Sperrungen der B431 und B404 in Südholstein ab Montag

Zwei Bundesstraßen in Südholstein sind ab Montag (16.10.) wegen Bauarbeiten gesperrt. Betroffen sind die B404 bei Trittau (Kreis Stormarn) und die B431 bei Wedel (Kreis Pinneberg). Auf der B431 müssen Abwasserschächte im Bereich um die Rolandstraße saniert werden. Nach Angaben der Stadt Wedel müssen sich Autofahrer bis zum 5. November auf massive Verkehrseinschränkungen einstellen. Im Kreis Stormarn führt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am A24-Zubringer, der B404, Ausbesserungsarbeiten durch. Die Fahrbahn zwischen der A24 und Trittau-Nord ist deshalb nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Umleitungen sind sowohl für die B431 in Wedel als auch für die B404 in Trittau ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:00 Uhr

Pinneberg: Streifenwagen kracht in Bürogebäude

Eine regennasse Fahrbahn ist Beamten der Polizei in Pinneberg in der Nacht zu Sonntag zum Verhängnis geworden. Gegen 4.15 Uhr waren sie im Streifenwagen mit Blaulicht losgefahren, um zu einem möglichen Einbruch zu fahren. Das Auto geriet auf der nassen Straße ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Es riss eine Straßenlaterne um und krachte dann in den Eingangsbereich eines Bürogebäudes. Beide Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der mögliche Einbruch erwies sich als Fehlalarm. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2023 12:00 Uhr

Wanderup: Frau nach Verkehrsunfall auf B200 schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Wanderup im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der Nacht zu Sonntag eine Frau schwer verletzt worden. Der Fahrer und eine weitere Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Laut Polizei war der Wagen gegen 0.30 Uhr von der Landesstraße aus Richtung Bredstedt (Kreis Nordfriesland) kommend mit hoher Geschwindigkeit über eine Verkehrsinsel auf der B200 gefahren. Das Fahrzeug überschlug sich. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer betrunken. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2023 11:00 Uhr

Landwirtschaftskammer: Gute Mais-Ernte in diesem Jahr

Auf rund 100.000 Hektar wird in Schleswig-Holstein Mais angebaut - vor allem für die Energiegewinnung. Das feuchte Juli-Wetter und viel Sonne im August boten gute Wachstumsbedingungen. Die Landwirtschaftskammer rechnet daher mit mehr Erträgen als 2022. In den kommenden Jahren wird trotzdem weniger Mais im Land zu sehen sein: Viele Biogasanlagen fallen nach 20 Jahren Betrieb aus der staatlichen Förderung für erneuerbare Energien. Für eine weitere finanzielle Unterstützung müssen viele der derzeit rund 900 Biogasanlagen im Land umgebaut werden. In Zukunft soll statt mit Mais vor allem mit Gülle, Mist und Reststoffen aus der Lebensmittelindustrie grüne Energie produziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2023 09:00 Uhr

4.500 Sportler beim Marathon in Lübeck

Heute findet der traditionelle Marathon in Lübeck statt, eine der größten Sportveranstaltungen in Schleswig-Holstein. Etwa 4.500 Läuferinnen und Läufer haben sich laut Veranstalter für die verschiedenen Wettbewerbe angemeldet. Autofahrer müssen den ganzen Tag über mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Sperrungen gibt es in den Bereichen Innenstadt, B75, Kücknitz und Travemünde. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2023 08:00 Uhr

Wetter in SH: Wolken, Schauer und frischer Wind

Am Nachmittag gibt es viele Wolken und zeitweise Schauer, vereinzelt als Graupel oder Gewitter möglich. Daneben hin und wieder trockene Phasen, hier und da auch etwas Sonne, besonders in den östlichen Landesteilen. Vor allem im Süden des Kreises Steinburg, im Kreis Pinneberg und allgemein in Elbnähe sind wiederholt Schauer zu erwarten. Höchstwerte 10 Grad in Wedel bis 12 Grad auf Armum. Es weht ein mäßiger, teils frischer, an den Küsten oft starker westlicher bis nordwestlicher Wind. Zudem sind starke bis stürmische Böen möglich, vor allem an der Nordsee und in Gewitternähe Sturmböen. Die Nordsee hat dadurch erhöhte Wasserstände. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2023 08:00 Uhr

