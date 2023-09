Stand: 07.09.2023 07:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Northvolt-Zuschüsse aus Ukraine-Notkredit: Opposition kritisiert Pläne

Die Oppositionsparteien in Schleswig-Holstein kritisieren die Pläne der Landesregierung, die Ansiedlung der Batteriefabrik Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen) mit Mitteln aus dem Ukraine-Notkredit zu unterstützen. Es geht um 137 Millionen Euro. "Auch in haushaltsschwierigen Zeiten muss man verfassungskonform handeln. Und das macht die Landesregierung leider mit Unterstützung der SPD hier nicht", sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Die Ansiedlung der Fabrik sei keine außergewöhnliche Notlage, in der man eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen könne. SSW-Fraktionschef Lars Harms sagte, die Ansiedlung von Northvolt sei ohne Zweifel eine große Chance. Hierfür Fördermittel aus dem Ukraine-Notkredit zu verwenden wäre allerdings verfassungswidrig. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 07:00 Uhr

Handball: Schleswig-Holstein-Derby heute Abend

In der Handball-Bundesliga steht heute das Landesderby zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel an. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Es ist das 109. Duell zwischen den beiden Vereinen aus Schleswig-Holstein und die Zahlen sprechen für einen Sieg des THW: 65 Derbys gewannen die Kieler und in die neue Saison startete der aktuelle Tabellenführer mit drei deutlichen Siegen. In der vergangenen Saison gewann allerdings die SG das Derby. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 07:00 Uhr

Kritik an Streit über sichere Herkunftsländer

Die schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein hat zuletzt über die Ausweisung von weiteren sicheren Herkunftsländern gestritten - zum Missfallen von SPD und FDP. Der Streit gebe ein jämmerliches Bild für die ganze Regierung ab, so die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Der Haussegen scheine in der Koalition wirklich schief zu hängen, wenn man in so einer Frage auf ein Machtwort des Ministerpräsidenten angewiesen sei. Zuvor hatte Daniel Günther (CDU) seinem grünen Koalitionspartner erklärt, es sei unvorstellbar, dass sich Schleswig-Holstein im Bundesrat enthalte, wenn es darum geht, Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer einzustufen. Es sei überfällig gewesen, dass der Ministerpräsident deutlich gemacht habe, dass die CDU mitregiere, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 06:00 Uhr

Falscher Anruf löst Großeinsatz aus

Vermutlich ein Fake-Anruf hat am Mittwoch einen größeren Einsatz der Polizei in Reinfeld im Kreis Stormarn ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Anrufer bei der Notruf-Zentrale gemeldet und gesagt, dass auf einem Schrebergarten-Gelände seit längerer Zeit verdächtige Kinderschreie zu hören seien. Fast zehn Streifenwagen wurden dorthin geschickt. Auch Drohnen waren im Einsatz. Feststellen konnten die Einsatzkräfte aber nichts. Die Polizei will nun den Anrufer ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 06:00 Uhr

Regionalligist Phönix Lübeck schmeißt den Drittligisten VfB Lübeck raus

Überraschung im Fußball-Landespokal: Der Regionalligist Phönix Lübeck hat im Viertelfinale den Drittligisten VfB Lübeck rausgeschmissen. Und das denkbar knapp: Mit 6:4 gewann Phönix nach dem Elfmeterschießen. In der Regionalliga gewann Eintracht Norderstedt am Mittwochabend das Nachholspiel gegen Teutonia Ottensen mit 3:1. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 06:00 Uhr

Eckernförde: Green Screen Festival gestartet

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Mittwoch das jährliche Green Screen Festival gestartet Auf dem internationalen Film-Festival werden in den kommenden Tagen 100 Natur-Filme gezeigt. Zentrales Thema ist in diesem Jahr "Lichtverschmutzung". Das Festival gilt als eines der wichtigsten seiner Art in Europa. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 05:30 Uhr

Wetter: Sonnig bei bis zu 31 Grad

Am frühen Morgen ist noch vereinzelt Nebel möglich, am Vormittag und auch im weiteren Tagesverlauf ist es überwiegend sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 25 Grad in Flensburg, 27 Grad in Nordfriesland und 31 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). An einigen Küstenabschnitten der Ostsee ist es windig und daher etwas kühler mit 22 bis 24 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 05:30 Uhr

