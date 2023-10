Stand: 20.10.2023 09:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zugausfälle auf der Bahnstrecke Hamburg-Kiel

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Kiel fallen aktuell Züge aus oder verspäten sich. Laut der Bahn ist bei Neumünster ein Baum auf die Gleise gefallen. Der Streckenabschnitt zwischen Neumünster und Wrist ist deshalb gesperrt. Die Bahn organisiert Busse, die ersatzweise fahren sollen. Wie lange die Sperrung dauert ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 09:00 Uhr

Sturmflut: Pegelstände steigen - Lage aktuell noch ruhig

In Flensburg und dem Kreis Schleswig steigen die Pegelstände und etliche Straßen sind wegen des Hochwassers überflutet und deshalb gesperrt. Die Polizei bittet die Gebiete weiträumig zu umfahren und auch Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen wenn möglich abzuschalten. Laut Angaben der Polizei und Feuerwehr in Flensburg sei die Lage dort aktuell noch ruhig. In der Lübecker Altstadt ist die Lage ebenfalls noch entspannt. An der Obertrave ist die Straße teilweise überschwemmt. Die Menschen im Land scheinen gut vorbereitet zu sein und wurden vom Kreis mit etwa 10.000 Sandsäcken versorgt. Laut Wetterexperte Ronny Büttner wird der Höhepunkt bezüglich Wind und Regen ab dem Nachmittag bis in die Nacht hinein stattfinden. Der Wasserstand wird ebenfalls ansteigen. Es gibt eine amtliche Warnung vor Sturmböen für fast ganz Schleswig-Holstein und an der Ostsee wird vor orkanartigen Böen gewarnt. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:00 Uhr

Überschwemmungswarnung: Dänemarkurlauber sollen das Land verlassen

Anwohner und Urlauber an der Ostseeküste im Süden und im Osten Dänemarks sind aufgefordert worden das Küstengebiet zu verlassen. Betroffen sind laut dänischer Polizei unter anderem die auch bei deutschen Urlaubern beliebten Ferienhausgegenden an den Südküsten der Inseln Lolland, Falster und Fünen. Das Dänische Meteorologische Institut warnte dort vor Überschwemmungen. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 07:00 Uhr

SH fordert längere Sonderregelungen zur Unterbringung Geflüchteter

Schleswig-Holstein will leichter Unterkünfte für Flüchtlingen bauen können. Dafür fordert das Land heute im Bundesrat weitere Sonderregeln im Planungsrecht. Es finde ein starker Zustrom von Flüchtlingen und Asylbegehrenden nach Deutschland statt und es sei nicht absehbar, dass sich das Fluchtgeschehen ändern werde, heißt es in dem Antrag. Container- oder Fertigbauunterkünfte seien vielfach die Lösung der Kommunen bei der Unterbringung der Menschen. Dafür gibt es auch Sonderregeln im Planungsrecht, die aber nur befristet gelten. Die Landesregierung fordert nun in ihrem Antrag, dass der Bund diese Befristungen ausdehnen soll. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 07:00 Uhr

Schwere Sturmflut an Ostseeküste erwartet

Schleswig-Holstein bereitet sich auf eine schwere Sturmflut an der Ostsee vor. Diese soll nach am Abend ihren Höhepunkt erreichen. An der gesamten Küste wird der Wasserstand laut zuständigem Bundesamt 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen. Besonders betroffen sind unter anderem der Kreis Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg. Die Nacht zum Freitag ist ersten Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge ruhig verlaufen. Am Hafen in Flensburg hat das Hochwasser mittlerweile Parkplätze komplett überspült und ist auch in ein Hotel eingedrungen, sodass das Wasser abgepumpt werden musste. An der Obertrave in Lübeck ist das Wasser zum Teil bereits deutlich über die Ufer getreten. Anwohner haben ihre Türen mit Schottwänden gesichert. In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sind Strandzugänge mit großen Sandsäcken versperrt worden. Auf Fehmarn kommen unter anderem 400 Meter lange Schlauchbahnen als Ersatzdeich zum Einsatz. Aufgrund der Sturmwarnung fallen nicht nur viele Außenveranstaltungen aus, auch der Hansa-Park in Sierksdorf bleibt heute geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 06:00 Uhr

Technische Probleme beim E-Rezept in SH

Die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein (KVSH) blickt skeptisch auf das E-Rezept. Zwar sind laut KVSH inzwischen 90 Prozent der Praxen mit der erforderlichen Technik ausgestattet, doch an der Umsetzung hapert es offenbar noch. In Schleswig-Holstein berichtet die KVSH von technischen Problemen. Unter anderem sind aktuell externe Techniker, die digitale Signaturen für Ärztinnen und Ärzte einrichten können, überlastet. Verpflichtend ist das E-Rezept vom 1. Januar 2024 an. Eine Papiervariante des E-Rezepts wird es aber weiterhin geben. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 06:00 Uhr

Bund investiert indirekt 600 Millionen in Northvolt

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat zusätzliche 600 Millionen Euro für die Ansiedlung der Batterie-Fabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt auf den Weg gebracht. Das Geld soll Northvolt in den Aufbau der Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) investieren. Die Investition erfolgt in Form von sogenannten Wandelanleihen: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zeichnet diese und erhält dafür Zinsen. Das Land Schleswig-Holstein soll die 600 Millionen Euro zur Hälfte absichern, falls Northvolt den Betrag nicht zurückzahlen kann. Northvolt rechnet mit Baukosten in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Das Wirtschaftsministerium geht von 6,3 Milliarden Euro aus. Noch hat Northvolt nicht entschieden, ob die Fabrik bei Heide tatsächlich gebaut wird. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 06:00 Uhr

THW Kiel unterliegt Kolstad HB mit 30:34

Der THW Kiel hat in der Gruppenphase der Champions League den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Am Abend unterlag die Mannschaft beim norwegischen Club Kolstad HB mit 30:34 und musste sich nach zuvor vier Siegen erstmals geschlagen geben. Bester Werfer im Team von Trainer Jicha war Niclas Ekberg mit zehn Toren. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sprühregen mit Sturmböen

Am Freitag ist es im Land größtenteils bedeckt mit Regen oder Sprühregen bei sieben bis zehn Grad. Dazu kommen verbreitet Sturmböen aus Ost, an den Küsten zusätzlich schwere Sturmböen. Ab Mittag gibt es eine zusätzlich Unwettergefahr durch orkanartige Böen. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 06:00 Uhr

