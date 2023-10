Stand: 19.10.2023 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wenig Aufträge für Baubranche im Land

Die Baubranche bei uns im Land blickt mit Sorge in die Zukunft. Hohe Materialkosten, teure Zinsen und der Fachkräftemangel machen den Betrieben in Schleswig-Holstein zu schaffen. Auch unklare Förderbedingungen und langwierige Genehmigungsverfahren sorgten für große Unsicherheit, so der Baugewerbeverband Schleswig-Holstein. Laut Verband ist die Auftragslage seit Monaten auf einem niedrigen Niveau. Verbandsgeschäftsführer Georg Schareck hofft, dass alle Baubetriebe in Schleswig-Holstein mit Saison-Kurzarbeit gut durch den Winter kommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 07:00 Uhr

Offene Fragen nach schwerem Unfall in Kiel

Ein schwerer Unfall in der Kieler Innenstadt wirft weiter viele Fragen auf. Dort waren laut Polizei am Mittwochnachmittag auf dem Stresemannplatz zwei Autos zusammengestoßen. Es gab mehrere Verletzte. Polizeisprecherin Stephanie Lage sagte, in einem Fahrzeug habe eine Frau mit schweren Verletzungen gesessen, die vermutlich nicht vom Unfall stammen könnten. Die Frau war in Begleitung eines Mannes, der kurz nach dem Unfall festgenommen wurde. Die Polizei bestätigte heute Morgen eine Meldung der "Kieler Nachrichten", wonach die Frau inzwischen an ihren Verletzungen gestorben ist. Am Vormittag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 07:00 Uhr

Hochwasser an der Ostseeküste erwartet

Für die Ostseeküste in Schleswig-Holstein erwarten Wetterexperten ab heute die erste Sturmflut in diesem Herbst. Grund ist der starke Ostwind, der das Wasser an die Küste drückt. Besonders stark könnten die Pegel bis Sonnabend in Flenburg steigen. Aber auch in der Eckernförder, Kieler und Lübecker Bucht droht die Ostsee über die Ufer zu schwappen, genauso wie die Trave in der Lübecker Innenstadt. An der Nordsee fallen die Wasserstände dagegen deutlich unter die Normalwerte. Zahlreiche Fährverbindungen fallen aus. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 07:00 Uhr

Jugendliche in Oldenburg setzen Hecke in Brand

Zwei Jugendliche haben in Oldenburg im Kreis Ostholstein für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Sie steckten laut Polizei kurz nach Mitternacht eine Hecke an. Die beiden 13 und 15 Jahre alten Jugendlichen hatten zuvor im Kremsdorfer Weg mit Feuerwerkskörpern gezündet. Dort ging eine knapp fünf Meter hohe Hecke auf einer Länge von knapp 15 Metern in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte noch verhindern, dass der Brand auf ein benachbartes Einfamilienhaus übergriff. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt und stellten sich der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 07:00 Uhr

Brückenbau auf der A1 bei Reinfeld verzögert sich

Anwohner der B75 im Kreis Stormarn müssen sich weiterhin auf Lärm einstellen. Denn der Neubau einer Brücke an der Anschlussstelle Reinfeld auf der A1 verzögert sich um mehrere Monate. Gründe für die Verzögerungen sind laut einer Sprecherin der Autobahn GmbH schlechtes Wetter zu Beginn der Bauarbeiten und Probleme bei der Materialbeschaffung. Eine Fertigstellung sei nun für Anfang 2024 geplant. Die Umleitung über die B75 bleibt länger bestehen als geplant. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 06:00 Uhr

Feuer in ehemaliger Gaststätte in Waabs

In Waabs im Kreis Rendsburg Eckernförde ist die Feuerwehr seit der Nacht im Einsatz. Dort war gegen 3 Uhr ein Feuer in einer ehemaligen Gaststätte ausgebrochen. Laut Polizei ist die Brandursache dafür noch nicht klar. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig mit viel Regen

Am Donnerstagvormittag ist es in Schleswig-Holstein bedeckt mit teilweise kräftigem und länger andauerndem Regen. Auch im Verlauf des Tages bessern sich die Aussichten nicht. Die Höchstwerte liegen bei kühlen acht bis elf Grad. Dazu kommt ein in Böen starker bis stürmischer Ostwind. An den Küsten sind Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.10.2023 | 08:00 Uhr