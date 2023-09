Stand: 13.09.2023 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

MFG-5-Gelände: Vermisste Rendsburgerin befreit

Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagabend eine vermisste Rendsburgerin aus der Gewalt eines 27-Jährigen befreit. Der Mann hatte sich mit ihr auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Kiel versteckt. Einsatzkräfte hatten am Dienstag stundenlang nach der seit Sonntag vermissten 29-Jährigen gesucht. Laut Staatsanwaltschaft konnten die Beamten am Nachmittag den verdächtigen 27-Jährigen in einem Gebäude entdecken. Zeitgleich gelang es der Frau, sich für einen kurzen Moment aus der Gewalt des Täters zu befreien und den Notruf zu wählen. Der Rettungsdienst brachte zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige wurde festgenommen. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich, führten aber nach Angaben der Ermittler keine Beziehung. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 07:00 Uhr

Geesthacht: Ein Schwerverletzter nach Unfall auf B5

Auf der B5 bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind in der vergangenen Nacht zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Dabei wurde laut Polizei eine Person schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zurzeit laufen noch die Aufräumarbeiten auf der B5. In Höhe Staubecken ist die Bundesstraße daher im Moment voll gesperrt. Wie lange das dauern wird, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 07:00 Uhr

Kiel: Bundesregierung überlegt Einstieg bei TKMS

Die Bundesregierung überlegt, bei Thyssenkrupp Marine Systemsin Kiel einzusteigen. Dies bestätigte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei seinem Besuch in der Landeshauptstadt. Pistorius sagte, dass die Überlegungen noch nicht abgeschlossen seien und es noch bis Ende des Jahres dauern könnte. Pistorius war gemeinsam mit seinem norwegischen Amtskollegen Bjørn Arild Gram und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum Projektstart eines Auftrages für den Bau mehrerer U-Boote in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 06:00 Uhr

Glückstadt: Neue Landesunterkunft für 600 Geflüchtete

In Glückstadt im Kreis Steinburg soll innerhalb der kommenden sechs Wochen eine neue Landesunterkunft für 600 Geflüchtete entstehen. Geplant ist diese in den Gebäuden der ehemaligen Kaserne. Das hat das Sozialministerium in Kiel am Dienstag bekannt gegeben. Es wäre landesweit die sechste Einrichtung dieser Art. Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) sagte, die Kapazitäten in den fünf anderen Landesunterkünften seien zwar noch nicht ausgeschöpft, aber man wolle ausreichend Plätze schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 06:00 Uhr

Wetter: Zunächst Regen, später freundlicher

Heute Vormittag ist es stark bewölkt mit teils starken Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Laufe des Tages zieht der Regen Richtung Mecklenburg ab und es bleibt danach überwiegend trocken. An der Nordsee sind noch bis zum Nachmittag Windböen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 17 und 20 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2023 | 07:00 Uhr