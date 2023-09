Stand: 19.09.2023 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

NDRfragt: Mehrheit gegen höhere Mehrwertsteuer im Restaurant

Laut der aktuellen Umfrage von NDRfragt ist eine große Mehrheit der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner gegen die geplante Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf Speisen im Restaurant. Knapp 15.600 Norddeutsche haben an der Umfrage teilgenommen, darunter rund 3.900 Schleswig-Holstein. Die meisten Befragten aus Schleswig-Holstein gehen seltener als ein Mal im Monat essen. Knapp die Hälfte gibt an, dass schon die Corona-Pandemie und die starken Preissteigerungen dazu geführt haben, dass sie weniger auswärts essen gehen. Wenn es ab Januar teurer wird, werden vier von zehn das noch seltener tun. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:00 Uhr

Gesperrte Auffahrten auf der A23

Pendlerinnen und Pendler auf der A23 müssen ab heute mit Verzögerungen rechnen. Laut Autobahn GmbH soll zwischen Pinneberg-Süd und dem Kreuz Hamburg Nordwest der Asphalt erneuert werden. Dafür beginnen heute die Vorbereitungen. Deshalb werden auch die Auffahrten Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder in Fahrtrichtung Heide gesperrt, und zwar bis zum 10. November. Ein Sprecher der Autobahn GmbH rechnet vor allem im Berufsverkehr mit längeren Staus. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 07:00 Uhr

Personalmangel: Land erleichtert Quereinstieg in Kitas

Um den Personalmangel in Schleswig-Holsteins Kitas zu reduzieren, können künftig auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger unter bestimmten Voraussetzungen in den Einrichtungen arbeiten. Das hat Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) am Montag erklärt. Um als sogenannte sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten einsteigen zu können, brauchen Interessierte eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Hochschulabschluss sowie praktische Erfahrungen in bestimmten Bildungsbereichen. Lob dafür kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, doch die GEW kritisiert auch: Auf den Personalmangel in den Kitas sollte nicht mit einer Absenkung der benötigten Qualifikationen reagiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 07:00 Uhr

Polizei entschuldigt sich für Lösch-Aufruf von Schlägerei-Video

Im Zusammenhang mit zwei Schlägereien in Lübeck am vergangenen Freitag hat die Polizei nun Fehler in der Kommunikation eingeräumt. Sie hatte vehement vor der Verbreitung eines Augenzeugen-Videos gewarnt und zur Löschung aufgefordert - die Wortwahl löste jedoch Kritik aus. Das Kommunikationsziel einer unaufgeregten, sachlichen und neutralen Information der Bürgerinnen und Bürger sei offenkundig verfehlt worden, räumte der stellvertretende Landespolizeidirektor, Hartmut Kunz, am Montag ein. Auch Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) entschuldigte sich: Es sei nicht darum gegangen, Informationen zurückzuhalten oder etwas zu vertuschen, betonte die Ministerin. Bei den Schlägereien wurden insgesamt sechs junge Menschen verletzt - die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 07:00 Uhr

Kohlanschnitt in Dithmarschen

In Wesselburen beginnen heute die 37. Dithmarscher Kohltage. Ein Sprecher des Gemüseanbauerverbandes rechnet mit einer durchschnittlichen bis guten Ernte. Probleme hat demnach der viele Regen im August gemacht, bei einigen Betrieben sind etwa 10 Prozent des angebauten Kohls eingegangen. Für Besucherinnen und Besucher gibt es heute zum Kohlanschnitt ein buntes Programm. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 06:30 Uhr

Corona-Impfungen mit angepasstem Impfstoff in SH

In den Arztpraxen in Schleswig-Holstein steht seit Montag der neue angepasste Corona-Impfstoff zur Verfügung bereit. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schützt das Präparat von Biontech besser gegen die aktuell kursierende Virusvariante. In den Hausarztpraxen ist man laut Hausärzteverband Schleswig-Holstein zwar gut auf die Ausgabe vorbereitet - die gelieferte Packungsgröße sorgt aber nach Angaben des Verbandsvorsitzenden Jens Lassen für Unmut: Weil keine Einzeldosen geliefert wurden, müssen immer jeweils sechs Menschen gleichzeitig geimpft werden, damit nach dem Öffnen einer Einheit kein Impfstoff verfällt. Laut Verband ist das ein unnötiger Mehraufwand. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 06:00 Uhr

Wetter: Stürmisch mit Gewittern bei bis zu 20 Grad

Heute bleibt es den ganzen Tag über wechselnd bewölkt. An der Küste und im Norden regnet es schauerartig und teils gewittrig. Am Nachmittag ziehen von der Nordsee her dichtere Wolken mit weiteren Schauern und Gewittern auf. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad. Dazu ist es windig, vor allem an den Küsten auch stürmisch. An der Westküste werden schwere Sturmböen erwartet, auch einzelne orkanartige Böen sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 06:30 Uhr

