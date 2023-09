Stand: 01.09.2023 09:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Razzia wegen Darstellungen von Kindesmissbrauch

Die Polizei hat in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Segeberg sowie in der Stadt Neumünster am Donnerstag zahlreiche Wohnungen durchsucht. Nach Angaben der Ermittler stehen mehrere Verdächtige im Alter zwischen zwölf und 46 Jahren im Verdacht, Fotos und Videos von Kindesmissbrauch zu besitzen und verbreitet zu haben. Ob die Verdächtigen untereinander vernetzt waren, steht noch nicht fest. Hinweise darauf, dass sie selbst Videos oder Bilder hergestellt haben, gibt es nicht. Die Beamten stellten zahlreiche Datenträger sicher. In Haft kamen die Verdächtigen nicht, sie müssen sich jedoch in Gerichtsverfahren verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 09:00 Uhr

Neumünster: 25 Millionen Euro für Kinderklinik-Neubau

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt den Neubau einer Kinderklinik am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) übergibt dazu nach Angaben ihres Ministeriums am Nachmittag einen Fördermittelbescheid über 25 Millionen Euro. Im August nächsten Jahres sollen die Arbeiten für den Neubau beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:00 Uhr

FSG: LNG-Großauftrag offenbar auf der Kippe

Ein Großauftrag, der die Zukunft der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) sichern sollte, wackelt offenbar. Ende des vergangenen Jahres hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einem Unternehmensverbund 62 Millionen Euro Fördergelder für den Bau von drei Spezialschiffen für Flüssiggas zugesagt. Gebaut werden sollten sie in Flensburg. Doch jetzt kann die FSG zum vereinbarten Preis nicht liefern. Laut Ministerium sind die Materialkosten gestiegen. Deshalb werde geprüft, ob das Vorhaben von drei auf zwei Schiffe reduziert werden könne. An eine andere Werft kann der Auftrag nicht ohne Weiteres gehen, die Mittel sind an dieses Haushaltsjahr gebunden. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 07:00 Uhr

Disco-Sterben in SH: Immer mehr Clubs schließen

In Schleswig-Holstein schließen immer mehr Diskotheken. Laut Statistikamt Nord hat sich die Zahl der Betriebe in zwölf Jahren ungefähr halbiert. Zuletzt gab es demnach im ganzen Land nur noch 45 Discos. Viele junge Leute feiern nach Einschätzung von Jugendforschern lieber kostengünstiger zu Hause oder entscheiden sich gezielt für Festivals und Konzerte. Auch durch Corona ging in vielen Clubs in Schleswig-Holstein für immer das Licht aus. Um zu überleben, stellen sich die verbliebenen Diskotheken breiter auf, zum Beispiel mit einer mobilen Disco für Stadtfeste und Firmenfeiern. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 07:00 Uhr

PLATTRADIO geht auf Sendung

Heute um 7 Uhr ist das erste Mal PLATTRADIO live auf Sendung gegangen. PLATTRADIO ist eine Kooperation des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes und NDR Schleswig-Holstein. Im Programm werden die aktuellen Nachrichten von NDR 1 Welle Nord auf Plattdeutsch übersetzt und präsentiert. Die Sendung gibt es Montag bis Freitag von 7 bis 8 Uhr über den Offenen Kanal und unter plattradio.com. Finanziert wird das Projekt durch das Land Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 07:00 Uhr

THW Kiel lässt Gummersbach keine Chance

Titelverteidiger THW Kiel hat auch sein zweites Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Der Rekordmeister besiegte am Donnerstag den VfL Gummersbach mit 41:30 (22:16). Eric Johansson war im 105. Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs mit acht Treffern bester Werfer des THW. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 07:00 Uhr

Elmshorn: Mann zieht Notbremse, um zu rauchen

Bei einer Geschwindigkeit von rund 150 Stundenkilometern hat ein Bahnreisender im Zug von Kiel nach Hamburg die Notbremse gezogen. Als Grund gab der 61-Jährige an, dass er eine Zigarette rauchen wollte, wie die Bundespolizei in Flensburg am Donnerstag mitteilte. Die rund 150 Reisenden blieben unverletzt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Missbrauch von Notrufen eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 07:00 Uhr

Silo-Brand in Wesselburen: Einsatz läuft weiter

Die Feuerwehr in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) bekämpft noch drei Schwelbrände in dem brennenden Getreidesilo. Die Temperaturen im Inneren sind laut Einsatzleitung jetzt fast wieder im normalen Bereich. Die Helfer gehen davon aus, dass der Brand bis heute Nachmittag endgültig gelöscht ist. Das Feuer war in dem Silo am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 06:30 Uhr

Wetter: Wolken und einzelne Schauer bei bis zu 21 Grad

Heute bleibt es wechselnd bewölkt, zwischenzeitlich sind immer wieder einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), 20 Grad in Lübeck und 21 Grad in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 06:00 Uhr

