn von Hamburg nach Neumünster als Polizist ausgegeben und Zugreisende kontrolliert. Er durchsuchte dabei eine Tasche und sagte, er würde eine Waffe mit sich führen. Einigen Reisenden kam der vermeintliche Zivilpolizist suspekt vor und alarmierten die Polizei. Beamte nahmen den Mann am Bahnhof in Neumünster fest. Laut Polizeiangaben führte er keine Waffe mit sich. Er gab an, sich nur um die Sicherheit kümmern zu wollen. Ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung gegen ihn wurde eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 13:00 Uhr

Holstein Kiel: Trainer Rapp zuversichtlich gegen Nürnberg

Am Sonntag steht für Holstein Kiel das nächste Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga an - zu Gast ist dann der 1.FC Nürnberg. Die meisten Punkte haben die Kieler bisher auswärts geholt, zuletzt am vergangenen Wochenende in Rostock - im eigenen Stadion ist die Bilanz bisher durchwachsen. Das Zwischenfazit von Holstein-Trainer Marcel Rapp fällt nach zehn Partien und Tabellenplatz drei trotzdem positiv aus: "Wir haben einen guten Spirit und eine gute Qualität in der Mannschaft." Anpfiff am Sonntag gegen Nürnberg ist um 13:30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 12:00 Uhr

Umweltminister Goldschmidt will besseren Küstenschutz

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will den Küstenschutz an der Ostsee nach der Sturmflut verbessern. Experten befürchten, dass sich solche Ereignisse im Zuge des Klimawandels wiederholen werden. Gegenüber NDR Schleswig-Holstein kündigte Goldschmidt Gespräche mit den für die Regionaldeiche zuständigen Wasser- und Bodenverbänden an. Dabei soll auch geklärt werden, ob das Land die Zuständigkeit für diese Deiche übernimmt. Außerdem brauche man dafür höhere Mittel vom Bund. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 10:00 Uhr

Schleswig-Holstein: Leben an Westküste am günstigsten

Das Leben in Dithmarschen, Nordfriesland und Steinburg ist erheblich günstiger als in anderen Teilen Schleswig-Holsteins. Zu diesem Ergebnis kommt eineStudie des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Das liege vor allem an den hohen Wohnkosten rund um Hamburg, wie in den Kreisen Stormarn und Pinneberg. Dort ist das Wohnen um über 30 Prozent teurer als beispielsweise in Dithmarschen, wo es am günstigsten ist. Steinburg, Nordfriesland, der Kreis Schleswig-Flensburg sowie Rendsburg-Eckernförde gehören laut Studie ebenfalls zu den günstigeren Wohngegenden. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Vor zehn Jahren: Orkan Christian wütet in Schleswig-Holstein

Zehn Jahre ist es an diesem Wochenende her, dass Orkan Christian in Schleswig-Holstein schwere Schäden anrichtete. Extreme Windgeschwindigkeiten über 190 Kilometer pro Stunde wurden damals auf Helgoland und am Ausgang der Flensburger Förde gemessen. In Flensburg, Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und Nordfriesland kamen drei Menschen ums Leben. Das Dach der Flensburger Uni-Neubaus hatte sich gelöst und begrub etliche Pkw. Auch andere Dächer flogen hunderte Meter weit. Auf 1.100 Hektar knickten die Wälder großflächig um, berichten die Landesforsten. Drei Jahre lang dauerte die Wiederaufforstung. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Warnstreiks im Einzelhandel in SH

Ver.di hat im Tarifstreit neue Warnstreiks in Schleswig-Holstein angekündigt. Die Gewerkschaft rief die Beschäftigten im Einzel- und Großhandel bundesweit auf, bis einschließlich Montag die Arbeit niederzulegen. Die Arbeitgeber hätten nach sechs Monaten Verhandlungen kein verbessertes Angebot vorgelegt. Die zentrale Streikversammlung sollte am Freitagvormittag bei IKEA Kiel stattfinden. Die Gewerkschaft fordert im Einzelhandel ein Lohnplus von 2,50 Euro pro Stunde, mindestens aber eine Vereinheitlichung auf 13,50 Euro. Im Groß- und Außenhandel will ver.di ein Plus von 13 Prozent erreichen. Kommende Woche soll weiterverhandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Südkammer der NOK-Schleuse Kiel-Holtenau ist wieder frei

Nach einem Zusammenstoß in der Schleuse Kiel-Holtenau am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ist die Südkammer wieder freigegeben worden. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung konnte das beschädigte Tor repariert werden. Am späten Mittwochnachmittag hatte ein niederländischer Frachter das Tor bei der Ausfahrt aus dem NOK beschädigt. Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 06:30 Uhr

Handball: THW Kiel siegt über Paris Saint-Germain

Der THW Kiel hat sich in der Handball Champions League durchgesetzt. Der deutsche Rekordmeister gewann beim französischen Titelträger Paris Saint-Germain mit 34:28 - der erste Sieg der Schleswig-Holsteiner gegen die Franzosen seit fast neun Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 05:30 Uhr

Urlaubsorte in SH ziehen Bilanz für die Herbstferien

Urlaubsorte im Land ziehen eine durchwachsene Bilanz der Herbstferien. Die Zahl der Touristen ist nach Angaben der Tourismuszentralen in machen Regionen rückläufig. Zum Beispiel an der Flensburger Förde, in der Lübecker Bucht und auf Föhr. Husum (Kreis Nordfriesland), Büsum (Kreis Dithmarschen) und Grömitz (Kreis Ostholstein) seien hingegen zufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 05:30 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Regenschauern

Auch am Nachmittag und Abend bleibt es bewölkt, gelegentlich kommen Regen oder Sprühregen dazu. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 Grad. In der Nacht zum Sonnabend regnet es weiter bei Tiefstwerten um 7 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee später auffrischender Wind aus östlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 17:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2023 | 20:00 Uhr