Mehrere Wohnungen in Elmshorn nach Feuer unbewohnbar

Am Sonntagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) gebrannt. Das Feuer war laut Leitstelle gegen 7 Uhr im ersten Stock des Gebäudes im Mühlenkamp ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich bis zum Dachstuhl aus. Das Feuer wurde gelöscht, doch der Ruß hat viele Wohnungen vorerst unbewohnbar gemacht. Eine Person wurde leicht verletzt. Etwa 15 Bewohner müssen jetzt in anderen Unterkünften untergebracht werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2023 10:00 Uhr

Fußball: Sieg für Holstein Kiel, VfB Lübeck verliert erstes Spiel

In der Zweiten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel den SC Paderborn mit 2:1 besiegt und steht damit vorerst auf Platz 1 der Tabelle. In der dritten Liga verlor der VfB Lübeck das erste Spiel in dieser Saison. Beim SSV Ulm unterlagen die Lübecker 0:3. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2023 09:00 Uhr

26. Tag des Sports in Schleswig-Holstein

In Kiel findet heute der 26. Tag des Sports in Schleswig-Holstein statt. Rund um das Haus des Sports an den Kieler Moorteichwiesen - aber auch landesweit an vielen anderen Standorten - werden laut den Veranstaltenden tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2023 08:00 Uhr

Bewohner nach Feuer in Flensburg im Krankenhaus

Eine brennende Matratze hat am Sonntagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in einer Wohnung in Flensburg gesorgt. Laut Leitstelle brach das Feuer gegen kurz nach 6 Uhr in der Bauer Landstraße aus. Der Bewohner der betroffenen Wohnung kam ins Krankenhaus, weil er zu viel Rauch eingeatmet hatte. Was die Matraze zum Brennen brachte, ist laut Polizei noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2023 08:00 Uhr

Wetter: überwiegend trocken bei bis zu 21 Grad

Nach Nebel- und Hochnebelauflösung wird eine Mischung aus durchziehenden Wolken und zeitweiligem Sonnenschein erwartet. Abschnittsweise wird es wolkig, dabei bleibt es verbreitet trocken, höchstens vereinzelt sowie vorübergehend ist mal ein wenig Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Kiel bis 21 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2023 08:00 Uhr

