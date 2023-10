Stand: 16.10.2023 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landesjagdverband in Sorge: Wildtiere werden gestört

Der Landesjagdverband kritisiert, dass immer öfter Wildtiere gestört werden. Laut Verband sind zum Beispiel häufig Pilzsammler in ausgewiesenen Wildruhezonen unterwegs, Mountainbiker und Motocrossfahrer fahren querfeldein oder Hunde laufen frei herum. Solche Störungen hätten seit der Corona-Pandemie zugenommen, sagt Frank Zabel, Wildbiologe vom Landesjagdverband. Die Tiere würden dadurch beim Fressen oder der Brunft gestört und auseinandergetrieben. Zudem schrecken menschliche Gerüche die Wildtiere ab. Dadurch nehmen sie laut Zabel auch die Wildbrücken schlechter an. Diese wurden gebaut, damit vor allem Rothirsche auf der Partnersuche wandern können. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 07:00 Uhr

B431 und B404 in Südholstein ab heute gesperrt

Wegen Bauarbeiten sind ab heute die B404 bei Trittau (Kreis Stormarn) und die B431 bei Wedel (Kreis Pinneberg) gesperrt. Auf der B431 müssen Abwasserschächte im Bereich um die Rolandstraße saniert werden. Für Autofahrer bedeutet das laut der Stadt Wedel bis zum 5. November längere Fahrzeiten. Im Kreis Stormarn führt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am A24-Zubringer, der B404, Ausbesserungsarbeiten durch. Die Fahrbahn zwischen der A24 und Trittau-Nord ist deshalb nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Umleitungen sind sowohl für die B431 als auch für die B404 ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 06:00 Uhr

Zu wenig Sauerstoff: Fischsterben in Eckernförder Bucht

In der Eckernförder Bucht (Kreis Rensburg-Eckernförde) sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Plattfische verendet. Grund dafür sei der niedrige Sauerstoffgehalt des Wassers, erklärten mehrere Biologen NDR Schleswig-Holstein. Demnach hat starker Westwind Meerwasser aus der Bucht gedrückt, sodass sauerstoffarmes Wasser aus tieferen Schichten an die Oberfläche strömte. Dadurch sind die Fische erstickt. Zuletzt lag der Sauerstoffgehalt laut Messstation des Ostsee Info-Centers teilweise bei drei Prozent - normal sind 75 bis 80. Zu diesem sogenannten Upwelling-Effekt kommt es vor allem im Herbst immer wieder. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 06:00 Uhr

Handball: Flensburg siegt gegen Balingen-Weilstetten

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich am Sonntag in ihrem fünften Bundesliga-Spiel gegen die HBW Balingen-Weilstetten phasenweise schwergetan, am Ende aber mit 32:28 (15:14) gewonnen. Die Flensburger liegen mit 12:6 Punkten auf Rang vier der Tabelle, Balingen ist Vorletzter. Der THW Kiel ist nach der 34:35 (15:16) Pleite in Leipzig am Sonnabend mit 8:8 Punkten Tabellensiebter. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft bei bis zu 12 Grad

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, gelegentlich sind Schauer und auch vereinzelte Gewitter möglich. Trocken bleibt es vor allem in Ostholstein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 12 Grad. An den Küsten ist es windig. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2023 | 07:00 Uhr