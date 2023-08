Stand: 25.08.2023 08:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gesunkener Krabbenkutter vor Büsum geborgen

Vor Büsum (Kreis Dithmarschen) konnte der gesunkene Krabbenkutter "Wotan" am Donnerstagabend vollständig aus dem Wasser gezogen und auf eine Schwimminsel gehoben werden. Dafür war ein Schwimmkran von einer Hamburger Spezialfirma im Einsatz. Ursprünglich sollte das Schiff zur weiteren Untersuchung an die Ostmole nach Büsum gebracht werden. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein gab es dort aber keine Genehmigung. Laut Bergungsfirma ist das Schiff deshalb nach Cuxhaven in Niedersachsen gebracht worden. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Feuer in Mehrfamilienhaus in Elmschenhagen

Bei einem Feuer in Kiel im Stadtteil Elmschenhagen sind am Donnerstagabend fünf Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 50 Helfern an, die Polizei mit fünf Streifenwagen. Zwei Menschen mussten von Einsatzkräften aus ihren Wohnungen geholt werden. Nach knapp drei Stunden war der Einsatz im Landskroner Weg beendet. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 06:30 Uhr

Touré gibt Wohlfahrtsverbänden in SH Rückendeckung

Die Wohlfahrtsverbände in Schleswig-Holstein sind in Sorge, da der Bund Geld streichen will, dass bislang für die Beratung von Migranten eingesetzt wurde. Es geht zum Beispiel um Unterstützung bei der Wohnungssuche oder der Vermittlung von Sprachkursen. Die Bundesregierung plant, die Mittel um 24 Millionen Euro zu kürzen. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) nennt die Pläne unverantwortlich. Sie sagte außerdem, dass Schleswig-Holstein prüfe, wie das Land einspringen könne, wenn Geld vom Bund fehle. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 05:30 Uhr

Ver.di ruft zu Warnstreik im Einzelhandel auf

Wer heute oder morgen durch die Geschäfte bummeln möchte, könnte möglicherweise vor einigen geschlossenen Türen stehen: Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern und in einigen Betrieben in Schleswig-Holstein zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. In beiden Bundesländern laufen seit einiger Zeit Tarifverhandlungen. Ver.di fordert unter anderem, dass die Löhne in Ost und West angeglichen werden. Auch Beschäftigte im Groß- und Außenhandel sind zum Warnstreik aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 07:00 Uhr

Urteil im Prozess um illegalen Welpenhandel

In einem Fall von illegalem Welpenhandel hat das Amtsgericht Reinbek (Kreis Stormarn) am Donnerstagabend ein Urteil gefällt: Eine 28 Jahre alte Frau aus Hamburg muss 1.000 Euro an eine Wildtier-Stiftung zahlen. Darüber hinaus bekommt sie eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Die Frau hat über verschiedene Internetportale Welpen angeboten und verkauft. Die jungen Hunde waren viel zu früh von ihren Müttern getrennt worden, zum Teil krank und weder gechipt noch geimpft. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 07:00 Uhr

Reetdachkate bei Berkenthin abgebrannt

In Niendorf bei Berkenthin im Kreis Herzogtum Lauenburg ist in der Nacht eine 200 Jahre alte Reetdachkate abgebrannt. Auch eine angrenzende reetgedeckte Garage wurde laut Polizei zerstört. Sieben Löschzüge der Feuerwehr waren über viele Stunden im Einsatz - noch immer sind Einsatzkräfte vor Ort. Warum das Feuer am späten Abend ausgebrochen war, ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 06:00 Uhr

Bundesliga-Auftakt: SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen HSV Hamburg

Die SG Flensburg-Handewitt hat den Auftakt der Handball-Bundesliga-Saison am Donnerstag gewonnen. Die SG gewann das umkämpfte Heimspiel gegen den HSV Hamburg dank starker Leistung nach der Pause mit 37:32 (16:14) und feierte einen gelungenen Saison-Einstand mit Neu-Coach Nicolej Krickau. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 05:30 Uhr

SHMF-Finale in Lübeck

Mit mehr als 90 Prozent Auslastung geht das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) am Sonntag nach zwei Monaten zu Ende. Es gab mehr als 200 Konzerte an fast 70 verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Dänemark und dem nördlichen Niedersachsen. Am Wochenende erwartet die Gäste beim SHMF das große Finale in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck. Gespielt wird Händels "Messiah" mit einem Solistenensemble, der NDR Radiophilharmonie und dem Schleswig-Holstein Festivalchor. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: In der zweiten Tageshälfte ziehen Schauer rein

Heute neben gelegentlichem Sonnenschein und längeren trockenen Abschnitten zeitweise wolkig, vor allem in der zweiten Tageshälfte teils kräftige Schauer. Stellenweise Gewitter, örtlich Starkregen und Hagel möglich. Höchstwerte 20 Grad auf Amrum bis 25 Grad in Büchen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 18 Grad in List auf Sylt bis 23 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 07:05 Uhr

