Stand: 15.09.2023 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Klimastreiks von "Fridays for Future" auch in SH

Heute gehen weltweit wieder Millionen Menschen auf die Straße: Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat erneut zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Die Teilnehmenden in Schleswig-Holstein fordern auch die Einrichtung eines Nationalparks Ostsee. In Kiel ist ein Protestzug mit rund 2.000 Menschen angemeldet. Sie treffen sich um 14 Uhr am Exerzierplatz und wollen durch die Innenstadt ziehen. In Lübeck ist ab 14 Uhr eine Demo mit 1.000 Personen angemeldet. In Flensburg werden ab 16 Uhr rund 300 Menschen erwartet - für einen Protestzug vom Südermarkt zum Hafen. Weitere Aktionen sind geplant in Pinneberg, Elmshorn und Rendsburg. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 07:00 Uhr

Touré fordert mehr Schutz von Frauen

Nach der Geiselnahme einer Rendsburgerin auf dem ehemaligen MFG5-Gelände in Kiel-Holtenau fordert Schleswig-Holsteins Frauenministerin Aminata Touré (Grüne) mehr Schutz von Frauen. Laut Staatsanwaltschaft Kiel hatte das Amtsgericht gegen den mutmaßlichen Täter bereits im Mai ein Kontaktverbot verhängt. Der 27-Jährige hätte sich der Rendsburgerin gar nicht mehr nähern dürfen. Solche Verbote würden sich laut Touré schlecht kontrollieren lassen, sie begrüße allerdings die Diskussion zum Instrument der Fußfessel. Auch "schärfere Maßnahmen und aber auch noch stärker in Prävention reinzugehen" müsste laut Touré noch mehr diskutiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 07:00 Uhr

Feuer in Kiel und Albersdorf

Ein Brand in einer Lagerhalle beschäftigt seit der Nacht die Feuerwehr in Kiel-Wellsee. Laut Rettungsleitstelle war der Brand in der Segeberger Landstraße kurz nach drei Uhr ausgebrochen. Warum, ist unklar - verletzt wurde niemand. Die rund 60 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergreifen konnten. In Albersdorf im Kreis Dithmarschen hatte es zuvor in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Der Grund für das Feuer ist unklar. Die betroffene Wohnung brannte laut Leitstelle aus - das Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 06:30 Uhr

Koalitionskrach wegen Nationalpark Ostsee

Die Diskussion um den Nationalpark Ostsee fordert die schwarz-grüne Koalition gewaltig. Beide Parteien haben eine unterschiedliche Meinung. Die CDU will ihre ablehnende Haltung nun sogar mit einem Parteitagsbeschluss untermauern, obwohl der von der Koalition verabredete offene Beratungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Die Grünen reagieren verärgert. Die Landesschefin der Grünen, Anke Erdmann, sagte allerdings, man sei bereit, an den inhaltlichen Punkten zu arbeiten, um am Ende mehr für den Schutz der Ostsee zu erreichen. Die im CDU-Antrag aufgeführten Maßnahmen würden ihr dafür allerdings nicht reichen. Nach Zögern äußerte sich am Abend auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Man werde in der Landesregierung den Konsultationsprozess wie vereinbart fortsetzen. Danach werde entschieden, welche Maßnahmen umgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 06:00 Uhr

Bilanz nach Bundesweitem Warntag 2023

Im Rahmen des bundesweiten Warntages hat das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (BBK) am Donnerstagvormittag das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) getestet. Um 11 Uhr wurden Test-Warnungen per Radio, Fernsehen und an Warn-Apps ausgegeben. Auch wurde in diesem Jahr der Mobilfunkdienst Cell Broadcast getestet: Alle Handys, die in einen Funkmast eingewählt waren, gaben einen schrillen Signalton von sich. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sprach von einem erfolgreichen Warntag. Dass nur 50 Anrufe bei den Leitstellen in SH eingingen, zeige, dass die Bürgerinnen und Bürger gut vorbereitet waren. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 07:00 Uhr

Handball-Champions-League: THW Kiel schlägt Zagreb

Der THW Kiel ist mit einem Sieg in die Handball-Champions-League gestartet. Nach einer schwierigen Woche in der Bundesliga gewann der deutsche Rekordmeister beim HC Zagreb am Donnerstag mit 30:23 (16:9). Stärkste Akteure bei den "Zebras" waren Rückraumspieler Mykola Bilyk (fünf Tore) und Torhüter Tomas Mrkva (zwölf Paraden). Bester Werfer war Kreisläufer Patrick Wiencek mit acht Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 06:00 Uhr

Wetter: Freundlich, aber auch Wolken

Am Morgen kann es noch neblig sein, tagsüber gibt es neben einigen Schönwetterwolken aber viel Sonnenschein und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.09.2023 | 07:00 Uhr