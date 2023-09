Stand: 04.09.2023 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

#NDRfragt-Umfrage zu Bus und Bahn: Probleme vor allem auf dem Land

In den Städten fühlen sich knapp 70 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein gut angebunden an Bus und Bahn. Das hat eine #NDRfragt-Umfrage zum öffentlichen Nahverkehr ergeben. Auf dem Land sind es lediglich 50 Prozent. Knapp 40 Prozent der Schleswig-Holsteiner steigen der Umfrage zufolge in Bus und Bahn, um das Klima zu schonen. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, aber aussagekräftig. Mehr als 15.000 Norddeutsche haben teilgenommen - darunter knapp 3.700 aus Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 06:00 Uhr

Feuer in Reisebus auf A7 bei Schleswig

Schrecksekunde gestern Abend für die Fahrgäste eines Reisebusses auf der A7 bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg): Laut Feuerwehr hat es im Motorraum des Busses gebrannt. Der Fahrer konnte ihn noch rechtzeitig rechts ranfahren und die Flammen löschen. Weder er noch die Fahrgäste wurden verletzt. Sie konnten mit einem Ersatzbus weiterreisen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 05:30 Uhr

Einsatz in der Ostsee: Kran in Scharbeutz verliert Öl

An der Promenade in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat am Abend ein Kran für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Laut Leitstelle hatte der Kran Öl verloren - es lief in die Ostsee. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mehrere Stunden vor Ort und konnten mit Ölsperren verhindern, dass größere Wasserflächen verschmutzt wurden. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 06:30 Uhr

Karl-May-Spiele enden mit neuem Besucherrekord

Noch nie sind mehr Besucher und Besucherinnen zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) gekommen als in dieser Saison: Nach 72 Vorstellungen verzeichnet die Kalkberg GmbH mit 430.321 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Besucherrekord - und das in der Jubiläumssaison. Es kamen 24.000 mehr Menschen als im vergangenen Jahr. Für die nächste Saison ist schon klar, dass Alexander Klaws wieder als Winnetou dabei sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 06:00 Uhr

Rader Hochbrücke: Baustelle auf der A7 startet heute

Die A7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird die nächsten Jahre zur Baustelle. Grund dafür ist der Neubau der Rader Hochbücke. Geplant ist, dass das Stück sechsspurig wird, deswegen werden auch Lärmschutzwände aufgebaut. Heute soll laut Autobahn GmbH mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 06:00 Uhr

Handball: Flensburg verliert, Kiel gewinnt

Sieg und Niederlage für die beiden Handballvereine aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga: Der THW Kiel hat die Tabellenführung mit einem deutlichen 33:22 gegen Wetzlar verteidigt. Die SG Flensburg-Handewitt verlor das Topspiel beim SC Magdeburg mit 29:31. Am Donnerstag treffen Flensburg und Kiel im Schleswig-Holstein-Derby aufeinander. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 05:30 Uhr

Wetter: Viel Sonne in Schleswig-Holstein

Heute scheint fast durchgängig die Sonne in Schleswig-Holstein. Die Temperaturen erreichen Werte von 22 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) und 24 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). In den nächsten Tagen bleibt es sommerlich mit teilweise noch wärmeren Temperaturen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 07:00 Uhr

