Günther erneut Landesvorsitzender

Die CDU in Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Daniel Günther wieder zu ihrem Landesvorsitzenden gewählt. Der 50-Jährige kam auf dem Landesparteitag in Neumünster am Donnerstagabend rund 85 Prozent der Stimmen. Als Generalsekretär wählten die Delegierten Lukas Kilian: Er bekam etwa 90 Prozent der Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 07:00 Uhr

A7 nach Lkw-Unfall wieder frei

Die Sperrung der A7 zwischen Warder und dem Autobahnkreuz Rendsburg in Fahrtrichtung Norden ist wieder aufgehoben. Seit etwa 4 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei, teilte die Polizei mit. Der Abschnitt war nach einem Unfall mit drei Lastwagen gestern Vormittag gesperrt worden. Alle drei Lastwagenfahrer sind verletzt, zwei davon schwer. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 06:00 Uhr

Präventionskampagne gegen E-Scooter-Nutzung unter Alkoholeinfluss

Eine Präventionskampagne von Landespolizei und Verkehrsministerium macht ab sofort auf die Gefahren der Nutzung von E-Scootern unter Alkoholeinfluss aufmerksam. Grund dafür sind auch die steigenden Unfallzahlen mit den E-Scootern. Diese haben sich vom Jahr 2020 bis 2022 vervierfacht. In Flensburg, Neumünster, Kiel, Lübeck und Norderstedt (Kreis Segeberg) wird seit Donnerstag auf Plakatwänden und LED-Tafeln und als Werbung beim Öffnen von Apps insbesondere davor gewarnt, unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter zu benutzen. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, dazu Wind

Heute ist es oft stark bewölkt und es kann immer wieder regnen. Nur Richtung Süden sind auch kurze Auflockerungen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad in Timmendorfer Strand bis 18 Grad auf den Nordseeinseln. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, an der Nordsee teils starker Südwestwind mit teils stürmischen Böen. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 16 Grad in Plön und 18 Grad in Büsum.

