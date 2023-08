Stand: 27.08.2023 11:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zunehmende Gewalt bei Christopher Street Days

Ob Kiel, Lübeck, Flensburg oder Hamburg, Berlin und Hannover: In diesem Jahr gab es so viele Christopher Street Days in Deutschland wie noch nie zuvor. Mehr als 140 Veranstaltungen haben die Organisatoren nach eigenen Angaben bundesweit gezählt. Allerdings ist auch die Gewalt im Umfeld der CSD-Veranstaltungen nach ihren Angaben gestiegen. Bundesinnnenministerin Nancy Faeser (SPD) bestätigt das: Die Zunahme an queerfeindlichen Straftaten in den vergangenen Jahren sei erschreckend. Allein im vergangenen Jahr habe die Polizei mehr als 1.400 Straftaten registriert, so die Bundesinnenministerin. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2023 11:00 Uhr

Zu wenige Dozenten an Volkshochschulen in SH

Die rund 140 Volkshochschulen in Schleswig-Holstein haben einengroßen Mangel an Dozenten. Nach Schätzungen des Landesverbandes sind rund 40 Prozent der Dozenten nach den Corona-Jahren nicht wiedergekommen - obwohl Kurse wieder zu fast 100 Prozent ausgelastet sind. Weil aber Lehrende fehlen, können laut VHS manche Kurse nur beschränkt angeboten werden - zum Beispiel Plattdeutsch, Dänisch oder Schwedisch. Wer Interesse hat, Kurse an Volkshochschulen in Schleswig-Holstein zu geben, kann sich an den Landesverband wenden. Dort werden kostenlose Qualifizierungsangebote vermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2023 08:00 Uhr

Wohnung in Flensburg ausgebrannt

In Flensburg ist am Sonnabendnachmittag eine Wohnung komplett ausgebrannt. Gegen 14.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Eiderstraße aus, dort stand die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im vierten Stock in Flammen. Erst war laut Feuerwehr nicht klar, ob noch Menschen drin waren. Verletzt wurde aber niemand. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 17:00 Uhr

VfB Lübeck spielt unentschieden gegen Erzgebirge Aue

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue einen Sieg verpasst. Der Aufsteiger kam vor 5.292 Zuschauern nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das Tor für den VfB zur Führung erzielte Cyrill Akono in der 53. Minute. Marvin Stefaniak (73., Foulelfmeter) gelang der Ausgleich. Lübecks Janek Sternberg (90.+5) sah die Gelb-Rote Karte. In der Tabelle liegen die Lübecker mit sechs Punkten auf Rang sechs. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 16:00 Uhr

Wetter: Zunächst trocken, später Regen

Heute zunächst länger freundlich und meist trocken. Zum Nachmittag hin dichtere Wolken und aufkommende Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 08:00 Uhr

