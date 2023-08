Stand: 24.08.2023 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

B200: Schwerer Verkehrsunfall bei Husum

Auf der B200 in der Gemeinde Schwesing bei Husum (Kreis Nordfriesland) hat es in der Nacht zu Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei kam ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Kehrmaschine, die auf einem Grundstück stand. Laut Polizeisprecher ist durch den Aufprall offenbar der Motor aus dem Auto gerissen worden. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn war für zwei Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 07:00 Uhr

Kieler Start-up bekommt Förderbescheid

Mit Künstlicher Intelligenz Seegras besser nutzbar machen - für dieses Vorhaben hat Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) dem Kieler Start-up "BalticMaterials" einen Förderbescheid in Höhe von 170.000 Euro überreicht. Mit Hilfe von KI wollen die Gründer Seegras aufbereiten, sodass daraus Baustoffe, Dämmmaterial, Dünger und Wellnessprodukte hergestellt werden können. Mit Greifarm-Robotern sollen grobe Verunreinigungen wie Holz, Algen und Müll aussortiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 06:00 Uhr

Schulstart in SH - 99 Prozent besetzte Stellen

Etwa 370.000 Schüler in Schleswig-Holstein starten in der kommenden Woche ins neue Schuljahr. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht die Schulen im Land gut aufgestellt: An den allgemein- und berufsbildenden Schulen seien zum neuen Schuljahr mehr als 99 Prozent der Stellen besetzt, sagt die Ministerin. Kritik kommt jedoch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Deren Landesvorsitzende Astrid Henke berichtet, viele der Lehrkräfte seien nicht richtig ausgebildet. Darunter leide die Unterrichtsqualität. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 06:00 Uhr

Preis für Brennholz könnte wieder steigen

Im vergangenen Jahr wollten viele Schleswig-Holsteiner mit Holz heizen, um teures Gas zu sparen - Brennholzhändler wurden förmlich überrannt. Mittlerweile ist die Nachfrage wieder gesunken. Das liegt nach Angaben der Händler daran, dass die Kunden noch ausreichend Reserven vorrätig haben. Wer aber noch Brennholz für diesen Winter braucht - dem rät Händler Sven Madeheim aus der Nähe von Lütjenburg (Kreis Plön), sich rechtzeitig darum zu kümmern. Seiner Meinung nach könnte der Preis wieder steigen, weil die Maut ab 1. Januar erhöht wird und damit die Transportkosten steigen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 07:00 Uhr

Günther zu Besuch auf Fehmarn

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besucht heute Fehmarn (Kreis Ostholstein). Dabei trifft er sich mit Vertretern aus Kommunalpolitk, Tourismus und Verwaltung. Themen sind unter anderem der Tunnel nach Dänemark und die Frage, wie man die Ostsee besser schützen kann. Hintergrund sind die Pläne um einen Nationalpark. Ein Aktionsgruppe, die gegen die Nationalparkpläne ist, hat Proteste angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 06:30 Uhr

THW Kiel holt erneut den Supercup

Der THW Kiel hat zum 13. Mal den Handball-Supercup gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwoch vor 9.620 Zuschauern in Düsseldorf gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen 4:3 im Siebenmeterwerfen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 33:33 (16:16) gestanden. Die Kieler feierten als erstes Team in der 30-jährigen Geschichte des Wettbewerbs den vierten Triumph in Serie. Beste Werfer beim Sieger waren Rückraumspieler Harald Reinkind und Kreisläufer Patrick Wiencek mit je acht Toren. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute ist es zunächst locker bewölkt, zeitweise kommt die Sonne durch. Im Laufe des Nachmittags nehmen die Wolken wieder zu und zum Abend hin kommen von Westen und Südwesten her gebietsweise Schauer - mitunter kräftig gewittrig. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad in List auf Sylt und 26 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 06:00 Uhr

