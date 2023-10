Stand: 25.10.2023 19:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

LNG-Terminal: Arbeiten für neuen Liegeplatz können beginnen

Die Arbeiten für den neuen Liegeplatz des schwimmenden Flüssigerdgasterminals in Brunsbüttel können teilweise vorzeitig beginnen. Das betrifft laut Wirtschaftsministerium unter anderem Baggerarbeiten im Bereich vor der neuen Pier und Rückbauarbeiten an den vorhandenen Hafenanlagen. Das Amt für Planfeststellung habe die Genehmigung für besonders zeitkritische Baumaßnahmen erteilt. Das Projekt falle in den Anwendungsbereich des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Hintergrund ist: Deutschland setzt seit Russlands Angriff auf die Ukraine verstärkt auf den Import von Flüssigerdgas. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 20:00 Uhr

Tödlicher Unfall auf B76

Auf der B76 bei Kosel im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Nachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall gestorben. Nach Angaben der Polizei übersah ein Auto beim Abbiegen den 44-Jährigen. Er starb noch am Unfallort. Die B76 ist bei Kosel weiterhin gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 20:00 Uhr

Nach Ostsee-Sturmflut: Deich-Reparatur bei Maasholm und in Arnis

Nachdem die Sturmflut mehrere Abschnitte Ostseedeich beschädigt hat, laufen die Reparaturarbeiten im Kappelner Raum auf Hochtouren. Auf fünf Kilometern hat der Deich im Bereich Oehe Hasselberg - nördlich von Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) - an vielen Stellen Schaden genommen. 120 Helfer aus ganz Schleswig-Holstein tragen jetzt im Schichtbetrieb Fließ und Sandsäcke auf. In Arnis, wo die Schlei den Deich durchbrach, sind weiterhin Spezialpioniere der Bundeswehr im Einsatz. Eine komplette Reparatur ist hier erst im Frühjahr möglich. Dafür brauchten die Wasser- und Bodenverbände deutlich mehr Geld als bisher, betonte Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos). | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 18:00 Uhr

Schleswig-Holstein ist bereit für den Winter

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat sich am Mittwoch in Lübeck von der Einsatzbereitschaft der 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein überzeugen lassen. Die Betriebe sind nach eigenen Angaben bereit für den Winter - mehr als 23.000 Tonnen Salz und eine Menge schweres Räumgerät seien startklar. Minister Madsen sprach den Mitarbeitern des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) schon jetzt seinen Dank aus. In den vergangenen Jahren investierte das Land rund 7,1 Millionen Euro pro Saison in den Winterdienst. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 17:00 Uhr

Jede fünfte Klinik-OP in SH wäre auch ambulant möglich

Rund 20 Prozent aller Klinik-Operation in Schleswig-Holstein müssten nicht stationär durchgeführt werden. Das geht aus Daten der Barmer Krankenkasse hervor. Landesgeschäftsführer Bernd Hillebrandt sagte, die Genesung sei zu Hause oft schneller und komplikationsloser. Auch sinke das Risiko von Infektionen mit Krankenhauskeimen. Jedes Jahr gibt es in Schleswig-Holstein gut 500.000 Operationen, nach denen Patienten im Krankenhaus bleiben - das sei personalintensiv, so Hillebrandt. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 17:00 Uhr

Schiffskollision vor Helgoland: Diesel tritt aus dem Schiffswrack aus

Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe etwa zwölf Seemeilen südwestlich von Helgoland am Dienstag geht das Havariekommando Cuxhaven davon aus, dass die vier vermissten Seeleute tot sind. Damit sind fünf Menschen bei dem Unfall ums Leben gekommen, zwei konnten gerettet werden. Von den insgesamt 127 Kubikmetern Dieseltreibstoff an Bord der gesunkenen "Verity" seien etwa 90 Liter an die Wasseroberfläche gekommen. Der Treibstoff könne aber nicht aufgenommen werden, da er von Wind und Wellen verteilt werde und sehr schnell verdunste, so das Havariekommando weiter. Eine Gefahr für die Küste bestehe zur Zeit nicht. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Wesselburen: Kein Bürgerentscheid über Containerdorf für Northvolt-Arbeiter

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) wird die Stadtvertretung nach Angaben des Bürgermeisters Holger Ehlers keinen Bürgerentscheid zu dem möglichen Northvolt-Containerdorf ins Leben rufen. Sollte das schwedische Unternehmen tatsächlich eine Giga-Batteriezellenfabrik bei Heide bauen, kämen 900 Arbeitskräfte möglicherweise für mehrere Jahre in Wesselburen unter. Ob Northvolt das Arbeitsdorf dann überhaupt in Wesselburen aufbauen will, ist aber noch nicht entschieden. Eine Arbeitsgruppe soll nun Kontakt mit Flächen-Eigentümern aufnehmen und Rahmenbedingungen abfragen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Jugendliche aus Tornesch entwickeln Havarie-Frühwarnsystem

Die 14- und 17-jährigen Brüder Lennart und Louis Ruhe aus Tornesch im Kreis Pinneberg arbeiten an einem Havarie-Frühwarnsystem. Am Dienstag waren sie in Hamburg beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zu Gast. Mit dabei war Schifffahrtsnavigationsexperte Stefan Ruff: "Diese Entwicklung, die sie da machen, ist total spannend." In zwei Wochen geht es für die Brüder nach Panama. Da vertreten sie mit ihrem System Deutschland beim Weltfinale der Robotik-Olympiade. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Prozess gegen mutmaßlichen Drogendealer in Kiel gestartet

Vor dem Landgericht in Kiel hat am Mittwoch der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer begonnen. Laut Anklage soll der 38-Jährige 250 Kilogramm Marihuana und 20 Kilogramm Kokain in Kiel und anderen Orten verkauft haben. Bis zu 1,5 Millionen Euro soll der Mann so gemacht haben. Ihm droht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren. Das Urteil soll kurz vor Weihnachten gesprochen werden. Weil nicht alle Beweismittel zum Prozessauftakt vorlagen, vertagte der Vorsitzende Richter den Prozess kurz nach der Anklageverlesung. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 14:00 Uhr

IHK: Wirtschaft in Schleswig-Holstein schwächelt

Die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft hat sich verschlechtert. Der Konjunkturklimaindex der Industrie- und Handelskammer sank im dritten Quartal 2023 von 91,9 auf 81,7 Punkte. Die Skala reicht bis 200 Punkte. Fachkräftemangel, das ungünstige Zinsumfeld, der schwache Konsum und die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sorgten zuletzt für Verunsicherung und Zurückhaltung bei Investitionen, sagte IHK-Präsident Hagen Goldbeck am Mittwoch. Die schwache Konjunktur betreffe alle Branchen. Besonders unter Druck ist laut IHK der Handel, aber auch die Industrie und das Baugewerbe sind betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 14:00 Uhr

Tatverdächtiger Kieler nach Tod einer Frau in Berlin in U-Haft

Ein Mann aus Kiel sitzt wegen des gewaltsamen Todes einer Frau in Berlin in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat nach eigenen Angaben, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, Haftbefehl erlassen. Der 52-Jährige war am Montag in Schleswig-Holstein festgenommen und nach Berlin gebracht worden. Er soll die Frau am Montagmorgen auf einem Gehweg in Berlin-Köpenick mit einem Messer angegriffen haben. Die 55-Jährige, mit der er eine Fernbeziehung geführt haben soll, starb noch vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 13:00 Uhr

Nach israelkritischem Beitrag: Integrations-Staatssekretärin Samadzade entlassen

Die Staatssekretärin im Schleswig-Holsteinischen Sozialministerium, Marjam Samadzade, muss gehen. Das bestätigte das Ministerium auf Nachfrage. Samadzade hatte demnach am 17. Oktober auf Instagram einen Post weiterverbreitet, in dem die Regierung Israels für ihr Vorgehen nach dem Terroranschlag der Hamas scharf kritisiert wurde. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) betonte, dieser Post entspreche weder ihrer persönlichen Haltung, noch der der Landesregierung. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt wirft Touré Intransparenz vor. Sowohl in einer Pressemitteilung als auch in einer Anfrage der FDP-Fraktion waren die Gründe für die vorzeitige Auswechselung der Staatssekretärin nicht benannt worden. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 12:00 Uhr

Ostsee: Reaktionen aus SH zu EU-Fangverbot für Hering und Dorsch

Deutsche Fischer dürfen auch im kommenden Jahr kaum Hering und Dorsch aus der Ostsee holen. Das haben die EU-Staaten am Dienstag in Luxemburg beschlossen. Sie begründen die Entscheidung damit, dass sich so die Bestände weiter erholen können. Das Landwirtschaftsministerium SH spricht von einem deutlichen Einschnitt für Hobbyangler und den Angeltourismus. Dem BUND Landesverband Schleswig-Holstein sind die Quoten noch nicht streng genug. Er fordert eine Pause der konventionellen und industriellen Ostsee-Fischerei. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 10:00 Uhr

Brunsbüttel: Industriegespräch mit Wirtschaftsminister Madsen

Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft haben sich am Dienstag zum 31. Brunsbütteler Industriegespräch getroffen. Auch Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) war dabei. Schwerpunkte waren der Fachkräftemangel, die Energietransformation und der Ausbau der Infrastruktur am Industriestandort Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Der Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports, Frank Schnabel, zeigte sich sehr zufrieden. "Wir müssen aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, um Fachkräfte herzuholen, und da hat Madsen versprochen, uns zu unterstützen", so Schnabel. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Bäderregelung endet am Wochenende

Am Wochenende endet die Bäderregelung für die Sommersaison. Der Kompromiss zwischen Land, Gewerkschaft ver.di und Kirchen erlaubt es unter anderem Lebensmittelgeschäften in ausgewählten touristischen Orten auch sonntags zwischen 11 und 19 Uhr zu öffnen. Die nächste Bäderregelung gilt ab Mitte Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Ärztegenossenschaft Nord begrüßt Ausfallgebühr für Arzttermine

Laut einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung klagen sieben von zehn Arztpraxen über Patienten, die nicht zu ihren Terminen kommen. Besonders ärgerlich ist dies nach Angaben der Ärztegenossenschaft Nord für Facharztpraxen. Die Ärztegenossenschaft Nord befürwortet daher eine mögliche Ausfallgebühr - solange diese nicht von den Arztpraxen eingetrieben werden muss. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hingegen kritisiert den Vorschlag. Ohnehin würden heute schon viele Praxen Strafgebühren für verpasste Termine verlangen. Eine zusätzliche Gebühr von den Versicherten zu fordern, sei "Abzocke". | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 06:00 Uhr

Keine Fernwärme im Kieler Stadtteil Brunswik

Im Kieler Stadtteil Brunswik müssen einige tausend Menschen aktuell ohne Fernwärme auskommen. Nach Angaben der Stadtwerke stehen wichtige Arbeiten an, weshalb dutzende Fernwärme-Anschlüsse vom Netz genommen werden müssen. Bis Donnerstagnachmittag sollen die Arbeiten erledigt sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 06:00 Uhr

Wetter: bewölkt und weitgehend trocken

Am Abend verdichten sich von der Elbe her die Wolken, zuvor gibt es aber noch Auflockerungen und es bleibt weitgehend trocken. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 10 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 12 Grad Uetersen (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher, auf den Nordfriesischen Inseln mäßiger Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2023 | 18:00 Uhr