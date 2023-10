Stand: 10.10.2023 08:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zollkontrolle in Paketzentrum bei Rendsburg

Das Hauptzollamt Kiel hat gestern ein großes Paketzentrum bei Rendsburg kontrolliert. Nach Angaben der Behörde wurden mehr als 220 Beschäftigte überprüft. Nach Angaben der Fahnder besteht der Verdacht, dass in einem Fall gegen den Mindestlohn verstoßen wurde. Außerdem habe eine Arbeitserlaubnis gefehlt. Gemessen an der Größe der Aktion gab es laut Zoll nur wenig zu beanstanden. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 09:00 Uhr

Moorrege: Polizei findet mutmaßlich gestohlene Kupferkabel

In Moorrege (Kreis Pinneberg) hat die Polizei am Montag mehrere Tonnen Kupferkabel sichergestellt. Die Beamtinnen und Beamten suchen nun nach eigenen Angaben den rechtmäßigen Besitzer. Einer Streife war in der Nacht zum Montag ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen, das die Kupferkabel geladen hatte. Der Fahrer konnte nicht erklären, woher sie kommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:00 Uhr

Migrationsgipfel: Land erhöht Kapazität der Landesunterkünfte

Schleswig-Holstein wird die Kapazität der Landesunterkünfte für Geflüchtete auf bis zu 10.000 erhöhen. Das kündigte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) am Montag in Kiel nach einem sogenannten Migrationsgipfelan. Konkret soll in Kiel eine neue Einrichtung mit 800 Plätzen entstehen. Zudem sollen die vorhandenen Unterkünfte stärker belegt werden, sofern die betroffenen Kommunen einverstanden sind. Die Ankündigungsfrist für die Verteilung der Geflüchteten auf die Kreise soll von drei auf vier Wochen verlängert werden. Menschen mit schlechter Bleibeperspektive sollen ab sofort nicht mehr auf die Kreise verteilt werden. Den von den Kommunen geforderten vorübergehenden Verteilungsstopp wird es dagegen nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 06:00 Uhr

Stimmung in jüdischen Gemeinden in SH angespannt

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist das Entsetzen auch in Schleswig-Holstein groß. Mitglieder der jüdischen Gemeinden im Land fragen sich, wie hoch die Bedrohungslage in Deutschland ist. Viele haben außerdem selbst Verwandte in Israel. Der Antisemitismusbeauftragte des Landesverbands, Joschua Pannbacker, spricht von einer angespannten Stimmung. Die jüdischen Gemeinden stünden im engen Kontakt mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden. Pannbacker sagte aber auch: "Wir versuchen keine Angst zu haben, damit die Terroristen nicht gewonnen haben." | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 06:00 Uhr

Brand in leer stehendem Haus in Henstedt-Ulzburg

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) brennt nach Angaben der Leitstelle seit 1.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag ein leer stehendes Einfamilienhaus in der Straße Prunstwiete. Weil es stark qualmt, sollen Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Das Feuer ist laut Leitstelle unter Kontrolle, noch rund 90 Einsatzkräfte seien mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 06:00 Uhr

Handball-Pokal-Auslosung: Flensburg empfängt Bergischen HC

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt treffen im Pokal-Achtelfinale Mitte Dezember in einem Heimspiel auf den Bundesliga-Rivalen Bergischer HC. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Eisenach. Die im vergangenen Wettbewerb drittplatzierten Flensburger waren bislang spielfrei. Rekordsieger THW Kiel war in der dritten Runde überraschend an der HSG Wetzlar gescheitert. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 06:00 Uhr

Seminar für Vermittlung des Nahostkonflikts für Lehrkräfte

Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein hat in einem Schreiben an die Lehrerinnen und Lehrer auf die Besonderheiten beim Umgang mit dem Nahostkonflikt in der Schule hingewiesen. Dabei gehe es um das Vermitteln altersgerechter Information und den Umgang mit Hass und terroristischer Propaganda. Die Schulen seien besonders gefordert, erklärte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Das Ministerium wird für die Lehrkräfte ein digitales Seminar zum Umgang mit der aktuellen Lage im Nahost-Konflikt anbieten. Sollten Lehrer Anzeichen für extremistische Ansichten bei Schülerinnen oder Schülern erkennen, sollen sie sich an die zuständigen Stellen im Ministerium wenden. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 05:30 Uhr

Wetter: Wolken und Regen bei bis zu 18 Grad

Am Morgen gibt es stellenweise noch Nebel. Tagsüber ist es überwiegend bewölkt mit Regen oder Nieselregen. Gegen Abend lockert es von der Westküste und Elbe her auf. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad. Windig ist es vor allem an der Nordsee. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 06:00 Uhr

