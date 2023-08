Stand: 30.08.2023 07:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lachgas in Elbe nachgewiesen

Experten des Helmholtz-Zentrums Hereon haben hohe Mengen Lachgas in der Elbmündung und im Hamburger Hafen nachgewiesen. Das Gas ist rund 300-mal so klimaschädlich wie CO2. Wie das Treibhausgas in den Fluss gelangt, haben die Fachleute aus Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) in einer neuen Studie erforscht. Das Treibhausgas entstehe durch eine Kettenreaktion im Elbwasser. An dessen Anfang stehen laut Studie auch hohe Mengen an Stickstoff-Dünger aus der Landwirtschaft: Diese gelangen unter anderem durch Regen in die Elbe. Die Folge ist laut den Forschenden ein starkes Algen-Wachstum. Die Algen sterben dann flussabwärts im tiefen Wasser der Elbmündung wieder ab und werden abgebaut. Dabei wird klimaschädliches Lachgas frei. Zum Vorwurf der Überdüngung sagte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU): Schleswig-Holstein wende bereits eine neue bundesweite Verordnung an, um den Stickstoffeintrag in Gewässern zu reduzieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 07:00 Uhr

Durchsuchungen im Rauschgiftmilieu im Kreis Pinneberg

Polizeibeamte haben in Elmshorn und Uetersen (beideKreis Pinneberg) Wohnungen durchsucht. Bei den Razzien am Dienstag ging es laut den Beamten um Ermittlungen im Rauschgiftmilieu. Den Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 57 Jahren wird vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Diese wurden bei den Durchsuchungen demnach sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten Bargeld. Ein Verdächtiger soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 07:00 Uhr

Schulstart in SH: Polizei mahnt Verkehrsteilnehmer zur Rücksicht

Für mehr als 24.000 Kinder in Schleswig-Holstein geht es heute zum ersten Mal in die Schule. Landesweit ist die Polizei deshalb besonders viel in der Nähe der Schulen unterwegs. Vor allem parkende Autos können für die Kinder zur Gefahr werden: Andere Autos oder Radfahrer können sie leicht übersehen - deswegen bittet die Polizei besonders umsichtig und langsam in der Nähe von Schulen und Bushaltestellen zu sein. Eltern empfiehlt die Polizei, den Weg mit den neuen Erstklässlern ein paar mal gemeinsam abzugehen. Außerdem seien gut sichtbare Kleidung und möglichst wenig Zeitstress hilfreich. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 06:00 Uhr

Sind verkaufsoffene Sonntage in Lübeck ein Auslaufmodell?

Sind verkaufsoffene Sonntage noch zeitgemäß? Darüber wird aktuell in Lübeck diskutiert. Anders als in anderen Städten gibt es in der Hansestadt inzwischen ohnehin nur noch zwei statt vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr. Viele Händler wollten auch bei diesen beiden Terminen gar nicht mehr mitmachen, so die Wirtschaftsvereinigung Lübeck Management. Häufig fehle das Personal, außerdem lohne sich die Zusatzöffnung für sie oft nicht, weil deutlich weniger Kunden kämen als an einem normalen Einkaufstag. Das Lübeck Management will deshalb keine verkaufsoffenen Sonntage mehr organisieren. In anderen kreisfreien Städten gibt es die Diskussion nicht. In Kiel würden die verkaufsoffenen Sonntage sehr gut angenommen, so das Stadtmarketing. Auch in Neumünster und Flensburg sind die Verantwortlichen grundsätzlich zufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 06:00 Uhr

Löscharbeiten bei Silobrand in Wesselburen dauern an

Das Feuer in einem Getreidesilo in Wesselburen im Kreis Dithmarschen ist noch immer nicht gelöscht. Einsturzgefahr besteht laut Feuerwehr aber nicht mehr. Der Turm wird ständig überwacht. Das THW hatte dafür Sensoren am Silo angebracht. Ein Sprecher der Feuerwehr geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch "längere Zeit" andauern werden. Der Brand in dem Silo war am Dienstagmorgen ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Menschen wurden bislang nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt, später mit gewittrigen Schauern

Heute Vormittag ist der Himmel über Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt. Richtung Ostholstein gibt es auch freundliche Abschnitte, an der nordfriesischen Küste vor allem Schauer. Nachmittags und abends verdichten sich die Wolken weiter und es kommt zu gewittrigen Niederschlägen. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 06:00 Uhr

