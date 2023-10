Stand: 11.10.2023 08:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weltmädchentag soll auf Benachteiligung aufmerksam machen

Anlässlich des Weltmädchentages finden heute in Schleswig-Holstein viele Veranstaltungen statt. Im Kreis Dithmarschen gibt es zum Beispiel Workshops zu Gleichstellungsthemen und Selbstversteidigungskurse. Außerdem werden spezielle Filme gezeigt. Der Weltmädchentag ist von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden. Mit dem Aktionstag soll jedes Jahr darauf aufmerksam gemacht werden, dass Mädchen auch heute noch benachteiligt werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:00 Uhr

Abgas-Skandal: Mercedes Benz klagt gegen Kraftfahrtbundesamt

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) verhandelt heute das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht über vier Klagen der Mercedes Benz AG gegen das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg. Dabei geht es um Rückrufbescheide, die das KBA an vier Fahrzeugeigentümer herausgeben will. Mercedes will dies nun verhindern und begründet das unter anderem mit dem Schutz von Betriebsgeheimnissen. Das KBA beruft sich dagegen auf das Umweltinformationsgesetz. Laut Gericht ist ein Urteil noch heute wahrscheinlich. In der nächsten Instanz müsste dann das Oberverwaltungsgericht entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 07:00 Uhr

Neue Flüchtlingsbeauftragte für Schleswig-Holstein

Der schleswig-holsteinische Landtag in Kiel wählt am Vormittag eine neue Flüchtlingsbeauftragte. Einzige Kandidatin ist Doris Kratz-Hinrichsen. Die 52-Jährige ist seit fast 30 Jahren in der Migrationsarbeit tätig und gilt als sehr gut vernetzt. Sie freue sich auf das neue Amt, so Kratz-Hinrichsen, und ist mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation überzeugt, dass Integration gelingen kann. Es brauche dafür gute Konzepte und ein abgestimmtes Verfahren zwischen allen zuständigen Ebenen im Land - und auch darüber hinaus. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 07:00 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall auf B5

Am frühen Dienstagabend ist bei einem Verkehrsunfall auf der B5 bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der 39-jährige Fahrer gegen 17 Uhr von einem Autofahrer übersehen, als dieser mit seinem Wagen aus einer Nebenstraße auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Rettungskräfte versuchten, den Motorradfahrer vor Ort wiederzubeleben - ohne Erfolg. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 07:00 Uhr

Eddelack: Frau nach Feuer leicht verletzt

Bei einem Feuer in Eddelack (Kreis Dithmarschen) ist am späten Dienstagabend eine Frau bei einem Feuer leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Teil einer Solaranlage an einem Carport aus noch ungeklärter Ursache angefangen zu brennen. Die Rettungskräfte konnten noch verhindern, dass das Feuer in der Schulstraße auf das benachbarte Haus übergriff. Die 53-jährige Frau kam mit Brandverletzungen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 07:00 Uhr

Solidarität mit Israel: Landtag gedenkt Opfer in Israel

Der schleswig-holsteinische Landtag in Kiel will heute der Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel gedenken. Außerdem ist eine aktuelle Stunde zu Beginn der Plenarsitzung geplant. Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter unterstrich, es sei wichtig als Landtag deutlich zu machen, dass man solidarisch an der Seite Israels stehe und die brutalen Angriffe verurteilte. FDP-Politiker Oliver Kumbartzky betonte mit Blick auf Jubeltänze von Hamas-Anhängern auf deutschen Straßen, es gebe eingewanderten Antisemitismus. Wer Terror gegen Israel feiere, habe in Deutschland nichts zu suchen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 06:00 Uhr

EC bei Neumünster wegen Notrufen gestoppt

Im EC von Kopenhagen nach Hamburg soll ein Mann am Dienstagnachmittag Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben. Bei Bundes- und Landespolizei waren Notrufe aus dem Zug eingegangen. Der EC wurde außerplanmäßig in Neumünster gestoppt. Gegenüber NDR Schleswig-Holstein sagte Hans Peter Schwartz von der Bundespolizei, ein Mann sei festgenommen worden - zur Identität könne man keine Angaben machen. Außerdem habe man ein Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zehn Zentimeter sichergestellt. Es wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 06:00 Uhr

Untreue-Verfahren: Designierter Bürgermeister Eutins vor Gericht

Christoph Gehl muss sich von heute an vor dem Amtsgericht Eutin (Kreis Ostholstein) verantworten. Nachdem er vor eineinhalb Jahren zum neuen Bürgermeister Eutins gewählt worden war, wurde bekannt, dass er als Schatzmeisterinsgesamt 44.000 Euro vom Parteikonto für private Zwecke abgehoben hatte. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass Gehl sich so eine fortlaufende Einnahmequelle verschaffen wollte - ihr Vorwurf: Untreue in 110 Fällen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Stürmisch mit Regen

Heute ist es im Süden Schleswig-Holsteins anfangs heiter, ansonsten stark bewölkt. Zunächst regnet es kaum. Vor allem zum Nachmittag hin setzt aber von Norden her Regen ein. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad. Es ist windig bis stürmisch. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 06:00 Uhr

