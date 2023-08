Stand: 26.08.2023 10:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gastronomie zieht gemischte Sommer-Bilanz

Die vielen Regentage im Juli waren laut Hotel- und Gaststättenverband Dehoga schlecht für Restaurants mit Biergärten und großen Terrassen. Dasbessere Wetter im August brachte wieder mehr Umsatz - und das trotz gestiegener Preise wegen höherer Lebensmittel-, Energie- und Personalkosten. Eine interne Dehoga-Umfrage zeigt: Viele Gaststätten sind unter dem Strich gut und manche sogar sehr gut durch den Sommer gekommen. Einige Andere hätten sich mehr erhofft und einige sind auch extrem unzufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 09:00 Uhr

Rund 40 Unwetter-Einsätze für Feuerwehr

Der Starkregen am Freitagabend hat einige Feuerwehren in Schleswig-Holstein beschäftigt. Nach Leitstellen-Angaben waren vor allem die Kreise Dithmarschen und Ostholstein betroffen. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte rund 40 Mal ausrücken, um zum Beispiel auf Fehmarn und in Heiligenhafen vollgelaufene Keller leer zu pumpen und umgestürzte Bäume von Straßen zu räumen. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 08:00 Uhr

Tödliche Schüsse in Hamburg

Nach tödlichen Schüssen in Hamburg-Borgfelde fahndet die Polizei nach dem Täter. Nach Angaben der Beamten hatten sich Freitagabend Zeugen per Notruf gemeldet, weil sie Geräusche von Schüssen gehört hätten. Die Einsatzkräfte entdeckten auf einer Straße einen Mann, der von zwei Kugeln in die Brust und ins Bein getroffen worden war. Im Krankenhaus starb er. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 08:00 Uhr

Holstein Kiel feiert dritten Saisonsieg - 2:0 bei Schalke 04

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat eine bemerkenswerte Reaktion auf die Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg gezeigt. Die "Störche" gewannen am Freitagabend beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 mit 2:0 (1:0). Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp erzielten Benedikt Pichler (15. ) und Shuto Machino (59.) vor 60.403 Zuschauern. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 08:00 Uhr

Weiche Flensburg spielt 2:2 gegen VfB Oldenburg

In der Fußball-Regionalliga Nord trennten sich Freitagabend Weiche Flensburg und der VfB Oldenburg mit 2:2. Die Flensburger warten nach fünf Spielen noch immer auf den ersten Sieg. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 08:00 Uhr

Wetter: wechselnd bewölkt mit teils gewittrigen Schauern

Am Sonnabendmittag und -nachmittag ist es in Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt. Von der Nordsee her ziehen teilweise gewittrige Schauer auf. An der Ostsee bleibt es meist trocken. In Flensburg kann mit Temperaturen bis zu 20 Grad gerechnet werden, in Kiel mit 22 Grad. In der Nacht zum Sonntag gibt es vor allem an der Nordseeküste Schauer und kurze Gewitter. Im Rest des Landes ist es hingegen meist locker bewölkt oder klar. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2023 08:00 Uhr

