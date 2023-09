Stand: 17.09.2023 10:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nordderby in Liga zwei - "Störche" müssen ans Millerntor

In der zweiten Fußball-Bundesliga kommt es heute zu einem Nordduell. Um 13.30 Uhr tritt Holstein Kiel auswärts gegen den FC St. Pauli an. Mit einem Sieg können die Kieler Tabellenführer werden. St. Pauli konnte dagegen aus den letzten vier Partien keinen Sieg einfahren - in den bisherigen Heimspielen am Millerntor ist noch kein einziges Tor gefallen. Das Stadion auf St. Pauli ist mit fast 30.000 Zuschauern ausverkauft - darunter sind 3.000 Kieler Fans. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2023 09:00 Uhr

SH Netz Cup in Rendsburg: Heute Rudermarathon

Am Rendsburger Kreishafen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) steht heute das wohl härteste Ruderrennen der Welt an. Beim SH Netz Cup kämpfen ab 14 Uhr Teams aus Deutschland, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Österreich um den Sieg im Rudermarathon. Der Deutschlandachter konnte das Rennen schon häufig gewinnen, doch mittlerweile wurde das Team durch eine jüngere Crew ausgetauscht. Daher mangelt es noch an Qualität, um ganz oben anzugreifen. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2023 08:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Schenefeld

Rund 16.000 Menschen in Schenefeld imKreis Pinneberg sind heute zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Allerdings ist das Wahlergebnis gewissermaßen vorprogrammiert. Amtsinhaberin Christiane Küchenhof von der SPD ist die einzige Kandidatin - und bereits seit 2006 Bürgermeisterin der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2023 08:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken - es bleibt trocken

Heute ist tagsüber zeitweise mit Sonnenschein und einigen Wolken zu rechnen. Es soll weitgehend trocken bleiben, doch zum Abend hin sind an der Westküste und im Binnenland einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad in Olpenitz (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 25 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher - auf den Nordfriesischen Inseln gelegentlich mäßiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2023 08:00 Uhr

