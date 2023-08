Stand: 31.08.2023 07:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Batteriefabrik bei Heide: Kreis Dithmarschen gründet Grundstückentwicklungsgesellschaft

Die Firma Northvolt hat sich mittlerweile Grundstücke auf einer Gesamtfläche von 110 Hektar in den Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof bei Heide im Kreis Dithmarschen gesichert. Um auch die ebenfalls benötigten Flächen von Zulieferbetrieben zu bekommen, gründet der Kreis nun die "Grundstücksentwicklungsgesellschaft Westküste". Die Pläne stoßen nicht bei allen in der Region auf Zustimmung. So weigert sich ein Landeigentümer in Neuenkirchen, seine Flächen zu verkaufen. Auch Anwohner im Heider Ortsteil Hochfeld kritisieren die Baupläne. Sie befürchten einen Verlust ihrer Lebensqualität. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:00 Uhr

Silo-Brand in Neumünster

In Neumünster hat es gestern in einem Silo eines Futtermittelherstellers in der Oderstraße gebrannt. Das Feuer war laut Leitstelle in einer Trockenanlage ausgebrochen. Drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Neumünster und der freiwilligen Feuerwehren Neumünster und Wittdorf waren bis in die Nacht im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer in dem Silo in Wesselburen ist dagegen noch immer nicht gelöscht. Laut Leitstelle werden die Arbeiten noch einige Zeit andauern. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 06:00 Uhr

Daniel Günther eröffnet Norla in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beginnt heute die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla. Die Veranstalter rechnen bis zum Sonntag mit etwa 70.000 Besuchern. Mehr als 540 Aussteller präsentieren sich auf dem ausgebuchten Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal. Es geht um Landwirtschaft, Erneuerbare Energien, Haus und Garten sowie Ernährung. Eröffnet wird die Norla von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Zum Landesbauerntag morgen wird Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 06:00 Uhr

Bildungsmonitor: SH im Mittelfeld

Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verschlechtert. Vor allem in den Bereichen Schulqualität, Integration und Bildungsarmut gibt es negative Entwicklungen. Das ist das Ergebnis der Langzeitanalyse im Rahmen des Bildungsmonitors der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Schleswig-Holstein erreicht demnach unter den 16 Bundesländern Rang 9. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verweist auf Fortschritte, räumt aber auch ein: Es gebe "Verbesserungsbedarf". | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 06:00 Uhr

ÖPNV-Modellprojekt in Schleiregion

Bund und Land fördern mit mehr als 36 Millionen Euro ein neues Nahverkehrs-Modellprojekt in der Schleiregion. In den Kreisen Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde sollen die Menschen bald rund um die Uhr schneller und nachhaltiger mit dem ÖPNV unterwegs sein können. Das sagen die Projektverantworlichen. Dafür gibt es Extra-Buslinien, Carsharing, Leihräder und auch Busse auf Abruf. Ein einmaliges Projekt für den ländlichen Raum, sagt Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU). Im kommenden Jahr zu Ostern soll das Modellprojekt starten und zwei Jahre laufen. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 06:00 Uhr

DHB-Pokal: THW Kiel trifft auf Bundesliga-Konkurrent HSG Wetzlar

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel trifft in der dritten Runde des DHB-Pokals auf Bundesliga-Konkurrent HSG Wetzlar. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend. Die SG Flensburg-Handewitt steigt erst im Achtelfinale ein. Die Partien der dritten Pokalrunde werden vom 3. bis zum 5. Oktober ausgetragen. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 20:00 Uhr

Beim Silobrand in Wesselburen schwelen noch Glutnester

Es gibt mittlerweile kleine Erfolge beim Löschen des Silobrands in Wesselburen (Kreis Dithmarschen). Am Mittwochabend konnten im Inneren des Turms Schieber geöffnet werden. Damit konnte glühendes Getreide abgeleitet werden, so ein Sprecher der Feuerwehr. In vorbereiteten Containern wird das Getreide aufgefangen und gelöscht. Inzwischen kann dadurch auch im Turm unter Atemschutz gelöscht werden. Die Feuerwehr ist laut Leitstelle immer noch mit 100 Helfern an dem Silo. Der Einsatz dauert mittlerweile seit mehr als zwei Tagen. Am frühen Dienstagmorgen war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Trocknungsanlage des Silos ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 20:00 Uhr

Tief "Franz" bringt Schauerwetter nach SH

Heute viele Wolken, hin und wieder Sonnenschein, dazu über den Tag hinweg einige Schauer, auch einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland) bis 18 Grad Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Es weht mäßiger, an der See frischer südlicher bis westlicher Wind - zudem Schauer- und Gewitterböen.

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.08.2023 | 08:00 Uhr