Feuer in Kieler Studentenwohnheim

Bei einem Feuer in einem Kieler Studentenwohnheim ist am Donnerstag ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss angefangen zu brennen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Zimmer komplett in Flammen. Der Einsatz zog sich mehrere Stunden. Unter anderem mussten die Einsatzkräfte das Dach abnehmen, um an alle Glutnester ranzukommen. Warum das Feuer ausgebrochen war und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 20:00 Uhr

Kiel-Holtenau: NOK-Schleuse nach Frachterunfall wieder freigegeben

Am frühen Mittwochabend war es in der Südkammer der Schleuse in Kiel-Holtenau zu einem Frachterunfall gekommen. Das leicht beschädigte Schleusentor wurde am Donnerstag repariert - dadurch gab es fast den gesamten Tag über Einschränkungen im Schiffverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Am Abend konnten die Arbeiten schließlich abgeschlossen und das Schleusentor freigegeben werden. Zu den Unfallumständen ermittelt die Wasserschutzpolizei. Nach ersten Angaben habe ein technisches Problem an Bord des niederländischen Frachters "Amadeus Aquamarijn" die Kollision verursacht. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 19:00 Uhr

SG Flensburg Handewitt: Manfred Werner ist gestorben

Das Gründungsmitglied der SG Weiche - Handewitt und langjähriger Geschäftsführer der späteren SG Flensburg Handewitt, Manfred Werner, ist am Mittwoch im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte der Verein mit. SG Geschäftsführer Holger Glandorf sagte, dass man mit Manni eine große Persönlichkeit verliere, die die Sportwelt in Flensburg und Umgebung wie kaum ein anderer geprägt habe. Manfred Werner war unter anderem für sein ehrenamtliches Engagement im Sport im vergangenen Jahr zum Ehrenbürger der Stadt Flensburg ernannt worden. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 18:00 Uhr

Klage gegen Enteignung für LNG-Pipeline abgewiesen

Niederlage für zwei Landwirte aus dem Kreis Steinburg vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig: Das Gericht hat am Donnerstag ihre Klage gegen die temporäre Enteignung für den Bau der LNG-Pipeline zwischen Brunsbüttel und Hetlingen abgewiesen. Die zeitweilige Enteignung durch das Land war notwendig gewesen, um die ersten Rohre durch privates Ackerland zu verlegen. Ihre Klage begründeten die beiden Landwirte damit, dass so bereits Fakten geschaffen wurden, bevor der Bau genehmigt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht betonte zwar, dass es diese zeitweise Enteignung durchaus kritisch bewerte, aber als verfassungsgemäß einstufe. Trotz der Niederlage vor Gericht wollen die Kläger zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, um dann gegebenenfalls weiter dagegen vorzugehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 17:00 Uhr

Staatssekretär Otto Carstens verliert Doktortitel

Die Universität Innsbruck hat Otto Carstens (CDU), Staatssekretär am Schleswig-Holsteinischen Ministerium für Justiz und Gesundheit, den Doktortitel aberkannt. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. In einem externen Gutachten sei festgestellt worden, dass Carstens' 2010 verfasste Dissertation seine Masterarbeit an der Universität Hamburg beinhalte, ohne dass er dies kenntlich gemacht habe. Seine erbrachten Studienleistungen seien somit stark geschmälert, erklärt die Universität. Die im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Vorwürfe seien für die Aberkennung nicht maßgeblich entscheidend gewesen, so die Uni. Carstens hat nun die Möglichkeit, gegen die Entscheidung zu klagen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 14:00 Uhr

Katastrophenerlass ermöglicht steuerliche Erleichtungen für Sturmflut-Betroffene

Nach der Sturmflut an der Ostseeküste am vergangenen Wochenende tritt nun der Katastrophenerlass in Kraft. Das teilte Schleswig-Holsteins Finanzministerin, Monika Heinold (Grüne), am Mittwoch mit. Das Bundesfinanzministerium habe dem vorausgegangenen Vorschlag aus Schleswig-Holstein zugestimmt. Durch die Sturmflut seien Schäden in Millionenhöhe entstanden, die viele Menschen vor eine finanzielle Herausforderung stelle, so Heinold. Betroffenen könne nun "schnell und unbürokratisch" geholfen werden. Der Katastrophenerlass ermöglicht unter anderem steuerliche Erleichterungen für Privatpersonen und Unternehmen, wie Stundungen oder das Aufschieben von Vollstreckungsmaßnahmen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 13:00 Uhr

Flaschenpfand: BGH gibt Kieler Warenhauskette recht

Der Pfandpreis für Flaschen und Gläser muss in Werbeanzeigen getrennt vom Produktpreis angegeben werden. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag und bestätigte damit ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Somit wird ein Jahre andauernder Streit zwischen dem Verband Sozialer Wettbewerb und einer Kieler Warenhauskette beendet. Der Verband hielt es für unzulässig, dass das Warenhaus 2018 in einem Prospekt den Produktpreis separat vom Pfandpreis auswies und sah darin einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Das Gericht ist jedoch der Ansicht, dass das Warenhaus im Sinne der Transparenz korrekt handelte. Der Handelsverband Deutschland begrüßt die BGH-Entscheidung: Kundinnen und Kunden könnten somit einfacher erkennen, was ein Produkt kosten würde. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 14:00 Uhr

Frachter-Zusammenstoß: Obduktion von Opfer soll Klarheit bringen

Nach der Frachterkollision auf der Nordsee bei Helgoland (Kreis Pinneberg) soll der Leichnam eines Seemanns obduziert werden. Das sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Angaben zur Identität des Toten gibt es bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall des Frachter-Zustammenstoßes wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffsverkehrs. Die Einsatzkräfte gehen inzwischen davon aus, dass die vier weiteren vermissten Seeleute nicht mehr leben. Zwei Seeleute konnten Einsatzkräfte nach dem Unglück aus der Nordsee retten, eine Person starb. Dienstag früh waren die beiden Frachter "Verity" und "Polesie" zusammengestoßen. Die Ursache wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 12:00 Uhr

Anwohner fürchten Lärm: LNG-Schiff in Brunsbüttel wird verlegt

Das LNG-Gasumwandlungsschiff in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll zeitnah verlegt werden. Das Amt für Planfeststellung Verkehr hat deshalb einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn für einen neuen Anlegeplatz bewilligt - erste Baumaßnahmen sind bereits zugelassen. Außerdem wird ein temporärer Baudamm errichtet, vorhandene Hafenanlagen werden zurückgebaut. Baubeginn war zunächst für Anfang dieses Jahres geplant. Die Anwohner in Brunsbüttel-Süd gingen jedoch gegen die Verlegung des Schiffes vor, weil es näher an die Wohnhäuser heranrücken soll. Sie befürchteten mehr Lärm. Nach Angaben von Brunsbüttel Ports ist eine Verlegung des LNG-Schiffes in entgegengesetzte Richtung aber nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Bürgermeister von St. Peter-Ording bleibt im Amt

Die Gemeindevertretung von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat am Mittwochabend die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen den amtierenden Bürgermeister mehrheitlich abgelehnt. Jürgen Ritter ist seit zweieinhalb Jahren Bürgermeister von SPO - zuvor war Kritik an seiner Arbeitsweise laut geworden. Die CDU-Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung, ein parteiloser Gemeindevertreter stimmte für das Abwahlverfahren, alle anderen stimmten dagegen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 06:30 Uhr

Nach Ostsee-Sturmflut: Viel Arbeit für Entsorgungsbetriebe

Die Sturmflut sorgt für einen vollen Terminkalender bei den Entsorgungsbetrieben. Überall muss Sperrmüll eingesammelt werden. Seit Anfang der Woche fährt zum Beispiel die Müllabfuhr in Schleswig Sondertouren. Am Donnerstag werden laut Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg außerdem Arnis und Langballigau angesteuert. Auch rund um den Flensburger Hafen wird nach wie vor Sperrmüll eingesammelt - schätzungsweise jeden Tag ungefähr 15 Tonnen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 06:00 Uhr

Staatssekretärin Samadzade muss wegen israelkritischem Post gehen

Die schleswig-holsteinische Integrations-Staatssekretärin Marjam Samadzade muss vorzeitig gehen. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein wurden die tatsächlichen Gründe bekannt: Hintergrund ist nach Angaben eines Ministeriumssprechers die Weiterverbreitung eines israelkritischen Beitrags auf der Social-Media-Plattform Instagram. Die Opposition kritisiert die Informationspolitik von Sozialministerin Aminata Tourè (Grüne). Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli meint, es sei ein Fehler gewesen, dass die Grünen-Ministerin die Gründe zunächst nicht transparent gemacht habe. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 06:00 Uhr

Tödlicher Unfall auf B76 bei Kosel

Auf der B76 bei Kosel im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall gestorben. Nach Angaben der Polizei übersah ein Auto beim Abbiegen den 44-Jährigen. Er starb noch am Unfallort. Die B76 bei Kosel war wegen des Unfalls gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 05:30 Uhr

Nach Ostsee-Sturmflut: Deich-Reparatur bei Maasholm und in Arnis

Nachdem die Sturmflut mehrere Abschnitte Ostseedeich beschädigt hat, laufen die Reparaturarbeiten im Kappelner Raum auf Hochtouren. Auf fünf Kilometern hat der Deich im Bereich Oehe Hasselberg - nördlich von Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) - an vielen Stellen Schaden genommen. 120 Helfer aus ganz Schleswig-Holstein tragen jetzt im Schichtbetrieb Fließ und Sandsäcke auf. In Arnis, wo die Schlei den Deich durchbrach, sind weiterhin Spezialpioniere der Bundeswehr im Einsatz. Eine komplette Reparatur ist hier erst im Frühjahr möglich. Dafür bräuchten die Wasser- und Bodenverbände deutlich mehr Geld als bisher, betonte Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos). | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 06:30 Uhr

