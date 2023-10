Stand: 14.10.2023 11:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hafen-Cleanup in Flensburg

In Flensburg startet heute ein großes Hafen-Cleanup. Der Naturschutzverein "Mission Förde" holt seit zwei Jahren regelmäßig mit Tauchern Müll aus dem Hafen. Angemeldet haben sich für heute gut 130 Freiwillige - davon mehr als 50 Taucher aus ganz Norddeutschland und auch aus Dänemark. Knapp zweieinhalb Tonnen Müll und Schrott haben die Helfer in den vergangenen Jahren an Land gebracht. Mission Förde e.V. will über das Kleine, also die Flensburger Förde, auf die Verschmutzung im Großen hinweisen. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2023 12:00 Uhr

Stau auf A7 bei Warder nach Unfall

Nach einem Auffahrunfall auf der A7 brauchen Autofahrer zwischen Warder (Kreis Segeberg) und dem Kreuz Rendsburg aktuell noch Geduld. Laut Polizei ist dort Richtung Norden nur eine Spur frei und der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern. Verletzte wurde niemand. Zuvor hatte es noch geheißen, dass deutlich mehr Autos an dem Unfall beteiligt seien. Deshalb kamen unter anderem mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber zum Unfallort. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2023 12:00 Uhr

Möglicherweise Windhose über Ostholstein

Heftiger Wind und Starkregen haben in der Nacht für etwa 50 Feuerwehreinsätze in Schleswig-Holstein gesorgt. Nach Angaben der Leitstellen gab es meistens leichte Schäden, verletzt wurde niemand. Ein stärkeres Windfeld ist über Teile von Ostholstein gezogen. Anwohner berichten von abgehobenen Gartenhäusern und eventuell sogar einer Windhose. Ob es tatsächlich eine war, ist laut Feuerwehr noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2023 10:00 Uhr

Symbolische Inbetriebnahme der Westküstenleitung

Eigentlich fließt schon lange Strom durch die neue Westküstenleitung zwischen dänischer Grenze und Brunsbüttel - der Netzbetreiber Tennet feiert die Gesamt-Inbetriebnahme am Sonnabendvormittag deshalb auch nur symbolisch. Dazu sind nach Angaben des Unternehmens unter anderem die Bürgermeister der 48 Anlieger-Gemeinden nach Wöhrden (Kreis Dithmarschen) eingeladen. Für Interessierte informiert Tennet außerdem im Umspannwerk Heide über die 140 Kilometer lange Westküstenleitung und ihre Rolle bei der Energiewende. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2023 09:00 Uhr

Ministerpräsidentenkonferenz: Reaktionen aus SH

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich bei ihrem Treffen am Freitag in Frankfurt am Main darauf verständigt, dass abgelehnte Asylbewerber künftig schneller abgeschoben werden sollen. Für Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther ist es wichtig, dass künftig innerhalb von drei Monaten entschieden sein soll ob jemand in Deutschland bleiben darf oder nicht. Das soll für Asylbewerber gelten, die ohnehin schon kaum Chancen haben, dauerhaft in Deutschland leben zu dürfen. Wenn jemand zurückgeführt werden soll, muss dass dann nach Günthers Ansicht auch wirklich passieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2023 08:00 Uhr

Niederlage für Kilia Kiel

In der Fußball Regionalliga setzt sich die Negativserie von Kilia Kiel fort. Das 2:3 gegen Weiche Flensburg war bereits die sechste Niederlage in Folge für den Tabellenletzten. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2023 08:00 Uhr

Wetter in SH: Regen und Sonne im Wechsel

Am Sonnabend ist wechselnd bewölkt, immer wieder regnet es. Am Nachmittag und Abend sind im Norden und an der Nordseeküste einzelne Gewitter möglich. Dazwischen scheint aber auch immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Niebüll bis 14 Grad in Dahme an der Ostsee. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2023 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2023 | 12:00 Uhr