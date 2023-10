Stand: 18.10.2023 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsätze im Kreis Steinburg

Gleich zwei Mal hat angebranntes Essen in Schleswig-Holstein gestern Abend Feuerwehreinsätze ausgelöst. In Kellinghusen (Kreis Steinburg) kam der Notruf wegen starker Rauchentwicklung. Die Leitstelle gab der betroffenen Person Anweisungen, wo sie sich verstecken sollte, bis die Feuerwehr eintraf. Die Person blieb laut Feuerwehr unverletzt. In Glückstadt gab es aus gleichem Anlass Alarm. Dort wurde ein Mensch mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:00 Uhr

Reger Betrieb in Schleswig-Holsteins Spaßbädern

Die Herbstferien und die kühleren Temperaturen sorgen zurzeit dafür, dass in Schleswig-Holsteins Spaßbädern wieder viel Betrieb herrscht. Nach Pandemie und Energiekrise hoffen die Thermen in Glücksburg (Schleswig-Flensburg), Kiel, Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) oder Wedel (Kreis Pinneberg) nach eigener Aussage auf eine normale Herbst- und Wintersaison. Die Grömitzer Welle hat zum Beispiel gerade ein Gästeaufkommen wie zu Vor-Pandemie-Zeiten. Um Energie zu sparen, ist die Wassertemperatur in mehreren Thermen nach wie vor leicht reduziert - die Saunen laufen aber meist wieder im Normalbetrieb. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 06:00 Uhr

Travemünder "Ostsee-Pinkler" von Amtsgericht Lübeck freigesprochen

Das Amtsgericht Lübeck hat einen Mann freigesprochen, der am Strand von Travemünde in die Ostsee gepinkelt hat. Dabei war er von einer Streife des Ordnungsamtes erwischt worden und sollte 60 Euro Bußgeld zahlen, was er jedoch verweigerte. Das Amtsgericht sieht in dem nächtlichen Wasserlassen weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Belästigung der Allgemeinheit oder Umweltverschmutzung. In der Urteilsbegründung heißt es: "Am Meer gebe es eben, anders als in den Bergen oder am Waldrand, keine andere Rückzugsmöglichkeit als die, möglichen Zuschauern den Rücken zuzukehren." | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:00 Uhr

Kiel knackt 250.000-Einwohner-Marke

In der Landeshauptstadt Kiel wohnen seit gestern offiziell 250.000 Menschen. Das sind so viele wie seit 1980 nicht mehr. Als Gründe nennt die Stadt die Lage Kiels an der Ostsee sowie das Hochschul-, Arbeits- und Freizeitangebot. Doch auch Zuwanderung spiele eine Rolle. Rund 15 Prozent der Bevölkerung kommen demnach vor allem aus Syrien, der Türkei und der Ukraine. Die Stadtverwaltung hofft nach eigenen Angaben, in Zukunft noch mehr dringend benötigte Fachkräfte anzuziehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 06:00 Uhr

Planungsrecht soll vereinfacht werden

Schleswig-Holstein will Änderungen am Planungsrecht erreichen, damit Energie- und Infrastrukturprojekte in Zukunft schneller realisiert werden können. Experten sehen nach einem Bericht des Wirtschaftsministeriums an 18 Bundes- und Landesgesetzen Möglichkeiten, Planungen zu beschleunigen. Das Kabinett hat einen entsprechenden Bericht von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) verabschiedet. Die Vorschläge sollen nun weiter konkretisiert und mit dem Bund abgestimmt werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 05:30 Uhr

Wetter: Grau in grau

Heute ist es nach möglichem Nebel oder Hochnebel freundlich und zeitweise heiter - es bleibt überwiegend trocken. Tagsüber überwiegt "grau in grau" - mit Auflockerungen ist erst am Nachmittag zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad in Lauenburg/Elbe (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 13 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg). Es weht schwacher bis mäßiger - später an der Nordsee auffrischender Südost- bis Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 06:00 Uhr

